Casa Albă are nevoie de un „complex militar”, afirmă Trump. Instanțele îi blochează proiectul sălii de bal

Președintele Donald Trump a insistat inițial că trebuie să construiască o sală de bal la Casa Albă pentru a-i distra pe oaspeții VIP. Președintele și adjuncții săi s-au concentrat în ultima vreme pe un alt argument: este crucială pentru securitatea națională. „Structura de securitate națională extrem de necesară” trebuie finalizată, a scris Trump vineri seara pe platforma sa Truth Social, la câteva ore după ce oficialii administrației au solicitat Curții Supreme să le permită finalizarea proiectului controversat, relatează The Washington Post.

În postarea extinsă nu a fost menționat niciodată cuvântul „sală de bal”. În schimb, aceasta s-a concentrat pe complexul militar construit sub aceasta și a numit grupul de protecție a patrimoniului care a intentat procesul ce a blocat construcția „TRĂDĂTORI care au dezvăluit secrete militare importante!”

Duminică, Trump a continuat cu un videoclip generat de IA în care apare plimbându-se alături de primul președinte al națiunii, George Washington, prin sala de bal planificată, plină de mese de dining. „Mulțumesc, George, pentru câteva dintre ideile tale geniale privind acest mare complex militar/sală de bal!”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social, amestecând din nou cele două părți ale proiectului.

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O curte de apel a ordonat oficialilor administrației să oprească construcția sălii de bal până pe 21 august, cu excepția cazului în care proiectul este autorizat de Congres — ceea ce nu se va întâmpla, având în vedere că parlamentarii se află în vacanță și nu au în plan să se întoarcă înainte de sfârșitul lunii. Liderii Congresului au manifestat, de asemenea, puțin interes în a acorda prioritate proiectului înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, iar Casa Albă nu a insistat asupra acestei chestiuni la Capitol Hill.

În schimb, Trump a încercat să-și susțină cauza în instanță, argumentând că sala de bal este necesară pentru a-l proteja pe el și pe viitorii președinți. El și avocații săi au susținut că sala de bal este inseparabilă de complexul militar subteran, pe care curtea de apel a decis că Trump are dreptul să-l construiască în continuare.

„Secțiunea inferioară nu funcționează fără secțiunea superioară și, la fel, secțiunea superioară nu funcționează fără cea inferioară”, a scris Trump vineri seara, revenind asupra argumentului administrației de anul trecut, conform căruia sala de bal și complexul militar ar putea fi construite separat. „Este vorba de o singură unitate extrem de integrată.”

„Spațiu de întâlnire sigur pentru președinte și alți lideri”

Adjuncții lui Trump au încercat să-l ajute să-și consolideze argumentația. Liderii FBI, CIA, Serviciului Secret și ai altor agenții au declarat vineri Curții Supreme că sala de bal era necesară pentru a oferi un spațiu de întâlnire sigur pentru președinte și alți lideri, făcând referire la amenințările din partea Iranului, la potențiale atacuri cu drone și la alte riscuri. Aceștia au afirmat că sala de bal face parte dintr-un efort mai amplu de fortificare a incintei Casei Albe.

Dacă ar avea loc vreodată un atac cu drone asupra Casei Albe, sala de bal ar servi chiar ca „scut exterior” pentru a proteja oamenii și complexul militar de dedesubt, a scris secretarul Armatei, Daniel P. Driscoll, într-o declarație sub jurământ.

Administrația a dezvăluit, de asemenea, informații noi despre potențialele amenințări la adresa președintelui. Un înalt oficial al Serviciului Secret a declarat vineri în fața Curții Supreme că incidentele de securitate care au implicat complexul Casei Albe au determinat oficialii să ridice nivelul de alertă internă de urgență de 12 ori până în prezent în acest an.

Semne de întrebare legate de autoritatea lui Trump în materie

Democrații, susținătorii conservării patrimoniului și alți critici ai sălii de bal au afirmat că argumentele privind securitatea președintelui ar trebui să rămână separate de întrebările referitoare la faptul dacă Trump avea autoritatea de a demola Aripa de Est, de a solicita sute de milioane de dolari în donații private și de a începe construirea unei extinderi a sălii de bal de 90.000 de picioare pătrate fără a obține aprobarea Congresului. Un judecător al unui tribunal districtual din SUA și un complet de apel federal divizat au hotărât în acest an că Trump trebuie să oprească construcția sălii de bal, dar poate continua construirea complexului militar subteran.

„Fiecare instanță a analizat cu seriozitate și atenție preocupările privind securitatea națională invocate de Administrație”, a declarat vineri într-un comunicat National Trust for Historic Preservation, o organizație non-profit care a intentat un proces pentru a opri construcția sălii de bal.

„Și fiecare instanță a hotărât că, deși construcția buncărului subteran poate continua, cea a sălii de bal trebuie oprită.”

Trump a atacat în repetate rânduri National Trust, organizație însărcinată de Congres să contribuie la conservarea clădirilor istorice. În postarea sa de vineri de pe Truth Social, el a susținut, de asemenea, că organizației i-au fost arătate planuri confidențiale ale complexului militar și că i s-a spus să nu intenteze proces.

Reprezentanții fundației au declarat că nu li s-au arătat niciodată documente confidențiale despre complexul militar, că nu au primit nicio solicitare din partea administrației înainte de a depune acțiunea în instanță și că singura persoană care a dezvăluit public informații despre complexul militar a fost Trump. Președintele a discutat în repetate rânduri despre proiectul militar în declarații publice și pe rețelele sociale, inclusiv prin postarea unor imagini generate de inteligența artificială cu o potențială instalație pentru drone amplasată deasupra sălii de bal.

Administrația a încercat, de asemenea, să contracareze criticile aduse proiectului sălii de bal invocând motive de securitate națională.

Criticile arhitecților

Arhitecții și conservatorii au criticat faptul că decizia lui Trump de a construi sala de bal la aceeași înălțime cu clădirea propriu-zisă a Casei Albe va deturna atenția de la structura emblematică. Chiar și unii dintre cei numiți de Trump în comisiile federale de artă și construcții care au analizat proiectul sălii de bal au pus sub semnul întrebării dacă proiectul inițial nu era prea amplu și dacă nu ar putea obstrucționa vederea publicului asupra Casei Albe.

Vineri, oficialii administrației au declarat Curții Supreme că sala de bal impunătoare ar proteja terenul Casei Albe și ar reduce amenințarea atacurilor cu lunetiști și drone. În declarația sa sub jurământ, Driscoll a susținut că înălțimea sălii de bal nu ar trebui modificată.

Trump și administrația nu au renunțat la argumentele privind necesitatea unei săli de bal somptuoase pentru a-și distra oaspeții. În propria sa declarație sub jurământ, secretarul de Stat Marco Rubio a susținut că o nouă și spațioasă sală de bal la Casa Albă este necesară din motive de protocol diplomatic.

Trump a lăudat, de asemenea, în repetate rânduri aspectul estetic și elementele decorative ale sălii de bal pe care a planificat-o și la proiectarea căreia a contribuit. Vineri seara, Trump a publicat pentru prima dată imagini în care îi prezenta lui George Washington sala de bal, deși imaginile au ridicat, fără să vrea, propriile întrebări cu privire la protocolul diplomatic; steagurile SUA atârnate în postările lui Trump despre sala de bal aveau doar 11 dungi, nu 13.

Experții juridici au afirmat că nu este clar dacă argumentele lui Trump vor convinge Curtea Supremă, având în vedere aspectele inedite legate de demolarea Aripii de Est, construirea unei noi săli de bal și invocarea autorității executive. Argumentele Casei Albe privind urgența finalizării proiectului au fost, de asemenea, respinse de judecătorii instanțelor inferioare.

Editor : M.C