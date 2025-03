Casa Albă: Convorbirea telefonică dintre Trump și Putin este în curs de desfășurare și decurge bine

Casa Albă a confirmat că discuția telefonică dintre președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin Vladimir Putin este în curs de desfășurare, potrivit Sky News. „Convorbirea merge bine”, a declarat adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Dan Scavino, într-o postare pe rețeaua X.

Convorbirea telefonică între cei doi lideri a început la 10:00 ET (14:00 GMT), potrivit unui reprezentant al Preşedinţiei SUA.

Încă din momentul în care președintele rus Vladimir Putin a dat un răspuns mai degrabă evaziv și neangajant cu privire la acordul de încetare a focului în Ucraina, propus de SUA, Kievul și aliații săi internaționali l-au acuzat pe liderul de la Kremlin că recurge la o serie de tactici de temporizare pentru a amâna procesul de pace și a-și impune condițiile, scrie marți Sky News.

În timp ce Ucraina a fost de acord cu planul, în timpul discuțiilor cu SUA din Arabia Saudită de săptămâna trecută, Putin a declarat săptămâna trecută că orice acord ar trebui „să conducă la pace pe termen lung și să elimine cauzele inițiale” ale războiului.

Putin a ținut ostatică propunerea de încetare a focului

Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului (Institute for the Study of War – ISW) consideră, în cea mai recentă evaluare a evoluției conflictului din Ucraina, că Putin pare „să fi reușit parțial să țină ostatică propunerea de încetare a focului”, ca parte a eforturilor de a obține concesii din partea președintelui american Donald Trump în timpul negocierilor cu Administrația acestuia.

Analiștii de la think tank-ul cu sediul în Washington explică faptul că Putin a respins unul dintre principiile principale ale propunerii de încetare a focului – acela că armistițiul inițial de 30 de zile precede negocierile oficiale menite să pună capăt războiului.

Propunerea americană nu a menționat discuțiile cu Rusia cu privire la teritoriile, infrastructura energetică sau activele ucrainene – lucru pe care Trump a sugerat că îl va discuta cu Putin în convorbirea lor de marți.

„Putin încearcă să schimbe secvența discuțiilor pentru a-l împinge pe Trump să facă concesii preventive cu privire la chestiuni care nu fac parte din armistițiul temporar convenit de americani și ucraineni, dar care fac parte din obiectivele de război ale Rusiei”, arată analiștii de la ISW.

„Acceptarea acestor cereri ale Rusiei în contextul negocierilor pentru o încetare imediată a focului ar ceda o pârghie valoroasă deținută de SUA și Ucraina în timpul negocierilor viitoare pentru a asigura o pace durabilă în Ucraina”, mai evaluează analiștii ISW.

Vladimir Putin a declarat deja că sprijină, în principiu, propunerea SUA de încetare a conflictului, dar a insistat asupra unor condiții importante pentru Rusia.

Editor : Marina Constantinoiu