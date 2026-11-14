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Casa Albă dă detalii despre viitoarea întâlnire a lui Trump cu Putin și Xi Jinping. Ce le va spune liderul SUA

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Xi Jinping / Donald Trump / Vladimir Putin
Xi Jinping / Donald Trump / Vladimir Putin Colaj foto: Profimedia Images
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Casa Albă a confirmat oficial vineri că un summit fără precedent între preşedinţii american Donald Trump, chinez Xi Jinping şi rus Vladimir Putin va avea loc joia viitoare în China, având pe agendă cel mai probabil războiul din Orientul Mijlociu, dar nu şi cel din Ucraina, relatează AFP şi dpa, potrivit Agerpres. 

Reuniunea, care a fost un subiect de discuţie timp de săptămâni întregi fără a fi confirmată, va avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) de la Shenzhen, în sudul Chinei.

Evenimentul va marca o nouă etapă în revenirea lui Vladimir Putin - izolat de statele occidentale de la invadarea Ucrainei în 2022 - pe scena internaţională, având loc la puţin peste un an de la întâlnirea sa cu Donald Trump în Alaska.

Nici Beijingul, nici Moscova nu au confirmat oficial reuniunea, deşi au lăsat să se înţeleagă în ultimele săptămâni că astfel de discuţii ar putea avea loc.

Posibilele subiecte de discuţie dintre liderii celor trei puteri dotate cu arme nucleare sunt numeroase şi, deşi este puţin probabil ca summitul să aducă rezultate concrete, va fi cu siguranţă prilejul unei fotografii istorice, notează AFP.

„Preşedintele a precizat clar că intenţionează să abordeze, printre altele, problema reducerii numărului de arme nucleare la nivel mondial. Preşedintele Trump consideră că această proliferare este extrem de periculoasă”, a declarat vineri seară pentru presă, Olivia Wales purtătoarea de cuvânt a Casei Albe.

„Cred că preşedintele are intenţia de a ridica problema Iranului în timpul reuniunii trilaterale cu Xi Jinping şi Vladimir Putin”, a adăugat un oficial american, sub protecţia anonimatului, în cadrul unei conferinţe telefonice cu media.

Acesta a menţionat că Washingtonul urmează o „cale complet separată” de negocieri cu Kievul şi Moscova, precizând că Beijingul „nu face parte propriu-zis din acest proces”. Prin urmare, nu pare oportună abordarea chestiunii Ucrainei, a conchis el.

Editor : C.L.B.

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