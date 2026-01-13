Live TV

Casa Albă: „Nimeni nu știe ce va face președintele Trump”. Criza din Iran pune presiune pe SUA

Data publicării:
Screenshot 2025-10-22 150726
Donald Trump. Foto. Reuters
Din articol
Briefing la Casa Albă. „Opțiuni foarte dure” pe masă Capacitate militară și scenarii posibile Lecțiile trecutului: eșecul din 1980 Care este miza reală a Washingtonului Diplomație sau forță Riscul escaladării

Statele Unite cântăresc următoarea mișcare față de Iran, într-un context extrem de tensionat, marcat de reprimarea violentă a protestelor și de presiuni crescânde asupra administrației de la Washington. Președintele Donald Trump urmează să fie informat în zilele următoare cu privire la posibile scenarii de acțiune, de la diplomație până la lovituri militare, potrivit BBC.

Pentru președintele Donald Trump, a sosit momentul unei decizii dificile. În urmă cu zece zile, liderul de la Casa Albă afirma că SUA sunt pregătite să vină în „ajutorul” protestatarilor iranieni dacă autoritățile de la Teheran vor recurge la violență.

„SUA erau gata de acțiune și pregătite să intervină”, spunea Trump la acel moment.

Declarațiile au fost făcute înainte ca amploarea represiunii să fie cunoscută pe deplin. Între timp, informațiile care ies la iveală despre violențele din Iran au atras atenția comunității internaționale, iar reacția Washingtonului este așteptată cu interes.

„Nimeni nu știe ce va face președintele Trump, în afară de președintele Trump”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. „Lumea poate continua să aștepte și să facă presupuneri.”

Briefing la Casa Albă. „Opțiuni foarte dure” pe masă

Oficiali de rang înalt urmează să îl informeze pe președinte marți cu privire la posibilele direcții de acțiune. Duminică, vorbind cu reporterii la bordul avionului Air Force One, Trump a spus că analizează „câteva opțiuni foarte dure”.

Contextul regional amplifică presiunea asupra administrației americane. Trump vine după ceea ce a descris drept un succes major în Venezuela, unde capturarea lui Nicolás Maduro a fost prezentată drept una dintre cele mai reușite operațiuni din istoria SUA, fapt care alimentează speculațiile privind o posibilă recurgere la forță și în cazul Iranului.

Capacitate militară și scenarii posibile

Statele Unite au demonstrat deja că pot lansa atacuri de la distanță. Vara trecută, bombardiere invizibile B-2 au efectuat misiuni de aproximativ 30 de ore, plecând de la baza Whiteman din Missouri, pentru a lansa bombe penetrante asupra unor obiective nucleare strategice iraniene.

Indiferent dacă Washingtonul va opta pentru o strategie similară sau pentru lovituri punctuale împotriva unor elemente ale regimului responsabile de represiune, este de presupus că SUA dispun de o listă extinsă de ținte.

Potrivit unor oficiali ai Pentagonului, citați de CBS News, răspunsul american ar putea include și metode mai discrete, precum operațiuni cibernetice sau campanii psihologice secrete menite să perturbe structurile de comandă ale Iranului.

Un scenariu similar cu evenimentele din Caracas, din 3 ianuarie, este însă considerat improbabil. Chiar slăbit de recentele lovituri americane și israeliene, Iranul rămâne un regim consolidat, iar eliminarea unei singure figuri-cheie este puțin probabil să schimbe fundamental situația.

Lecțiile trecutului: eșecul din 1980

Trump a făcut recent referire la tentativa eșuată a fostului președinte Jimmy Carter din 1980 de a salva ostatici americani deținuți în Iran, semn că este conștient de riscurile unei intervenții directe.

Atunci, opt militari americani au murit în urma coliziunii dintre un elicopter și un avion de transport EC-130, în deșertul din estul Iranului. Operațiunea ratată și imaginile cu ostatici americani prezentați public la Teheran au contribuit semnificativ la înfrângerea electorală a lui Carter.

„Nu știu dacă ar fi câștigat alegerile”, le-a spus Trump jurnaliștilor de la The New York Times, „dar cu siguranță nu mai avea nicio șansă după acel dezastru”.

Care este miza reală a Washingtonului

La aproape jumătate de secol distanță, întrebarea centrală rămâne ce urmărește, de fapt, administrația Trump în Iran.

„Este greu de spus ce curs de acțiune va alege Trump”, a declarat Will Todman, cercetător principal în cadrul Center for Strategic and International Studies, „pentru că nu știm care este obiectivul său final”.

Potrivit acestuia, Trump ar încerca mai degrabă să influențeze comportamentul regimului iranian decât să îl răstoarne.

„Cred că riscurile unei schimbări de regim sunt atât de mari încât nu cred că acesta este obiectivul său principal”, a spus Todman.

„Poate fi vorba despre mai multe concesii în negocierile nucleare. Poate fi vorba despre oprirea represiunii. Sau poate fi o încercare de a impune reforme care să ducă la un anumit tip de relaxare a sancțiunilor”, a adăugat el.

Diplomație sau forță

Trump a afirmat că reprezentanți ai regimului iranian au contactat administrația americană, dorind să negocieze, probabil pentru a menține dialogul privind programul nuclear.

„Ceea ce auziți public din partea regimului iranian este foarte diferit de mesajele pe care administrația le primește în privat”, a declarat Karoline Leavitt, adăugând că diplomația este „întotdeauna prima opțiune”.

Surse citate de The Wall Street Journal susțin că vicepreședintele JD Vance se numără printre oficialii care pledează pentru diplomație.

„Cel mai inteligent lucru pe care l-ar fi putut face”, a spus Vance săptămâna trecută, „ar fi fost să aibă o negociere reală cu Statele Unite în legătură cu ceea ce trebuie să vedem în privința programului lor nuclear”.

Totuși, continuarea represiunii violente riscă să transforme diplomația într-un semn de slăbiciune.

„Dacă nu este suficientă, îi demoralizează pe protestatari”, a avertizat Todman.

Riscul escaladării

Unii analiști consideră că o lovitură limitată ar putea încuraja protestatarii și ar transmite un avertisment clar regimului de la Teheran.

„Tot ce trebuie să facă Trump este să lovească pentru a provoca panică în interiorul regimului”, a declarat Bilal Saab, cercetător asociat la Chatham House.

„Un atac american ar putea încuraja protestatarii și ar putea distrage atenția regimului”, a mai spus acesta.

În același timp, Saab avertizează că o astfel de acțiune ar putea avea efecte inverse.

„Ar putea întări hotărârea regimului și a bazei sale de susținere, încă numeroasă. O mobilizare patriotică nu ar fi surprinzătoare”, a spus el, adăugând că acest risc este mai mare „dacă lovitura este simbolică sau singulară”.

Iranul a amenințat deja că va răspunde oricărui atac american, iar în pofida loviturilor recente, dispune încă de un arsenal semnificativ de rachete balistice. În plus, grupări aliate Teheranului, precum Houthii din Yemen sau milițiile șiite din Irak, rămân capabile să acționeze.

Printre vocile care cer o intervenție rapidă se află și Reza Pahlavi, fiul ultimului monarh al Iranului.

„Președintele trebuie să ia o decizie destul de curând”, a declarat acesta pentru CBS News.

„Cea mai bună modalitate de a ne asigura că vor fi mai puțini oameni uciși în Iran este să se intervină mai devreme. Astfel, acest regim se va prăbuși în cele din urmă și va pune capăt tuturor problemelor cu care ne confruntăm”, a adăugat el.

La Casa Albă, însă, oficialii știu că decizia este departe de a fi una simplă.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Rep. Jeff Landry
1
Trimisul lui Donald Trump pentru Groenlanda a acuzat Danemarca că a ocupat insula...
nicusor dan maia sandu
2
Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza...
powell si trump
3
Conflict deschis la Washington. Trump amenință că-l va da în judecată pe șeful Rezervei...
Oana Gheorghiu:
4
Guvernul vrea curățenie în politica de proprietate a statului. Gheorghiu: Circa 185 de...
Miguel Diaz-Canel și Donald Trump
5
Reacția dură a preşedintelui Cubei, după ce Trump l-a amenințat să încheie un acord cu...
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Digi Sport
A evadat, a bătut un om pe stradă și s-a dus să bea. Mario Iorgulescu, scene desprinse din filme: unde se află acum
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
agenți ICE în Minneapolis se luptă cu protestatarii
Statul Minnesota dă în judecată administrația Trump după raidurile ICE: „Nu puteţi târî femei însărcinate prin zăpadă”
profimedia-1059894656
Laureata Premiului Nobel pentru Pace, Maria Corina Machado, merge joi la Casa Albă. Mesajul liderei opoziției venezuelene pentru Trump
oameni care protesteaza in iran
Opțiunile militare ale lui Donald Trump împotriva Iranului: de la atacuri cu rachete la operațiuni cibernetice
steag SUA Iran
Donald Trump anunţă aplicarea unei taxe vamale de 25% ţărilor care fac afaceri cu Iranul
Diosdado Cabello, Delcy Rodriguez, Nicolas Maduro și Vladimir Padrino
Frații machiavelici și „spărgătorul de cranii”. Care sunt cele „patru familii” care se luptă pentru putere în Venezuela
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Ali Khamenei
Iranul se apropie de o revoluție care ar remodela lumea. Putin ar...
interviu angajare job shutterstock_485076070
Din iunie 2026, salariile vor fi afișate în anunțurile de angajare...
vladimir soloviov
Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară...
ger frig termometru gettyimages
Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni. ANM anunță perioade...
Ultimele știri
Cum va fi vremea în zilele următoare: ANM anunță o încălzire temporară, urmată de un episod sever de ger
Șosea surpată la intrare în Câmpina, restricții de trafic. E a treia alunecare de teren care are loc în zonă în doar câteva săptămâni
Un șofer din Huedin, fără carnet și sub influența alcoolului, prins că transporta șapte minori în mașină
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Leu. Anul afirmării personale, al ambițiilor curajoase și al poveștilor de...
Cancan
Cum l-au 'executat' șefii de la ProTV pe Cătălin Măruță Manevra din spatele concedierii
Fanatik.ro
Am făcut calculul! Câți bani ar încasa statul dacă și Catedrala Mântuirii ar fi impozitată: „De ce persoanele...
editiadedimineata.ro
Alphabet a atins evaluarea de 4 trilioane de dolari, pe fondul încrederii generate de modele AI ale companiei
Fanatik.ro
Emil Hossu-Longin, de la dragostea pentru Craiova Maxima la Real Madrid și Manchester United. Legătura...
Adevărul
Cât de justificată e creșterea taxelor locale: „Dacă plătești 100 de euro în plus și te transformi din...
Playtech
Orașul din România unde a apărut parcarea la comun. Două taxe pentru același loc, reacții dure în rândul...
Digi FM
Factură halucinantă primită de o femeie care a născut prematur în SUA. Ea și soțul ei se gândeau să-și vândă...
Digi Sport
Asasinat la înmormântarea mamei lui! Adrian Mutu: ”Era un om extraordinar”
Pro FM
Cum s-a inspirat Beyonce când a ales numele fiicei sale, Blue Ivy. Mama cântăreței rupe tăcerea: „Erai o...
Film Now
Macaulay Culkin, prima apariție la Globurile de Aur după 35 de ani: „E ciudat să mă vedeți în afara sezonului...
Adevarul
Macron insistă să negocieze cu Putin. Cum ar trebui decriptat la București planul Franței: „E liderul de care...
Newsweek
Ministrul muncii spune cine ia bani în plus la pensie în 2026. „Vom avea grijă de pensionari”
Digi FM
Noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei Vicoveanca. Cum se simte artista la o zi de când a suferit un...
Digi World
Un obiect ceresc nou descoperit ar putea dezvălui secretele materiei întunecate, una dintre cele mai mari...
Digi Animal World
Ce au făcut angajații unui zoo din Japonia după ce au rămas fără urșii panda. Vizitatorii au fost cei mai...
Film Now
Leonardo DiCaprio, așa cum nu a mai fost văzut. Momente savuroase surprinse la Globurile de Aur 2026, în...
UTV
Rihanna a încins internetul în lenjerie intimă pentru campania de Ziua Îndrăgostiților. Artista arată...