Casa Albă nu exclude o întâlnire Trump-Putin. Discuția Rubio-Lavrov nu a fost singurul motiv al anulării celei de la Budapesta

Data publicării:
White House Press Secretary Karoline Leavitt holds a press briefing at the White House in Washington
Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt. Foto: REUTERS/Jonathan Ernst

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat joi, la o conferință de presă, că întâlnirea dintre liderii SUA și Rusia de la Budapesta, acum anulată, nu este exclusă, ci ar putea avea loc în viitor. Leavitt  a atenţionat că Trump „doreşte să vadă acţiuni, nu doar vorbe” din partea lui Putin pentru o încetare a focului în Ucraina, relatează agenţiile Reuters şi EFE, preluate de Agerpres, precum și European Pravda.

„Cred că președintele și întreaga administrație speră că într-o zi (întâlnirea – ed.) va putea avea loc din nou. Dar vrem să ne asigurăm că această întâlnire produce rezultate tangibile, pozitive și că președintele își folosește timpul eficient.”

„Pentru a negocia un acord de pace bun, ambele părţi trebuie să fie interesate”, dar preşedintele american „nu a observat în ultima vreme suficient interes din partea Rusiei să ia măsuri pentru a avansa către pace”, motiv pentru care liderul de la Casa Albă a decis miercuri sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruseşti Rosneft şi Lukoil, a continuat purtătoarea de cuvânt.

„Preşedintele doreşte să vadă acţiuni, nu doar vorbe. Şi cred că preşedintele este foarte motivat de succesul acordului său de pace din Orientul Mijlociu pentru a obţine rezultate şi doreşte ca acest război să se încheie. De nouă luni de când este în funcţie el spune asta şi este tot mai nemulţumit de lipsa progreselor din partea ambele părţi implicate în acest război”, a subliniat Karoline Leavitt.

Secretarul de presă al Casei Albe a mai spus că discuția telefonică dintre ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de Stat american, Marco Rubio, „nu a fost singurul motiv” pentru care Trump a decis să anuleze întâlnirea.

„Președintele vrea să vadă acțiune, nu doar vorbe. Și cred că președintele este extrem de motivat de succesul acordului său de pace din Orientul Mijlociu pentru a obține rezultate și își dorește ca acest război să se încheie. Spune asta de nouă luni în mandat și este din ce în ce mai frustrat de lipsa de progres de ambele părți ale acestui război”, a conchis Leavitt.

Ea a adăugat că sancţiunile anunţate miercuri „sunt destul de robuste”, făcând referire la relatări ale mai multor mass-media conform cărora China intenţionează să reducă achiziţiile de petrol rusesc din cauza temerilor legate de sancţiuni secundare din partea SUA.

Într-o discuţie telefonică pe care Trump a avut-o joia trecută cu Putin, înaintea întrevederii cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, preşedintele american a transmis că în discuţia cu liderul de la Kremlin „au fost făcute mari progrese” către încheierea războiului ruso-ucrainean şi că va avea un nou summit cu omologul său rus, în capitala ungară Budapesta, în următoarele două săptămâni.

Conform unor surse, în acea discuţie Putin şi-ar fi diminuat pretenţiile faţă de cele formulate la summitul avut cu Trump în august. Preşedintele rus ar fi sugerat să restituie Ucrainei mici porţiuni ocupate de trupele ruse în provinciile ucrainene sudice Herson şi Zaporojie, în schimbul controlului complet rusesc în Donbas, după ce în august ar fi propus ca Ucraina să se retragă complet din Donbas şi în schimb Rusia doar să îngheţe restul liniei frontului.

Totuşi, după această nouă discuţie Rusia a transmis Statelor Unite un document informal prin care îşi menţine poziţiile formulate la primul summit Trump-Putin şi în plus a refuzat orice încetare a focului înaintea negocierilor. Prin urmare, Trump a anunţat marţi că noul summit cu Putin nu va mai avea loc, întrucât nu doreşte discuţii „degeaba” şi nici să „piardă timpul”.

Reacţionând faţă de această declaraţie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a spus că „nimeni nu vrea să piardă timpul, nici preşedintele Trump, nici preşedintele Putin”, insistând că, pentru a da rezultate, summitul are nevoie de o bună pregătire în prealabil, pregătirea unei astfel de reuniuni având rolul de a oferi o anumită claritate asupra agendei discuţiilor şi a înţelegerilor care pot rezulta.

Dar secretarul de Stat american Marco Rubio şi ministrul rus de Externe Serghei Lavrov au anulat la rândul lor o întâlnire pe care urmau să o aibă tot la Budapesta pentru pregătirea summitului Trump-Putin.

Viceministrul rus Serghei Riabkov a confirmat miercuri că „nu există un acord” asupra unei întâlniri Lavrov-Rubio. Pe de altă parte, el a criticat „tentativele deliberate ale opozanţilor încheierii unui acord (privind Ucraina) de a reduce şansele de a-l obţine”, referire la susţinătorii europeni ai Ucrainei.

Primul summit al preşedinţilor Trump şi Putin, desfăşurat în Alaska pe 15 august, nu a condus la rezultate pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina, în special desfăşurarea de trupe în această ţară, idee respinsă categoric de Moscova.

 

 

Editor : M.C

