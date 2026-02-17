Live TV

Casa Albă solicită un nou portret al lui Trump și extinderea expoziției „America’s Presidents” la Smithsonian

Data actualizării: Data publicării:
trump smithsonian
Un portret al președintelui Donald Trump este expus la Galeria Națională de Portrete a Smithsonian din Washington, DC, luni, 12 ianuarie 2026. Muzeul a eliminat referința la cele două puneri sub acuzare ale lui Trump în primul său mandat de pe placheta asociată portretului atunci când l-a înlocuit în expoziția „Președinții Americii”. Foto: Profimedia Images
Din articol
O abatere de la precedentul curatorial Tensiuni între Casa Albă și Smithsonian Casa Albă: „Portret care să reflecte întreaga președinție”

Oficialii administrației au discutat despre adăugarea mai multor imagini cu președintele Donald Trump în cadrul expoziției „America’s Presidents” și despre realizarea unui al doilea portret oficial al președintelui în funcție, deși primul nu a fost niciodată expus, scrie The Art Newspaper.

Casa Albă a sugerat ca Galeria Națională de Portrete a Smithsonian (NPG) să creeze o secțiune dedicată pentru a expune mai multe imagini ale președintelui, extinzând astfel tradiționalul portret oficial prezentat pe durata mandatului. Ideea a fost discutată pentru prima dată în timpul vizitei la muzeu din 19 decembrie a lui Abby Jones, șefa interimară a protocolului la Departamentul de Stat, și a fotografului Casei Albe, Daniel Torok, potrivit The New York Times.

Oficialii au menționat că președintele primește frecvent lucrări de artă de la susținători și au sugerat că o selecție curatorială ar putea fi expusă în cadrul National Portrait Gallery (NPG).

Contactați de The Art Newspaper, purtătorii de cuvânt ai Smithsonian și NPG au refuzat să comenteze. Totuși surse apropiate instituției au declarat pentru Times că nu a fost depusă nicio propunere formală.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a afirmat că președintele primește „o cantitate fără precedent de lucrări de artă frumoase din partea americanilor patrioți” și că este important ca aceste lucrări să fie „expuse în sălile capitalei noastre naționale”.

O abatere de la precedentul curatorial

Propunerea ar reprezenta o abatere de la precedentul curatorial. Deși expoziția NPG „America’s Presidents” a inclus mai multe reprezentări ale unor figuri precum George Washington, Abraham Lincoln și John F. Kennedy, aceste expuneri extinse au fost realizate, de regulă, după ce președinții încetaseră din viață.

Din anii 1990, galeria prezintă o imagine fotografică pe durata mandatului unui președinte, înlocuită ulterior cu portretul pictat comandat și dezvăluit după terminarea mandatului.

Luna trecută, galeria a înlocuit fotografia precedentă a lui Trump cu o imagine alb-negru realizată de Torok, la cererea președintelui. În același timp, textele de pe perete referitoare la cele două proceduri de punere sub acuzare ale lui Trump în primul mandat au fost eliminate, după obiecții venite de la Casa Albă.

Purtătorii de cuvânt ai NPG au declarat că modificările fac parte dintr-o actualizare programată a expoziției, iar istoria punerilor sub acuzare rămâne prezentată în alte instituții Smithsonian.

Tensiuni între Casa Albă și Smithsonian

Relațiile dintre administrație și Smithsonian au fost tensionate încă de la începutul celui de-al doilea mandat Trump. Casa Albă a criticat ceea ce a numit „bias ideologic” în unele conținuturi muzeale și a cerut informații detaliate despre programare, planificare și finanțe la opt muzee Smithsonian, inclusiv NPG.

Anul trecut, președintele a încercat să îl demită pe directorul galeriei, Kim Sajet; oficialii Smithsonian au reafirmat autonomia instituției în materie de personal, deși Sajet a demisionat ulterior, invocând interesele instituției.

Conform politicii tradiționale, portretele prezidențiale sunt dezvăluite doar după terminarea mandatului final al președintelui. Un portret al lui Trump realizat de artistul Ronald Sherr a fost comandat după primul său mandat și acceptat de NPG în 2022, potrivit The New York Times.

Totuși, atunci Trump anunțase deja intenția de a candida pentru un al treilea mandat, astfel că portretul lui Sherr nu a fost niciodată expus. Acum, Casa Albă speră ca NPG să comande un nou portret al lui Trump.

Casa Albă: „Portret care să reflecte întreaga președinție”

„Președintele Trump a apreciat portretul realizat pentru al 45-kea mandat și așteaptă cu nerăbdare finalizarea unui portret care să reflecte atât al 45-lea mandat al său, cât și cel de-al 47-lea”, a declarat Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, pentru Times.

Purtătorii de cuvânt ai NPG și Smithsonian au refuzat să comenteze. Membrii administrației au spus pentru Times că președintele dorește un portret care să reflecte mai bine întreaga sa președinție; portretul lui Sherr, care nu a fost niciodată expus public, îl arată pe Trump la un miting, cu Casa Albă în fundal.

Sherr — care a pictat și portretele lui George H.W. Bush și Colin Powell pentru NPG — a decedat în 2022, la scurt timp după finalizarea portretului lui Trump. Soția sa, Lois Sherr, a declarat pentru Times: „Ceea ce îl diferențiază pe acest portret realizat de Ron este că a surprins mișcarea, energia și sentimentul de hotărâre absolută al lui Trump.”

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
american mutat in oradea
2
Poveste de film: A vândut tot ce avea în SUA și s-a mutat în România, după ce iubita lui...
mihail galuzin
3
Rusia cere plasarea Ucrainei sub „administrare externă”: „Ar face posibilă desfăşurarea...
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
4
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
steagul rusiei si o pompa de petrol
5
Rusia se îneacă în propriul petrol. Exporturile de aur negru ale Moscovei s-au prăbușit
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile: "Băi, lasă-mă!"
Digi Sport
Certați, Florin Prunea și Ionuț Chirilă au dat "nas în nas", la nunta lui Florentin Petre. Scene memorabile: "Băi, lasă-mă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump air force one reporteri
Trump va fi implicat „indirect” în negocierile SUA-Iran: „Teheranul dorește să ajungă la un acord”
Cuba Trash
Havana, sufocată de gunoaie, după ce criza de combustibil din Cuba, provocată de blocada americană, a paralizat colectarea
epstein trump 2
Donald Trump răspunde acuzațiilor de „muşamalizare” a dosarelor Epstein. Replică acidă pentru Hillary Clinton
Donald Trump
Trump pune presiune pe Ucraina să „negocieze rapid”. Marți începe o nouă rundă de discuții cu Rusia, la Geneva
Război Ucraina
Cinci motive pentru care alegerile în Ucraina și referendumul pentru pace nu vor face decât să prelungească războiul
Recomandările redacţiei
ecuson al politiei romane
Polițiștii și militarii ar putea rămâne fără normă de hrană. Tăierea...
Peisaj de iarnă în românia
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod...
dragos pislaru face declaratii
Dragoș Pîslaru acuză fosta guvernare că a blocat PNRR: „Era pe cale...
bani
Datoria guvernamentală a trecut de 60% din PIB, prag de alertă în UE...
Ultimele știri
Produsele furate cel mai des din magazinele din România. Cum pleacă oamenii cu marfă pentru care nu plătesc
Ministerul Culturii revizuiește ordonanța privind evidența timpului de muncă, după protestul actorilor la TNB
Recomandările ISU după Codul portocaliu de ninsori anunțat de meteorologi
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Semnificația Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Ce aduce anul 2026, guvernat de acest animal
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Cristi Balaj a analizat cele 3 penalty-uri din Hermannstadt – CFR Cluj 0-1. Expertul Fanatik a văzut doar...
editiadedimineata.ro
Cum operează mașinăria de propagandă rusă: documente secrete scot la iveală strategii de influență pe trei...
Fanatik.ro
Transfer surpriză la CFR Cluj: “Este posibil să se facă!”. Jucătorul care revine după o accidentare gravă...
Adevărul
Iubire mare între două handbaliste de la CSM București. Una dintre ele acceptase inelul de logodnă de la un...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Femeie din Ploiești, descoperită moartă în apartament. Vecinii nu o mai văzuseră de patru ani și credeau că e...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De la rivali, au devenit soț și soție: ”Da, de un milion de ori!”
Pro FM
Ed Sheeran împlineşte 35 de ani. La vârsta de patru ani s-a alăturat corului bisericii. Cum a început drumul...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Când a realizat URSS că a pierdut Războiul Rece. Momentul în care doctrina sovietică s-a prăbușit în deșert
Newsweek
Ministrul muncii dă vestea cea mare pensionarilor. Pensia crește cu 381 lei. Cât va fi punctul de pensie?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Cine este Luciana, soția lui Robert Duvall. Cei doi au fost căsătoriți peste 20 de ani și împărțeau aceeași...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online