Casa Albă solicită un nou portret al lui Trump și extinderea expoziției „America’s Presidents” la Smithsonian

Oficialii administrației au discutat despre adăugarea mai multor imagini cu președintele Donald Trump în cadrul expoziției „America’s Presidents” și despre realizarea unui al doilea portret oficial al președintelui în funcție, deși primul nu a fost niciodată expus, scrie The Art Newspaper.

Casa Albă a sugerat ca Galeria Națională de Portrete a Smithsonian (NPG) să creeze o secțiune dedicată pentru a expune mai multe imagini ale președintelui, extinzând astfel tradiționalul portret oficial prezentat pe durata mandatului. Ideea a fost discutată pentru prima dată în timpul vizitei la muzeu din 19 decembrie a lui Abby Jones, șefa interimară a protocolului la Departamentul de Stat, și a fotografului Casei Albe, Daniel Torok, potrivit The New York Times.

Oficialii au menționat că președintele primește frecvent lucrări de artă de la susținători și au sugerat că o selecție curatorială ar putea fi expusă în cadrul National Portrait Gallery (NPG).

Contactați de The Art Newspaper, purtătorii de cuvânt ai Smithsonian și NPG au refuzat să comenteze. Totuși surse apropiate instituției au declarat pentru Times că nu a fost depusă nicio propunere formală.

Un purtător de cuvânt al Casei Albe a afirmat că președintele primește „o cantitate fără precedent de lucrări de artă frumoase din partea americanilor patrioți” și că este important ca aceste lucrări să fie „expuse în sălile capitalei noastre naționale”.

O abatere de la precedentul curatorial

Propunerea ar reprezenta o abatere de la precedentul curatorial. Deși expoziția NPG „America’s Presidents” a inclus mai multe reprezentări ale unor figuri precum George Washington, Abraham Lincoln și John F. Kennedy, aceste expuneri extinse au fost realizate, de regulă, după ce președinții încetaseră din viață.

Din anii 1990, galeria prezintă o imagine fotografică pe durata mandatului unui președinte, înlocuită ulterior cu portretul pictat comandat și dezvăluit după terminarea mandatului.

Luna trecută, galeria a înlocuit fotografia precedentă a lui Trump cu o imagine alb-negru realizată de Torok, la cererea președintelui. În același timp, textele de pe perete referitoare la cele două proceduri de punere sub acuzare ale lui Trump în primul mandat au fost eliminate, după obiecții venite de la Casa Albă.

Purtătorii de cuvânt ai NPG au declarat că modificările fac parte dintr-o actualizare programată a expoziției, iar istoria punerilor sub acuzare rămâne prezentată în alte instituții Smithsonian.

Tensiuni între Casa Albă și Smithsonian

Relațiile dintre administrație și Smithsonian au fost tensionate încă de la începutul celui de-al doilea mandat Trump. Casa Albă a criticat ceea ce a numit „bias ideologic” în unele conținuturi muzeale și a cerut informații detaliate despre programare, planificare și finanțe la opt muzee Smithsonian, inclusiv NPG.

Anul trecut, președintele a încercat să îl demită pe directorul galeriei, Kim Sajet; oficialii Smithsonian au reafirmat autonomia instituției în materie de personal, deși Sajet a demisionat ulterior, invocând interesele instituției.

Conform politicii tradiționale, portretele prezidențiale sunt dezvăluite doar după terminarea mandatului final al președintelui. Un portret al lui Trump realizat de artistul Ronald Sherr a fost comandat după primul său mandat și acceptat de NPG în 2022, potrivit The New York Times.

Totuși, atunci Trump anunțase deja intenția de a candida pentru un al treilea mandat, astfel că portretul lui Sherr nu a fost niciodată expus. Acum, Casa Albă speră ca NPG să comande un nou portret al lui Trump.

Casa Albă: „Portret care să reflecte întreaga președinție”

„Președintele Trump a apreciat portretul realizat pentru al 45-kea mandat și așteaptă cu nerăbdare finalizarea unui portret care să reflecte atât al 45-lea mandat al său, cât și cel de-al 47-lea”, a declarat Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, pentru Times.

Purtătorii de cuvânt ai NPG și Smithsonian au refuzat să comenteze. Membrii administrației au spus pentru Times că președintele dorește un portret care să reflecte mai bine întreaga sa președinție; portretul lui Sherr, care nu a fost niciodată expus public, îl arată pe Trump la un miting, cu Casa Albă în fundal.

Sherr — care a pictat și portretele lui George H.W. Bush și Colin Powell pentru NPG — a decedat în 2022, la scurt timp după finalizarea portretului lui Trump. Soția sa, Lois Sherr, a declarat pentru Times: „Ceea ce îl diferențiază pe acest portret realizat de Ron este că a surprins mișcarea, energia și sentimentul de hotărâre absolută al lui Trump.”

Editor : Ana Petrescu