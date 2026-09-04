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Video Casa Albă transformă deportările în joc video. „Rio Run”, inspirat de „Snake”, îi pune pe jucători să prindă migranți

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President Donald J. Trump delivers remarks during a Rose Garden Dinner at the White House in Washington, D.C., September 2, 2026. Trump speaks from a presidential lectern during the evening gathering. Image courtesy of the White House.
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Cinci jocuri care promovează politicile lui Trump Casa Albă și strategia „trolling-ului”

Casa Albă, care publică frecvent conținuturi provocatoare în sprijinul politicii sale anti-imigrație, a lansat joi un joc video în care utilizatorii trebuie să expulzeze cât mai multe persoane aflate ilegal în Statele Unite. Inițiativa a fost criticată de organizațiile pentru drepturile omului, în timp ce administrația Donald Trump susține că jocurile sunt o modalitate de a-și promova politicile.

Jocul, disponibil pe site-ul oficial al executivului american, este inspirat din celebrul „Snake” și folosește un stil grafic retro, relatează AFP preluată de News.ro.

Jucătorul controlează un personaj care îl reprezintă pe Tom Homan, principalul consilier al președintelui Donald Trump pentru imigrație. Acesta trebuie să adune cât mai multe personaje care au traversat Rio Grande, la granița dintre Statele Unite și Mexic, pentru a le expulza.

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„Mi se face rău. Se joacă cu viețile oamenilor de ani de zile, iar acum fac un joc video din acțiunile lor”, a declarat pentru AFP Amérika García Grewal, codirectoare a organizației Frontera Federation, cu sediul în Texas.

Casa Albă a lansat joi și un al doilea joc, inspirat de „Tetris”. Jucătorii trebuie să construiască un zid la granița cu Mexicul, unul dintre proiectele promovate de Donald Trump.

Titlul jocului este „Protejați granița de hoarda care se apropie”.

„Cei care au conceput acest joc au pierdut din vedere ce înseamnă să fii om și să-ți pese de ceilalți”, a spus Amérika García Grewal.

Casa Albă a apărat inițiativa și a afirmat, într-o declarație transmisă AFP, că aceasta „subliniază și mai mult contrastul dintre o cultură a «distracției» și a câștigului și viziunea socialistă sumbră a democraților pentru America”.

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Cinci jocuri care promovează politicile lui Trump

Site-ul Casei Albe include mai multe jocuri în stil arcade, care promovează diferite politici ale administrației Trump.

Pe lângă „Rio Run” și „Build the Wall”, există jocuri inspirate de monumentele din Washington, de mesele servite în școli și de conturile bancare deschise pentru copii.

Casa Albă a prezentat noua platformă și pe rețelele sociale, folosind o estetică inspirată de jocurile video clasice și de celebrul logo Sega, transformat într-o versiune „MAGA”.

Lansarea jocurilor vine în contextul intensificării programului de arestări și expulzări ale imigranților aflați ilegal în Statele Unite.

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a difuzat recent un videoclip care arată expulzarea unor imigranți haitieni legați la mâini și la picioare, după ce Washingtonul a abrogat un statut care le permitea să rămână legal în țară.

Montajul, acompaniat de muzică de fundal, a fost considerat umilitor și rasist de către oponenții lui Donald Trump.

DHS a anunțat că a arestat un număr „record” de aproape 51.000 de imigranți aflați în situație ilegală în luna august.

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Casa Albă și strategia „trolling-ului”

Politica expulzărilor în masă este una dintre puținele direcții ale administrației Trump care urmează cursul stabilit de președintele republican.

Bilanțul administrației în privința economiei și diplomației este însă evaluat sever de americani în perspectiva alegerilor legislative importante din noiembrie.

Comunicarea Casei Albe se inspiră în mod deschis din principiul „trollingului” pe rețelele sociale, prin difuzarea de conținuturi provocatoare menite să genereze reacții indignate și, implicit, să devină virale.

Editor : Ana Petrescu

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