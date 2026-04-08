Casa Albă: Trump va discuta cu Rutte despre posibila retragere a Statelor Unite din NATO. „Au fost puşi la încercare şi au eşuat”

Donald Trump și Mark Rutte tete a tete
Donald Trump și Mark Rutte Foto: Getty Images

Casa Albă a afirmat miercuri că preşedintele american Donald Trump va discuta cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, despre posibila retragere a Statelor Unite din Alianţa Nord-Atlantică în întâlnirea pe care cei doi o vor avea în câteva ore în Biroul Oval.

Retragerea Statelor Unite din NATO „este o chestiune pe care preşedintele a abordat-o şi, cred, este ceva ce va discuta peste câteva ore” cu Rutte, a explicat la conferinţa sa săptămânală purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, în faţa întrebărilor jurnaliştilor.

Ea a adăugat că „poate vor avea ocazia să îl asculte direct pe preşedinte după această întâlnire, chiar în cursul acestei după-amieze”.

Vizita secretarului general al NATO la Washington, care era deja planificată de mult timp, are loc într-un moment de maximă tensiune între preşedintele Donald Trump şi ţările membre ale Alianţei Nord-Atlantice, deoarece liderul republican nu a ezitat să critice public aliaţii pentru că nu participă activ la o operaţiune de redeschidere a Strâmtorii Ormuz.

„Au fost puşi la încercare şi au eşuat”, a declarat, într-o conferinţă de presă, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, spunând că îl citează direct pe preşedintele american Donald Trump, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

„Aş adăuga că este destul de trist că NATO a întors spatele americanilor în ultimele şase săptămâni, când americanii sunt cei care le finanţează apărarea”, a adăugat ea.

Preşedintele Donald Trump a ajuns să îi catalogheze drept „laşi” pe membrii NATO, să considere alianţa un „tigru de hârtie” şi să ameninţe de mai multe ori, în ultimele săptămâni, cu ieşirea SUA din alianţa militară. Prin urmare, aşteptările faţă de întâlnirea de miercuri cu Mark Rutte în Biroul Oval sunt maxime, comentează EFE.

