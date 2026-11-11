Casa de vacanță din Africa de Sud a prințesei Diana este de vânzare

Domeniul Tarrystone, cândva deținut de Charles Spencer, fratele prințesei Diana, este din nou scos la vânzare. Include căsuța în care Prințesa Diana și-a căutat refugiu cândva, scrie focus.de.

În 1997, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, prințesa Diana l-a întâlnit pe Nelson Mandela la reședința oficială Genadendal din Africa de Sud. A stat într-o căsuță din Cape Town, care i-a servit drept refugiu. Casa face parte din domeniul Tarrystone, deținut cândva de fratele ei, Charles Spencer, care a vândut-o pentru prima dată în 2000.

Domeniul și-a schimbat proprietarul de mai multe ori de atunci și este deținut în prezent de o familie franceză. Este din nou scos la vânzare, potrivit unui anunț.