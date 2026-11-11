Casa de vacanță din Africa de Sud a prințesei Diana este de vânzare

Domeniul Tarrystone, cândva deținut de Charles Spencer, fratele prințesei Diana, este din nou scos la vânzare. Include căsuța în care Prințesa Diana și-a căutat refugiu cândva, scrie focus.de.
În 1997, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, prințesa Diana l-a întâlnit pe Nelson Mandela la reședința oficială Genadendal din Africa de Sud. A stat într-o căsuță din Cape Town, care i-a servit drept refugiu. Casa face parte din domeniul Tarrystone, deținut cândva de fratele ei, Charles Spencer, care a vândut-o pentru prima dată în 2000.
Domeniul și-a schimbat proprietarul de mai multe ori de atunci și este deținut în prezent de o familie franceză. Este din nou scos la vânzare, potrivit unui anunț.
Proprietatea este listată la aproximativ nouă milioane de dolari (aproximativ opt milioane de euro). Dispune de nouă dormitoare și nouă băi, o bucătărie, două livinguri și o sufragerie. Terenul de 8.759 de metri pătrați include, de asemenea, mai multe garaje, o piscină, un teren de tenis și o sală de sport.
„Căsuța a fost amenajată de contele Spencer (numele aristocratic al lui Charles Spencer) exclusiv pentru Diana și nimeni altcineva nu locuia acolo. Era locul privat și sigur al surorii sale”, a declarat o sursă din Tarrystone pentru GB News. Căsuța a fost renovată, „dar dormitorul ei este încă așa cum era”, a adăugat sursa citată.
Prințesa Diana a găsit refugiu în căsuța din Cape Town după divorțul de prințul Charles (actualmente regele Charles al III-lea). Fiii ei, prințul William și prințul Harry, au vizitat-o și ei în 1996.