Casele atacate în timpul violențelor din Belfast se aflau pe o „listă neagră” a grupurilor de extremă dreapta: „Ținte legitime”

Un grup de monitorizare a avertizat în repetate rânduri Serviciul de Poliție din Irlanda de Nord în ultimele opt luni că activiștii anti-imigrație distribuiau adresele proprietăților care au fost vizate în timpul revoltelor de săptămâna aceasta din Belfast. Accountability Project Northern Ireland, un grup de voluntari înființat vara trecută pentru a monitoriza activitățile anti-imigrație din mediul online, a transmis zeci de rapoarte către PSNI în perioada noiembrie 2025 – iunie 2026, notează The Guardian.

Aceștia au avertizat că persoanele cu viziuni anti-imigrație și de extremă dreapta acordă o atenție din ce în ce mai mare locuințelor comune (HMO), tendință pe care au observat-o pentru prima dată în august 2025.

Potrivit informațiilor deținute de The Guardian, o așa-numită listă neagră cu adrese circulă în rândul grupurilor de extremă dreaptă încă din august 2025 și a fost transmisă PSNI în ianuarie 2026. Aceste adrese se numărau printre locațiile vizate în timpul tulburărilor anti-imigrație din această săptămână.

Sursa citată a văzut o captură de ecran a unui e-mail trimis în ianuarie unui inspector al PSNI, la care era atașată o astfel de listă. Activștii susțin că o listă similară a circulat pe rețelele sociale și pe aplicațiile de mesagerie în această săptămână. PSNI a avertizat la începutul acestei săptămâni împotriva difuzării adreselor de domiciliu, adăugând că acest lucru a provocat „o mare suferință” familiilor și locuitorilor.

Rapoartele transmise către PSNI s-au concentrat în mare măsură asupra activităților din zona Newtownabbey, situată la nord de Belfast, care a fost scena unora dintre cele mai grave tulburări din ultimele zile. În cadrul emisiunii „Today” de la BBC Radio 4, John Blair, deputatul Alianței din circumscripția South Antrim, a declarat că în zonă s-a înregistrat „o mulțime dezlănțuită într-o serie de acte de violență și distrugere”.

Rapoartele trimise poliției menționau, de asemenea, o postare de pe Facebook în care se afirma că locuințele comune din zona Glengormley „vor fi considerate acum ținte legitime și tratate în consecință”. Postarea continua astfel: „Oricine va fi prins finanțând sau ajutând la adăpostirea acestor animale va fi considerat la fel de vinovat”.

Glengormley s-a numărat printre zonele afectate de tulburările anti-imigrație din ultimele zile, în cadrul cărora bărbați mascați au dat foc unor locuințe.

Activiștii anti-rasism și-au exprimat furia și frustrarea față de faptul că avertismentele repetate de-a lungul a câteva luni nu au fost luate în seamă în perioada premergătoare revoltelor, în urma cărora au fost incendiate case și mașini și au fost instalate puncte de control rasiste pe arterele principale, scrie sursa citată.

Grupurile comunitare au relatat că au ajutat familiile vulnerabile să părăsească zonele respective, în timp ce voluntarii au organizat sprijin pentru elevii aparținând minorităților etnice care se deplasau la examenele GCSE. Activștii au mai semnalat că unii angajați provenind din minorități etnice plecau mai devreme de la serviciu din cauza îngrijorărilor legate de siguranța deplasării spre casă.

Zecile de sesizări referitoare la atacurile îndreptate împotriva locuințelor comune (HMO) fac parte din cele aproximativ 50 de sesizări transmise către PSNI începând din august 2025 și până în prezent.

Un purtător de cuvânt al Accountability Project Northern Ireland a declarat: „Am văzut așa-numita listă neagră care circulă în prezent în Belfast și am recunoscut-o imediat ca fiind aceeași listă trimisă PSNI în ianuarie”.

„Faptul că, deși îngrijorările legate de o eventuală escaladare au fost exprimate cu luni în urmă, unele dintre străzile menționate au fost acum ținta unor atacuri ridică serioase semne de întrebare cu privire la măsura în care s-a ținut cont de acele avertismente.”

Rapoartele transmise poliției de către grupul de monitorizare au identificat, în aceste postări și la demonstrațiile organizate în fața imobilelor de închiriat, persoane cu viziuni anti-imigrație și de extremă dreapta, cunoscute atât de rețea, cât și de poliție.

Grupul de monitorizare a avertizat în repetate rânduri că limbajul folosit de către persoanele anti-imigrație și de extremă dreaptă în legătură cu organizațiile de asistență umanitară devenea din ce în ce mai ostil și cu conotații rasiste, postările prezentând solicitanții de azil și refugiații ca pe o amenințare și încurajând opoziția față de proprietățile despre care se credea că îi găzduiesc.

PSNI a fost informată că persoanele din locuințele comune erau descrise drept „bărbați în vârstă de luptă” care ar putea fi „violatori” și „ucigași” și că se făceau apeluri la oameni să „înceapă să ia atitudine” și să „sperăm că aceste proteste vor lua amploare”.

În luna aprilie, grupul a avertizat poliția că asociațiile de proprietari erau prezentate online ca găzduind „străini” și persoane „care nu sunt de pe aici” și că astfel de discursuri ar putea contribui la țintirea unor proprietăți și a unor persoane.

Alte rapoarte au consemnat proteste săptămânale împotriva locuințelor comune, tot mai multe mențiuni despre o „vară aglomerată”, precum și acțiuni îndreptate împotriva agențiilor imobiliare și a evenimentelor din domeniul imobiliar.

Într-un e-mail trimis aceluiași inspector al PSNI pe 5 iunie, grupul a subliniat îngrijorările tot mai mari și a menționat că unii membri ai comunităților etnice minoritare făceau provizii de alimente, neștiind ce s-ar putea întâmpla în lunile următoare. PSNI nu a răspuns.

Trei zile mai târziu, Hadi Alodid l-a înjunghiat pe Stephen Ogilvie într-un atac brutal. Familia victimei a condamnat protestele violente.

Un purtător de cuvânt al organizației „End Deportations Belfast” a declarat că strategia folosită în timpul revoltelor din Belfast a fost aceeași cu cea aplicată în Irlanda de Nord încă din anii ’70. „Au instalat blocaje rutiere și verificau actele de identitate ale șoferilor în jurul spitalelor”, au spus ei. „Aceste blocaje sunt menite să epuizeze resursele poliției, iar apoi se îndreaptă spre anumite zone și comit atrocități”.

PSNI a fost contactată pentru a oferi un comentariu.

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Editor : A.M.G.