Cât a costat extrădarea din Grecia a oligarhului Vladimir Plahotniuc

Vladimir Plahotniuc
Vladimir Plahotniuc, adus încătușat în R. Moldova.
Inculpat în mai multe dosare penale

Extrădarea oligarhului moldovean Vladimir Plahotniuc din Grecia în Moldova a costat aproximativ 100.000 de lei, potrivit lui Alexandru Cernei, procurorul responsabil cu dosarul fraudei bancare, pe 9 februarie. De asemenea, acesta a declarat că a depus o cerere la instanță pentru a prezenta documente care confirmă costurile extrădării, relatează NewsMaker.

Întrebat dacă fostul lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM) ar trebui să achite aceste cheltuieli, procurorul a răspuns: „Legea prevede că cheltuielile sunt suportate de către inculpat”.

Declarațiile au fost făcute după ședința de judecată din 9 februarie. Avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, a declarat reporterilor că ultimul martor al apărării - al 18-lea dintre cei 27 numiți - a fost audiat. Potrivit lui Rogac, martorii rămași fie nu s-au prezentat în instanță, fie au refuzat să depună mărturie. El intenționează să solicite instanței să adauge noi martori pe listă.

Ca răspuns, procurorul Alexandru Chernei a numit declarațiile avocatului „un pretext pentru noi tergiversări în dosar”.

Vladimir Plahotniuc, fugar din 2019, a fost arestat în Grecia la sfârșitul lunii iulie 2025 și extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie. La Chișinău, a fost plasat în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din capitală. Detenția sa a fost prelungită de mai multe ori.

Inculpat în mai multe dosare penale

Plahotniuc este inculpat în mai multe dosare penale, cel mai important fiind furtul unui miliard. Potrivit procuraturii, Plahotniuc a primit 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din fondurile furate prin intermediul unor companii controlate de Ilan Șor. Procuratura a trimis acest caz în instanță în iulie 2023.

Furtul a un miliard de euro de la trei bănci din Republica Moldova — Banca de Economii, Banca Socială și Unibank — a devenit public la sfârșitul lunii noiembrie 2014. În urma acestui fapt, Banca Națională a plasat aceste bănci sub administrare specială, iar autoritățile au decis ulterior lichidarea lor (acestea sunt încă în proces de lichidare).

În același timp, Banca Națională a acordat acestor bănci împrumuturi, garantate de guvern, în valoare egală cu suma furată (aproximativ 14 miliarde de lei, sau 1 miliard de euro la cursul de schimb de atunci). Autoritățile au explicat că împrumuturile erau necesare pentru a preveni panica pe piața bancară.

Pentru a achita această datorie, guvernul a emis și transferat către Banca Națională obligațiuni guvernamentale în valoare de 13,3 miliarde de lei, la o dobândă de 5% pe an, pe care s-a angajat să le ramburseze în termen de 25 de ani. Autoritățile au clasificat acești bani drept datorie publică. Împreună cu dobânzile, această sumă va ajunge la 24,5 miliarde de lei pe parcursul a 25 de ani.

