Cât a costat operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolás Maduro, conform calculelor Bloomberg

Când forțele americane l-au capturat pe președintele venezuelean Nicolas Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, la începutul noului an, administrația Trump a anunțat că operațiunea a fost concisă și deliberată: cu sprijin aerian, aproximativ 60 de soldați din forțele speciale au coborât din elicoptere în Caracas, au luptat cu gărzile de securitate, i-au capturat pe cei căutați și au fost transportați cu elicopterul înapoi la o navă de război americană aflată la 100 de mile de coastă. Totul s-a terminat în câteva ore, cu costuri minime pentru contribuabilul american. Dar prezența militară americană în Caraibe costă miliarde. Calculele Bloomberg arată că prețul operațional al navelor desfășurate acolo a ajuns la peste 20 de milioane de dolari pe zi, de la mijlocul lunii noiembrie până la mijlocul lunii ianuarie. Și, deși majoritatea costurilor sunt acoperite din fondurile alocate deja apărării, operațiunile de luptă – de la ore de zbor la arme trase și plăți suplimentare – se adaugă la acestea.

„Nu există fonduri de urgență în bugetul Departamentului Apărării pentru operațiuni neprevăzute”, a declarat Mark Cancian de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, un grup de reflecție bipartizan. „Conflictele costă în plus.”

Zeci de nave ale Marinei SUA, avioane de luptă, drone și nave logistice au început să se adune în jurul Americii Latine la sfârșitul verii trecute, ca parte a unei operațiuni numite Southern Spear. La apogeu, desfășurarea a reprezentat 20% din flota de suprafață a Marinei, blocând resurse critice chiar și în timp ce crize izbucneau în alte părți ale lumii.

Casa Albă a declarat că operațiunile din jurul Venezuelei nu au costat contribuabilii în plus, deoarece forțele implicate sunt deja desfășurate. Un grup separat de portavioane a fost trimis în Orientul Mijlociu în contextul represiunii violente a conducerii iraniene împotriva protestelor naționale, iar USS Gerald R. Ford – piesa centrală a operațiunii din Caraibe – a primit vineri sarcina de a se alătura acestuia.

„Niciuna dintre aceste trupe nu stă în doc așteptând să intre în acțiune”, a declarat secretarul de stat Marco Rubio după o ședință din ianuarie cu legislatorii privind raidul Maduro, Operațiunea Absolute Resolve. „Ele sunt dislocate undeva în lume. Dacă nu sunt aici, sunt în altă parte.”

Navele și aeronavele implicate

Bloomberg, folosind informații ale Pentagonului privind costurile de operare, date de urmărire a navelor, fotografii din satelit și anunțuri publice privind desfășurarea, arată cum navele și aeronavele au fost redirecționate către Caraibe cu luni înainte de operațiune, consumând în liniște miliarde de dolari și limitând potențial puterea SUA în alte părți.

Dintre navele și ambarcațiunile care așteptau în apele din largul Venezuelei înainte de raid, portavionul Ford era cel mai puternic, conducând un grup de atac – o formațiune de nave ale Marinei SUA care poate include distrugătoare, crucișătoare și submarine.

Ford este cel mai mare portavion din lume, având la bord peste 4.000 de membri ai personalului și zeci de avioane de luptă. Costul pentru a-l avea acolo alături de distrugătoarele, submarinele și crucișătoarele cu rachete ghidate care îl însoțeau a ajuns la 11,4 milioane de dolari pe zi, conform calculelor bazate pe datele de la Biroul Bugetar al Congresului, bugetul apărării SUA și CSIS.

Există cel puțin două grupuri amfibii gata de acțiune – forțe operative ale Marinei SUA pentru atacarea țărmului dinspre mare. Prezența USS Iwo Jima (unde Maduro și Flores au fost duși după capturarea lor), USS Fort Lauderdale, USS San Antonio și a 22-a Unitate Expeditionară a Marinei a ajuns la un cost de 8,59 milioane de dolari pe zi.

Navele logistice și navele de sprijin adaugă aproximativ 1 milion de dolari pe zi.

„Estimăm că Operațiunea Southern Spear, care include Operațiunea Absolute Resolve, a costat probabil aproximativ 2 miliarde de dolari din august 2025”, a declarat Elaine McCusker, fost controlor al Pentagonului și acum senior fellow la American Enterprise Institute. Aceste estimări se bazează pe informații disponibile public și sunt „limitate la costurile incrementale de operare a navelor, avioanelor și platformelor pilotate de la distanță implicate în atacuri și la înlocuirea muniției probabil utilizate”, a adăugat ea.

Această estimare nu acoperă informațiile sau țintele, inclusiv sprijinul cibernetic și repetițiile operaționale, a adăugat ea.

Deoarece aceste costuri erau deja incluse în bugetul Pentagonului, ele nu pot fi alocate în altă parte și nu reprezintă fonduri preluate din alte domenii. Dar cheltuielile vor depăși ceea ce era prevăzut în bugetul pentru anul fiscal 2026, a spus Cancian. Navele desfășurate au un nivel de operațiuni mai ridicat decât cel planificat, iar personalul va primi beneficii suplimentare, cum ar fi indemnizații pentru separarea familiei, a spus Cancian, estimând că acest lucru ar adăuga aproximativ 10% la costul bugetat.

Costuri de oportunitate

Un cost mai puțin tangibil este modul în care indisponibilitatea acestor nave și aeronave afectează operațiunile din alte zone.

Ford se afla în mijlocul unei misiuni în Marea Mediterană când a primit ordin să se îndrepte către Caraibe și Venezuela în octombrie 2025. Portavionul participase deja la cel puțin două exerciții navale cu partenerii NATO în Marea Ionică, Marea Adriatică, Marea Nordului și Marea Baltică, cu câteva luni înainte de data programată pentru întoarcerea acasă.

Grupurile amfibii gata de acțiune, inclusiv Iwo Jima și două docuri de transport care călătoresc împreună cu acesta, erau programate să fie desfășurate în Europa când ordinele le-au deviat către Caraibe. USS Stockdale, un distrugător cu rachete ghidate, se afla în Pacificul de Est, în largul coastei Americii Centrale, când a primit ordinul de a se alătura consolidării din Caraibe. Un crucișător, USS Gettysburg, era destinat operațiunilor de-a lungul coastei de est a SUA când i s-a ordonat și lui să se îndrepte spre sud.

De atunci, avioanele de luptă F-35 ale Gărzii Naționale Aeriene din Vermont, care se aflau în Puerto Rico în momentul raidului, au plecat spre Azore, cu o escală în Regatul Unit. Acum sunt în drum spre Orientul Mijlociu pentru a se alătura consolidării militare americane de acolo.

Supraveghere

Pentagonul nu a comunicat o estimare oficială a costurilor. Legislatori de rang înalt din comisiile pentru alocări bugetare și servicii armate au declarat că nu au văzut niciun fel de cifre și că nu li s-a solicitat finanțare suplimentară.

„Costul este evident substanțial, având în vedere dispunerea tuturor forțelor de acolo”, a declarat senatorul Jack Reed din Rhode Island, democrat de rang înalt din Comisia pentru servicii armate a Senatului.

„Sunt foarte reticenți în a furniza detalii despre orice”, a declarat Reed pentru Bloomberg. „Este o propunere foarte costisitoare din punctul de vedere al modului în care desfășurăm aceste operațiuni.”

Senatorul Mike Rounds, republican din Dakota de Sud și membru senior al aceleiași comisii, a declarat că nu are cunoștință de costuri suplimentare din cauza desfășurării și că este prea devreme pentru a furniza estimări.

„Indiferent dacă sunt acolo sau în Caraibe, costurile rămân cam aceleași”, a declarat el pentru Bloomberg. „Costul planificării și așa mai departe reprezintă o mică parte din acestea. Faptul că a fost desfășurată o forță copleșitoare și că au fost puse la dispoziție toate resursele a salvat vieți.”

Bloomberg a publicat un raport detaliat privind costurile operațiunii militare desfășurate de Statele Unite în Caraibe, care a vizat în mod direct prezența și neutralizarea regimului lui Nicolás Maduro în Venezuela.

Potrivit sursei citate, costurile totale ale operațiunii se apropie de 3 miliarde de dolari, majoritatea cheltuielilor fiind alocate combustibilului, zborurilor de luptă și menținerii trupelor americane în zonă.

Cheltuieli operaționale uriașe

Operațiunea, denumită în analizele internaționale Trump’s Caribbean Surge, a inclus o serie de măsuri militare și de securitate extinse, iar cifra de trei miliarde reflectă atât desfășurarea echipamentelor, cât și logistica și suportul necesar pe termen mediu.

Conform Bloomberg, prezența portavionului USS Gerald R. Ford în Caraibe a constituit unul dintre cei mai mari factori ai costurilor, estimându-se că operarea portavionului și a grupului său de sprijin a costat aproximativ 11,4 milioane de dolari pe zi. În plus, navele amfibii, unitățile navale auxiliare și aeronavele de luptă au contribuit semnificativ la creșterea cheltuielilor, deoarece fiecare element al desfășurării necesită combustibil, întreținere, echipament și logistică complexă.

Costurile pentru personalul militar au fost și ele substanțiale, implicând plata salariilor, a diurnelor și a altor facilități pentru mii de militari americani prezenți pe nave și baze din regiune. Bloomberg menționează că aceste cheltuieli se adaugă la logistica zborurilor de luptă și la operațiuni de supraveghere aeriană, toate acestea însumând un impact bugetar considerabil pentru Pentagon.

În total, raportul detaliază că suma cheltuită pentru menținerea unei prezențe militare intense în Caraibe a fost aproape echivalentă cu bugetul anual al unor programe de dimensiuni medii din cadrul Departamentului Apărării.

