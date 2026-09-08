Cât adevăr spune Putin când prezintă victoriile pe front. General ucrainean într-un oraș „ocupat” de ruși: „Avem o zi liniștită aici”

Vladimir Putin a declarat recent în fața presei că Rusia a înregistrat progrese majore în regiunile Harkov și Donețk, inclusiv în Kozacha Lopan, Sviatohirsk, și a realizat o încercuire a 2.000 de soldați ucraineni. Kyiv Post a verificat afirmațiile președintelui rus și a ajuns la concluzia că Putin a mințit. Observatori independenți și chiar bloggeri militari ruși susțin că liderul rus a inventat pur și simplu aceste victorii militare.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 1 septembrie, în cadrul unei conferințe la Bișkek, în Kârgâzstan, că forțele ruse avansează continuu în Ucraina și cuceresc zilnic noi orașe și sate. Mai exact, liderul rus le-a spus demnitarilor, precum și presei kârgâze și internaționale prezente la eveniment:

„Gruparea de forțe Sever (Nord) continuă să creeze o zonă de securitate de-a lungul frontierei ruso-ucrainene în zonele de frontieră ale regiunii Sumî - la 12 kilometri de Sumî, de șoseaua de centură a orașului Sumî - și în regiunea Harkov. În ultima lună, 14 localități au trecut sub controlul forțelor ruse, inclusiv Kozacha Lopan, iar ieri, orașul Sviatohirsk. În partea de nord-est a regiunii Harkov, a fost finalizată o altă încercuire a unui grup inamic, alcătuit din până la 2.000 de oameni. Suprafața zonei încercuite este mare - 460 de kilometri pătrați - și include 27 de localități.”

Niciuna dintre afirmațiile lui Putin nu a putut fi confirmată, iar majoritatea s-au dovedit a fi false, conform verificărilor efectuate de Kyiv Post cu privire la afirmațiile fostului spion KGB.

Sviatohirsk: „După cum puteți vedea, avem o zi liniștită și frumoasă aici”

Cea mai convingătoare dovadă recentă a absenței totale a oricăror forțe ruse în Sviatohirsk a fost înregistrată pe 5 septembrie de generalul de brigadă ucrainean Andrii Bilețki, în timpul unei plimbări relaxate prin oraș.

Bilețki comandă Corpul 3 de Armată al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), o unitate de luptă importantă, care luptă în regiunea Harkov din nord-estul Ucrainei încă din martie 2025.

Sviatohirsk se află în centrul zonei de responsabilitate a Corpului 3. Însoțit de un operator de cameră și de doi soldați, Bilețki, fără cască, este filmat în timp ce vorbește cu un civil, traversând podul rutier T0521 peste râul Siverskii Doneț pentru a se opri în fața mănăstirii.

În afară de un pistol, el nu este înarmat. Generalul afirmă că orașul se află în întregime sub control ucrainean, că nu există soldați ruși nicăieri în apropierea locului în care se află, că pozițiile ucrainene de pe linia frontului sunt la peste 12 kilometri spre est și că în Sviatohirsk „nu există soldați ruși nicăieri”.

„Aici trebuie să porți o vestă antiglonț, dar te poți plimba fără nicio problemă. După cum puteți vedea, avem o zi liniștită și frumoasă aici. Mașinile circulă liber”, a spus Bilețki.

„Am următorul mesaj pentru conducerea politico-militară rusă: ar trebui pur și simplu să vă scoateți nasurile de clovn și perucile multicolore. Nu vă mai faceți de râs.”

Verificările efectuate de Kyiv Post la agențiile administrației locale au arătat că serviciile publice funcționează în Sviatohirsk, iar micile magazine alimentare, farmaciile și brutăria din oraș sunt deschise.

Bilețki a mai declarat că principala forță ucraineană din zonă este Brigada 60 Mecanizată. Sviatohirsk servește în primul rând ca bază de sprijin în zona din spate a Corpului 3.

O înregistrare video recentă a luptelor Brigăzii a 60-a, analizată de Kyiv Post, a arătat acțiuni de luptă tipice tacticii „zidului de drone” a Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU), cu drone kamikaze, drone-bombardiere și mortiere, împotriva soldaților ruși.

Contrazicând direct afirmația lui Putin potrivit căreia orașul a căzut pe 31 august, declarațiile AFU din luna august au descris sectorul ca fiind moderat activ, cu încercări continue și, în general, nereușite ale rușilor de a-și infiltra soldații în linia frontului.

Bătălia de la Kozacha Lopan

Vladimir Putin a mai afirmat că orașul de frontieră Kozacha Lopan din regiunea ucraineană Harkov a intrat sub controlul deplin al Rusiei în cursul lunii august.

În realitate, Putin a confundat atacurile de infanterie ușoară în curs de desfășurare și în mare parte fără succes, care au loc efectiv, cu o cucerire pentru care, în afară de cuvintele lui Putin, nu există dovezi.

Kozacha Lopan este o comunitate preponderent agricolă, situată la câțiva kilometri de granița cu Rusia, cu o populație de 4.000 - 5.000 de locuitori înainte de război.

Forțele ruse au invadat-o pe 24 februarie 2022, în prima zi a invaziei pe scară largă, și au fost alungate de forțele ucrainene în septembrie 2022. De atunci, viața civilă a continuat sub atacuri intermitente cu mortiere, artilerie și drone rusești.

Manevrele rusești relativ recente în direcția localității Kozacha Lopan datează din luna iunie. Pe 8 august, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene, Viktor Trehubov, a declarat că forțele ruse păreau să încerce să infiltreze trupe de infanterie în zona de nord a localității, în încercarea de a-și stabili capete de pod.

Rapoartele privind evoluția acestor lupte sunt contradictorii, Forțele Armate ale Ucrainei (AFU) raportând pierderi grele în rândul rușilor, înregistrate prin imagini video realizate de drone, iar ministerul apărării rus afirmând că înregistrează avansuri terestre continue, fără a face publice dovezi în acest sens.

Un articol din 14 august publicat de revista analitică independentă rusă „Insider” a relatat că încercările ruse de a captura orașul au eșuat, deoarece comandanții locali au rămas fără oameni pe care să-i trimită la atac.

Un raport mai recent, din 2 septembrie, al comandamentului general al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) pentru acest sector, Corpul 14 de Armată, a precizat că „operațiuni de luptă active” erau în desfășurare la nord de Kozacha Lopan, localitate care, potrivit aceleiași surse, rămânea în întregime sub control ucrainean.

Forțele ruse au lansat noi încercări de a pătrunde în oraș la sfârșitul lunii august. Acestea au înregistrat 178 de morți și 210 de răniți în zonă, a precizat sursa oficială ucraineană.

Un raport de situație din 2 septembrie, publicat de Institutul independent pentru Studiul Războiului (ISW), a confirmat că atacurile rusești asupra orașului controlat de Ucraina au avut un succes parțial, forțele ruse reușind, probabil, să-și consolideze pozițiile în aproximativ 13% din teritoriul orașului.

Raportul de situație al Statului Major General ucrainean din 5 septembrie a indicat că forțele ruse au lansat nouă atacuri în direcția localității Kozacha Lopan și a satelor din împrejurimi, două dintre acestea fiind încă în desfășurare.

„Cazanul de la Vovceansk”

Putin a afirmat, de asemenea, că forțele ruse au obținut o victorie majoră prin încercuirea a 2.000 de soldați ucraineni în regiunea Harkov din nord-est, într-o zonă de 460 de kilometri pătrați.

De fapt, în afară de sursele de la Kremlin, nu există dovezi credibile că această zonă de încercuire a soldaților ucraineni există sau a existat vreodată.

Pe 3 septembrie, ministerul apărării de la Moscova a susținut că forțele sale, în vecinătatea zonei de încercuire, denumită de acesta și de alte mass-media oficiale ruse „Cazanul de la Vovceansk”, au capturat satele ucrainene Vasilivka, Blahodatne, Dovjanka și Slizneve.

Acest lucru a stârnit o reacție imediată din partea popularului și influentului blogger militar rus Mihail Zvinciuk (pseudonim „Rybar”), cu peste 1,5 milioane de urmăritori, care a afirmat că situația mult mai probabilă era aceea că trupele ruse încercau să atace un teritoriu slab apărat sau chiar deloc de trupele terestre ucrainene, dar acoperit dens de drone ucrainene, ceea ce făcea ca orice încercare de pătrundere a forțelor ruse să fie letală.

Dacă generalii lui Putin vor încerca să „închidă punga”, singurul rezultat va fi un număr mare de victime, a prezis „Rybar”.

Evaluarea din 4 septembrie a Institutului pentru Studiul Războiului a calificat narațiunea lui Putin privind încercuirea drept „o afirmație falsă și nefondată”.

Graficele publicate de grupul independent de informații militare DeepState, cu sediul în Ucraina, referitoare la presupusa încercuire descrisă de Putin, au arătat linii stabile în întregul sector cel puțin în ultimele două luni și nicio dovadă de activitate de luptă, nici măcar ușoară.

Într-o actualizare a situației din 3 septembrie, raportul de obicei succint al Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) privind activitățile zilnice de luptă a menționat, referitor la comentariile lui Putin: „Umflarea unei bule informaționale numită «Cazanul de la Vovceansk»… se desfășoară de trei luni… Mass-media inamică creează un fundal victorios… Principalul obiectiv este organizarea unor alegeri false (și crearea unui sprijin public fabricat pentru statul rus), în special în zonele de frontieră ale regiunii Belgorod”.

O declarație din 3 septembrie a celui de-al 16-lea Corp de Armată al Ucrainei a negat în mod explicit că cele patru sate ar fi căzut sau că ar fi trupe ucrainene încercuite. Pe teritoriul unde Putin susținea că era în curs o victorie rusă majoră, de fapt, forțele ucrainene nu suferiseră nicio pierdere de poziții în ultimele șase luni, se menționa în declarație.

În orașul Prikolotne, situat în apropierea centrului teritoriului în care Putin a afirmat că mii de soldați ucraineni au fost încercuiți, luni, conform verificărilor efectuate de Kyiv Post, serviciile municipale de energie electrică și apă funcționau normal, magazinele alimentare și farmaciile erau deschise, iar rețeaua de telefonie mobilă era operațională.

Bombele rusești au lovit orașul în luna martie, iar de atunci nu s-au mai înregistrat activități de luptă semnificative. Civilii rămân în locuințele lor; cu toate acestea, fiind un oraș situat într-o regiune de frontieră, armata controlează accesul și permite doar localnicilor să utilizeze drumurile din zonă.

Editor : B.P.