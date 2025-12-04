România ar trebui să reziste singură câteva săptămâni în cazul unei invazii ruse, potrivit Bloomberg. Virgil Bălăceanu, general (r.), a spus joi, în direct la Digi24, să „lăsăm Statul Major al Apărării să se pronunțe”, precizând că mobilizarea trupelor NATO poate dura până la 10 zile pentru primul val: „Vorbim de etape diferite, de la 10 la 30 de zile, de la 30 la 180 de zile”, a afirmat acesta.

În cadrul exercițiului NATO de la Cincu, oficialii români și europeni și-au exprimat îngrijorări privind timpul necesar ca aliații să ajungă pe front în cazul unui atac rusesc. Datorită limitărilor infrastructurii de transport, deplasarea trupelor poate dura câteva săptămâni, lăsând forțele terestre române să se apere în mare parte singure până la sosirea întăririlor. Generalul Gheorghiță Vlad a afirmat că România ar avea o capacitate similară Ucrainei de a rezista inițial, potrivit Bloomberg.

De asemenea, un general francez a subliniat întârzierile logistice: un convoi francez care a venit la exercițiu a avut nevoie de cinci avioane, 11 trenuri și aproximativ 15 convoaie, pe o durată de 10 zile, subliniind dificultățile cu care s-ar confrunta NATO în cazul unui atac real.

Președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre un scenariu de atac, iar șeful statului a declarat că a fost analizat deja de șefii armatei, care au stabilit cât am rezista până să primim ajutor de la aliații din NATO.

„Vorbim de etape diferite”

Întrebat despre acest scenariu, Generalul Bălăceanu a spus, pentru Digi24, că „nu ne putem pronunța”.

„Lăsăm Statul Major al Apărării să se pronunțe, pentru că în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a fost prezentată și analiza strategică a apărării, care are o parte care nu este publică și în care sunt menționate cu precădere amenințările și starea de operativitate a Armatei Române, ceea ce trebuie să dezvoltăm pentru a crește capacitatea de apărare, și sigur sunt luate în calcul și scenarii din punct de vedere al postului de apărare și descurajare a României”, a declarat el.

Generalul a precizat că, în schimb, „ar trebui să ne trimită calcule de ceea ce se întâmplă în cazul unor exerciții (...) dislocarea brigăzii 7 din Franța până în România a însemnat, în general, cam 10 zile”.

Acesta a completat, spunând că „este un termen rezonabil pentru că s-ar înscrie în modelul forței NATO, care pentru primul val de asigurare a postului de apărare și descujare al NATO va trebui să disloce într-un termen de la zero la 10 zile 100.000 de oameni, în următoarele pachete de forțe 200.000 de oameni și, sigur, ajungem la 500.000 de oameni. Vorbim de etape diferite, de la 10 la 30 de zile, de la 30 la 180 de zile”, a afirmat el.

„Strategia în general a rușilor este pe termen lung”

Generalul Bălăceanu a vorbit și despre amenințarea lansată de președintele rus Vladimir Putin, într-un interviu pentru IndiaToday, care a spus că Rusia va „elibera” Donbasul și, pentru prima dată de la începutul războiului, a anunțat că vrea să cucerească și ceea ce rușii numesc „Novorosia”, „fie prin mijloace militare, fie prin alte mijloace”.

„În interviul dat pentru IndiaToday este clar ceea ce vrea Putin. El spune în felul următor: dacă ucrainienii se retrag din Dombas, încetează războiul, ori un asemenea lucru înseamnă capitularea militară a Ucrainei și cu consecințe foarte grave privind capitularea politică și sigur, fără doar și poate, consecințe economice”, a spus el.

Acesta a completat: „Ca atare, Putin își urmărește scopul său care, în definitiv, îl putem sintetiza în capitularea militară, politică și economică a Ucrainei, ca să treacă la etapa următoare, care va însemna înglobarea Ucrainei în sistemul pe care îl gândește: o uniune statală Federația Rusă, Belarus, Ucraina, eventual Republica Moldova, dincolo de rezultatul alegerilor din septembrie din Republica Moldova”.

„Strategia în general a rușilor este pe termen lung și urmăresc nu numai obiective apropiate, urmăresc și obiective în perspectivă, pe termen mediu, pe termen lung, și lucrurile acestea trebuie foarte bine analizate de către noi”, a punctat generalul.

