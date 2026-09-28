Cât costă ajutorul acordat de Franța Ucrainei, pus sub semnul întrebării de lidera extremei drepte, Marine Le Pen

Critici la adresa ajutorului financiar acordat ucrainienilor. Lidera extremei drepte, Marine Le Pen, și-a reafirmat, joi, 24 septembrie, intenția de a înceta plățile financiare ale Franței către Ucraina, invadată în februarie 2022 de Rusia lui Vladimir Putin. „Nu mai putem ajuta financiar Ucraina, dar, pe de altă parte, regretăm acest lucru”, a afirmat candidata Partidului Național (RN) la alegerile prezidențiale într-un interviu acordat publicației Politico, susținând că acest sprijin afectează periculos finanțele publice, într-o situație bugetară extrem de tensionată, scrie France Info.

O poziție similară cu cea pe care o adoptase cu o săptămână înainte la LCI, considerând totuși că Franța ar putea „să continue să le antreneze soldații, armatele și să le furnizeze echipament pentru a se putea apăra”. Cu câteva zile înainte, primarul RN (Adunarea Națională, partidul doamnei Le Pen - n.r) din Perpignan, Louis Aliot, stârnise polemică apelând direct la „închiderea robinetului” ajutoarelor către Kiev.

În cadrul partidului La France insoumise, fără a merge atât de departe, au fost exprimate, de asemenea, câteva rezerve cu privire la sprijinul actual. „Suntem în favoarea continuării ajutoarelor acordate poporului ucrainean până la sfârșitul agresiunii ilegale a Rusiei. Am subliniat însă că aceste ajutoare nu trebuie să intre în conflict cu capacitatea noastră de a ne păstra propria suveranitate”, a explicat Mathilde Panot, președinta grupului LFI din Adunarea Națională, la BFMTV, la începutul lunii septembrie.

„Componența detaliată a ajutorului nu mai este accesibilă din 2024, așa că este imposibil să se aprecieze dacă suma este utilizată corect”, precizează pentru franceinfo deputatul LFI Hadrien Clouet, potrivit căruia „chestiunea ajutorului acordat Ucrainei este prea des abordată separat de strategia – inexistentă la nivel european – de a pune capăt acestui război”.

Ajutoare directe mai mici decât cele acordate prin intermediul Uniunii Europene

Concret, la ce sumă se ridică ajutoarele acordate astăzi de Franța Ucrainei în conflictul care o opune Rusiei? Contactat de franceinfo, Ministerul Apărării refuză să ofere o cifră, dar insistă asupra sprijinului colectiv și diversificat al Franței, precum cei 22 000 de soldați ucraineni instruiți.

O parte din efortul Franței în favoarea Ucrainei rămâne greu cuantificabilă din punct de vedere economic, se adaugă din aceeași sursă, în special având în vedere mijloacele diplomatice mobilizate pentru soluționarea conflictului, precum „Coaliția de Voință”.

Sau, într-un mod mai indirect, așa cum subliniază Ministerul Afacerilor Externe, în ceea ce privește prezența la fața locului a aproape 160 de companii franceze, ceea ce face din Franța „primul angajator internațional” în această țară.

Pentru a încerca să obținem sume mai precise, trebuie să ne bazăm pe datele Institutului din Kiel pentru Economia Mondială. Acest grup internațional de cercetare cu sediul în Germania, care constituie o referință în domeniu, adună cifre „provenite din surse oficiale și guvernamentale, din listele existente de ajutor acordat Ucrainei și din reportajele publicate de mass-media de renume”, prezintă acesta în metodologia sa. Din februarie 2022 până în iunie 2026, Franța a alocat 7,91 miliarde de euro sub formă de ajutor bilateral către Kiev, potrivit institutului.

În această estimare sunt incluse mai multe tipuri de ajutoare, cifră care nu este confirmată de guvernul francez. Principala componentă a ajutorului militar acordat Ucrainei, în valoare de 6,23 miliarde de euro, cuprinde furnizarea de tunuri Caesar și de avioane Mirage 2000, precum și instruirea și pregătirea trupelor. Urmează, la mare distanță, ajutorul umanitar, în valoare de 876 de milioane de euro, apoi ajutorul financiar direct, de 799 de milioane de euro. Această ultimă cifră corespunde sumei pe care Franța a acordat-o direct Ucrainei începând din februarie 2022.

Mai puțin de 4% din deficitul public

De fapt, aceasta nu este singura sumă acordată de Paris către Kiev. Franța deține o pondere semnificativă în plățile de ajutor european în cadrul efortului de război împotriva Rusiei. O sumă de 18,31 miliarde de euro a fost acordată Ucrainei de către Franța în calitate de contribuabil, estimează Institutul din Kiel, combinând suma totală acordată de Uniunea Europeană cu ponderea fiecărei țări în bugetul UE. Astfel, Franța devine a doua țară cea mai „generoasă”, după Germania, care a acordat 21,58 miliarde de euro în aceeași perioadă (în paralel, Berlinul a acordat 30,63 miliarde de euro sub formă de ajutoare directe).

Aceste 18,31 miliarde de euro distribuite prin intermediul Uniunii Europene se adaugă, așadar, la cele 7,91 miliarde de euro reprezentând ajutoare directe, adică un total de 26,22 miliarde de euro în puțin mai puțin de patru ani și jumătate, potrivit Institutului din Kiel. Așa cum a calculat Le Monde (Fereastră nouă), aceasta echivalează cu o medie de aproximativ 6 miliarde de euro în ajutoare pe an, chiar dacă Ministerul Apărării subliniază caracterul evolutiv al sprijinului acordat Kievului, care a trecut de la livrarea imediată de echipamente la un efort axat pe dezvoltarea cooperării industriale.

Acești 6 miliarde de euro reprezintă 1,34% din media anuală a cheltuielilor statului din perioada 2022-2025 (446,2 miliarde de euro) și 3,99% din media anuală a deficitului public în aceeași perioadă (150,3 miliarde de euro).

Franța se situează pe locul al zecelea în clasamentul țărilor care sprijină direct Ucraina. Însă, de îndată ce se compară valoarea ajutorului cu produsul intern brut (PIB) al țării, aceasta coboară pe locul al douăzecilea în comparație cu alte națiuni europene, mai mici, care alocă o parte mai mare din bogăția lor națională pentru ajutorul acordat Kievului, precum Danemarca, Estonia și Lituania (ultimele două având granițe comune cu Rusia).

Ajutoare acordate sub formă de împrumuturi care trebuie rambursate

Cu toate acestea, trebuie precizate câteva aspecte, dincolo de prudența cu care trebuie interpretate cifrele Institutului din Kiel. În primul rând, nu toate aceste sume corespund unui cec emis de guvernul francez către autoritățile ucrainene.

O parte din aceste ajutoare constă în împrumuturi, care trebuie rambursate odată ce conflictul se va încheia și Ucraina va fi capabilă să se redreseze. Este cazul, de exemplu, al împrumutului substanțial de 90 de miliarde de euro acordat de Uniunea Europeană și aprobat în luna aprilie a acestui an. Acesta este, desigur, finanțat din bugetul Uniunii Europene, dar trebuie rambursat, chiar și la o rată zero.

În plus, anumite ajutoare militare acordate Ucrainei permit guvernului condus de Volodimir Zelenskyisă achiziționeze echipamente de apărare, ceea ce determină industria militară franceză să producă mai mult pentru această țară, contribuind astfel la creșterea economică a Franței, care se află în prezent într-o situație dificilă. Putem menționa, de exemplu, promisiunea unei comenzi din partea Ucrainei pentru 16 avioane Rafale și baterii antiaeriene SAMP/T NG, anunțată în iulie de Emmanuel Macron.

Editor : M.C