Președintele amerian Donald Trump și-a stabilit obiective militare și politice în intervenția sa din Orientul Mijlociu. Publicația britanică The Times analizează într-un articol în ce măsură le-a respectat.

Președintele SUA a declarat săptămâna aceasta că a făcut „pași importanți” către „obiectivul său militar” și a afirmat că operațiunea împotriva Iranului dusă de SUA și Israel este „aproape finalizată”, încercând să calmeze îngrijorările pieței și ale alegătorilor cu privire la impactul asupra prețurilor combustibililor.

Dar, în ciuda numărului impresionant de raiduri aeriene, ținte lovite și nave militare scufundate în ultimele 12 zile, regimul de la Teheran este încă în funcție și a ales un nou lider suprem, în ciuda insistenței lui Trump că ar trebui să aibă un cuvânt de spus în alegerea conducătorului Iranului.

Sute de petroliere și nave de transport gaze naturale lichefiate internaționale așteaptă încetarea ostilităților înainte de a încerca să treacă prin Strâmtoarea Hormuz, care este amenințată de Iran.

Pete Hegseth, secretarul american al apărării, a declarat duminică pentru CBS că „acesta este doar începutul”, în timp ce luni Trump a spus că SUA sunt „cu mult înaintea calendarului inițial” de patru-cinci săptămâni, ceea ce l-a determinat pe Hegseth să adauge marți că „nu îmi revine mie să stabilesc dacă este începutul, mijlocul sau sfârșitul”.

Trump a stabilit patru obiective militare cheie: eliminarea amenințării nucleare iraniene, distrugerea programului de rachete balistice și a marinei iraniene și oprirea grupurilor teroriste care acționează în numele Teheranului, precum și alte obiective.

Eliminarea amenințării nucleare iraniene

Președintele Trump a afirmat în iunie anul trecut că a „distrus” programul nuclear al Iranului. Bombele americane de tip bunker-buster au provocat pagube importante principalelor instalații de îmbogățire a uraniului din Fordow și Natanz. Cu toate acestea, alte instalații nu au fost lovite, iar amploarea rezervelor „de rezervă” ale Iranului în ceea ce privește centrifugele de îmbogățire rămâne necunoscută.

Iranul deține know-how-ul necesar pentru a-și reconstitui programul, deși nu există semne că ar fi depus eforturi serioase în acest sens. De asemenea, Iranul mai deține 440 kg de uraniu îmbogățit în proporție de 60% — suficient pentru 11 bombe dacă este îmbogățit în proporție de 90% — care se crede că este îngropat adânc sub un alt sit din Isfahan.

De la începutul operațiunii actuale, Natanz și Isfahan au fost lovite din nou, în timp ce Israelul a declarat că a lovit și o instalație subterană semnalată anterior în periferia Teheranului.

Distrugerea programului său de rachete balistice

„Capacitatea Iranului în materie de drone și rachete este complet distrusă”, a declarat Trump luni.

Israelul a declarat că lansările de rachete ale Iranului au scăzut cu 92%, de la 480 la începutul războiului, pe 28 februarie, la 40 pe 9 martie. Lansările de drone au scăzut, de asemenea, cu 92%, de la 720 la 60 în aceeași perioadă. S-a afirmat că Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au efectuat 2.600 de misiuni, au lansat 6.500 de muniții și că peste 70% din lansatoarele de rachete ale Iranului au fost „neutralizate”.

Generalul Dan Caine, președintele Comitetului șefilor de stat major al SUA, a declarat marți că SUA au „lovit peste 5.000 de ținte” și „au lansat zeci de arme GPS de 2.000 de livre asupra lansatoarelor de rachete îngropate adânc în flancul sudic”. Misiunea „a pătruns mai adânc în baza militară și industrială a Iranului... adică în instalațiile de producție, în centrele de cercetare și dezvoltare și în infrastructură”.

Distrugerea marinei

Trump a declarat că dorește să „anihileze” marina iraniană. Luni, el a declarat: „Marina a dispărut. Se află pe fundul oceanului. Patruzeci și șase de nave, vă vine să credeți?” Printre acestea se numără și o fregată iraniană torpilată în apropiere de Sri Lanka. Ulterior, el a actualizat numărul navelor scufundate la 51.

Flota iraniană este estimată la aproximativ 145 de nave, inclusiv până la 25 de submarine.

Marți, generalul Caine a declarat: „Continuăm să lovim flota iraniană... Comandamentul Central al SUA continuă și astăzi să vâneze și să lovească navele care instalează mine și instalațiile de depozitare a minelor. Această activitate va continua.”

Oprirea grupurilor teroriste care acționează în numele său

Atacurile asupra Iranului, și în special asupra țintelor asociate cu Garda Revoluționară Islamică (IRGC), au afectat capacitatea regimului de a-și conduce rețeaua de miliții din Orientul Mijlociu, de la Forțele de Mobilizare Populară din Irak, aliniate guvernului, la Houthi din Yemen și, mai presus de toate, Hezbollah din Liban.

Există acum serioase îndoieli cu privire la faptul că regimul va avea resursele necesare pentru a continua să finanțeze aceste grupuri și să le furnizeze rachete. Cu toate acestea, pericolul reprezentat de aceste miliții există în continuare – chiar și în cazul Hezbollah, cu care Israelul se află în prezent în război în Liban.

Speranța Israelului nu este atât ca aceste miliții să fie slăbite de daunele aduse regimului, cât mai ales ca, slăbite de pierderea sprijinului și a conducerii iraniene, să devină mai vulnerabile la provocările din cadrul propriilor societăți.

Președintele Aoun al Libanului este supus unei presiuni enorme pentru a încerca ceva ce niciunul dintre predecesorii săi nu a reușit: dezarmarea forțată a Hezbollah.

Încurajarea unei revolte a poporului iranian

Trump a făcut un apel către poporul iranian să „preia controlul asupra guvernului” în timpul anunțului său de război din 28 februarie.

El a spus că acest lucru îndeplinește promisiunea pe care a făcut-o în timpul protestelor naționale împotriva regimului din ianuarie, că „ajutorul este pe drum”. Dar le-a spus iranienilor obișnuiți să aștepte până la sfârșitul atacului american-israelian: „Când vom termina, preluați controlul asupra guvernului. Va fi al vostru”.

În timp ce regimul rezistă și forțele sale de securitate rămân loiale, nu pare să existe nicio perspectivă ca populația, în mare parte neînarmată, să reușească, după ce între 10.000 și 30.000 de persoane au fost ucise în ianuarie. Opoziția disparată nu are nici o figură unificatoare în țară care să organizeze o revoluție.

Încurajarea unei incursiuni kurde

Trump a sugerat joi că ar fi „minunat” ca forțele kurde anti-regim să facă o incursiune armată în nord-vestul Iranului.

S-a raportat că gherilele kurde din regiunea semi-autonomă Kurdistan din Irak au fost antrenate pentru a fi „vârful de lance” al acțiunilor terestre. Dar ele sunt puține la număr – nu sunt mai mult de câteva mii de luptători în Irak – și slab înarmate. Liderii lor spun că luptă împotriva regimului de la Teheran de 47 de ani și pot aștepta mai mult, până când va exista o strategie militară americană care să îi includă.

Când a fost întrebat sâmbătă despre plan, Trump a spus că nu dorește să implice kurzii, deoarece lucrurile sunt deja „suficient de complicate”.

Schimbarea regimului iranian

„Tot ce vreau este libertatea pentru popor”, a declarat Trump săptămâna trecută. „Vreau o națiune sigură și asta vom avea.”

Acest comentariu și altele similare sugerează că schimbarea regimului este un obiectiv al campaniei SUA-Israel.

Unul dintre candidați este Reza Pahlavi, fiul defunctului șah, care a primit o platformă atât în America, cât și în Israel și susține că are sprijin în țară.

Dar Trump l-a respins pe Pahlavi, sugerând că ar fi mai bine dacă cineva „din interior” ar prelua puterea. El a propus în schimb modelul Venezuelei, când membrii regimului existent au preluat puterea și au urmărit politici pro-americane după îndepărtarea președintelui Maduro.

Experții în Iran spun că cele două țări nu sunt comparabile și că un astfel de scenariu este foarte puțin probabil în Iran.

Trump a spus că dorea să se implice în alegerea unui nou lider, dar a fost ignorat când a fost ales Mojtaba Khamenei, un om considerat mai extremist și mai anti-american decât tatăl său.

Menținerea deschisă a Strâmtorii Hormuz

IRGC a declarat că „va da foc oricui încearcă să treacă” prin strâmtoarea îngustă de la gâtul Golfului Persic și a declarat-o închisă. Câteva petroliere iraniene au tranzitat-o, iar luni a fost înregistrat un petrolier operat de Grecia.

SUA au declarat că vor putea în curând să escorteze navele și au anunțat un program de asigurări în valoare de 20 de miliarde de dolari, care până acum nu a dus la nicio traversare.

Trump a îndemnat petrolierele să „dea dovadă de curaj, nu e nimic de care să se teamă”. El a avertizat Iranul luni că „moartea, focul și furia se vor abate asupra lor” dacă regimul oprește fluxul de petrol prin strâmtoare. Marți, acesta rămânea închis.

Controlul petrolului iranian?

Există speculații că SUA ar putea încerca să captureze insula Kharg, un nod pentru până la 90% din exporturile de petrol ale Iranului, situată la 300 de mile de strâmtoare.

Întrebat dacă SUA doresc să pună mâna pe petrolul iranian, Trump a declarat pentru NBC News că nu dorește să discute acest subiect, dar a adăugat: „Cu siguranță, oamenii au vorbit despre asta”.

El a menționat Venezuela. De la capturarea lui Maduro în ianuarie, această țară a trimis peste 80 de milioane de barili către SUA. „Uitați-vă la Venezuela”, a spus Trump. „Oamenii s-au gândit la asta, dar este prea devreme să vorbim despre asta”.

