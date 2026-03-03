Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit Khamenei un imperiu în numele lui Allah

După atacurile aeriene ale SUA și Israel, moartea liderului suprem al Iranului a fost confirmata, ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis. În timp ce evenimentele continuă să se desfășoare, atenția s-a îndreptat din nou către influența sa financiară și vasta structură economică care, potrivit rapoartelor, funcționa sub autoritatea sa.

Khamenei a ocupat funcția de lider suprem al Iranului din 1989, deținând cea mai puternică poziție din țară timp de aproape 36-37 de ani.

Deși în public proiecta un stil de viață modest și religios, anchetele internaționale din ultimii ani au evidențiat amploarea averii sale, care ar fi legată de rețelele aflate sub controlul său.

În 2013, un raport de investigație al agenției Reuters susținea că Khamenei deținea active în valoare de aproximativ 95 de miliarde de dolari.

Este important de menționat că raportul nu sugera că această sumă se afla în contul său bancar personal. În schimb, se afirma că activele erau gestionate printr-o structură organizațională puternică.

Care era sursa influenței sale financiare?

Principala instituție asociată cu aceste active este cunoscută sub numele de „Setad” sau Setad Ejraiye Emam. Înființată după revoluția din Iran din 1979, această instituție a fost creată pentru a gestiona proprietățile confiscate în acea perioadă.

De-a lungul timpului, Setad și-a extins prezența în mai multe sectoare, inclusiv imobiliare, participații corporative, investiții în petrol și energie, bancare, agricultură, telecomunicații și întreprinderi industriale.

Conform rapoartelor, organizația funcționa sub autoritatea Liderului Suprem și nu era direct responsabilă în fața parlamentului iranian sau a agențiilor publice de supraveghere.

Estimări recente și dezbatere în curs

Unele rapoarte recente din 2025-2026 sugerează că valoarea activelor legate de controlul lui Khamenei ar fi crescut la aproape 200 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, aceste cifre nu au fost verificate în mod independent, iar baza acestor calcule rămâne neclară.

De asemenea, este esențial să se menționeze că aceste evaluări se referă în mare parte la participații în companii, terenuri, acțiuni și investiții sectoriale, nu la lichidități.

Stilul de viață personal vs controlul instituțional

Analiștii străini au subliniat de mult timp că Khamenei proiecta personal simplitatea în viața publică, subliniind adesea un stil de viață modest și posesiuni personale limitate. Susținătorii săi au susținut că el nu deținea active private semnificative.

Criticii susțin însă că, chiar dacă proprietățile nu erau pe numele său, autoritatea de control aparținea biroului său. Distincția între proprietatea directă și controlul instituțional rămâne un element central al dezbaterii privind averea sa declarată.

Datorită divulgării publice limitate a operațiunilor financiare legate de biroul Liderului Suprem, de-a lungul anilor au continuat să apară estimări diferite privind totalul bunurilor sale.

Editor : A.R.