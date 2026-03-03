Live TV

Cât de bogat era fostul lider al Iranului și cum și-a construit Khamenei un imperiu în numele lui Allah

Data publicării:
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
Fostul lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei. Foto: Profimedia
Din articol
Care era sursa influenței sale financiare? Estimări recente și dezbatere în curs Stilul de viață personal vs controlul instituțional

După atacurile aeriene ale SUA și Israel, moartea liderului suprem al Iranului a fost confirmata, ayatollahul Ali Khamenei a fost ucis. În timp ce evenimentele continuă să se desfășoare, atenția s-a îndreptat din nou către influența sa financiară și vasta structură economică care, potrivit rapoartelor, funcționa sub autoritatea sa.

Khamenei a ocupat funcția de lider suprem al Iranului din 1989, deținând cea mai puternică poziție din țară timp de aproape 36-37 de ani.

Deși în public proiecta un stil de viață modest și religios, anchetele internaționale din ultimii ani au evidențiat amploarea averii sale, care ar fi legată de rețelele aflate sub controlul său.

În 2013, un raport de investigație al agenției Reuters susținea că Khamenei deținea active în valoare de aproximativ 95 de miliarde de dolari. 

Este important de menționat că raportul nu sugera că această sumă se afla în contul său bancar personal. În schimb, se afirma că activele erau gestionate printr-o structură organizațională puternică.

Care era sursa influenței sale financiare?

Principala instituție asociată cu aceste active este cunoscută sub numele de „Setad” sau Setad Ejraiye Emam. Înființată după revoluția din Iran din 1979, această instituție a fost creată pentru a gestiona proprietățile confiscate în acea perioadă.

De-a lungul timpului, Setad și-a extins prezența în mai multe sectoare, inclusiv imobiliare, participații corporative, investiții în petrol și energie, bancare, agricultură, telecomunicații și întreprinderi industriale.

Conform rapoartelor, organizația funcționa sub autoritatea Liderului Suprem și nu era direct responsabilă în fața parlamentului iranian sau a agențiilor publice de supraveghere.

Estimări recente și dezbatere în curs

Unele rapoarte recente din 2025-2026 sugerează că valoarea activelor legate de controlul lui Khamenei ar fi crescut la aproape 200 de miliarde de dolari. Cu toate acestea, aceste cifre nu au fost verificate în mod independent, iar baza acestor calcule rămâne neclară.

De asemenea, este esențial să se menționeze că aceste evaluări se referă în mare parte la participații în companii, terenuri, acțiuni și investiții sectoriale, nu la lichidități.

Stilul de viață personal vs controlul instituțional

Analiștii străini au subliniat de mult timp că Khamenei proiecta personal simplitatea în viața publică, subliniind adesea un stil de viață modest și posesiuni personale limitate. Susținătorii săi au susținut că el nu deținea active private semnificative.

Criticii susțin însă că, chiar dacă proprietățile nu erau pe numele său, autoritatea de control aparținea biroului său. Distincția între proprietatea directă și controlul instituțional rămâne un element central al dezbaterii privind averea sa declarată.

Datorită divulgării publice limitate a operațiunilor financiare legate de biroul Liderului Suprem, de-a lungul anilor au continuat să apară estimări diferite privind totalul bunurilor sale.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
profimedia-1079236515
1
Trump: Vom continua cu „forță maximă” până la îndeplinirea misiunii. SUA au lovit peste...
racheta balsitica lansata
2
Rachete iraniene, lansate în direcția Europei. Două proiectile ar fi fost trimise spre...
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
3
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
4
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
avion f-15 in kuwait
5
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Digi Sport
Anamaria Prodan: "Este ceva ireal! Nu există război! Bombele sunt doar invenții"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
stramtoarea-ormuz
„Niciun strop de petrol nu va părăsi regiunea”. Iranul amenință să arunce în aer navele care vor să treacă prin strâmtoarea Ormuz
Strait of Hormuz
China face presiuni asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru aprovizionarea cu petrol și gaze
volodimir zelensky la birou
Zelenski, gata să trimită experți în interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu. Cu o singură condiție, legată de Putin
Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer.
Răspunsul lui Starmer după ce Trump s-a declarat „dezamăgit” de el
iran-teheran - 2 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 4. SUA au atacat peste 1.200 de ținte în primele 48 de ore. Sirenele sună în nordul Israelului
Recomandările redacţiei
hackeri cu steagul rusiei
Fostul număr doi din serviciul de informații al R.Moldova, spionaj...
alexandru nazare 1
Ministrul Nazare: „Nu e o criză, ci o schimbare de paradigmă”...
ID66128_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
DSU: Exercițiul de alarmare publică „Miercurea Sirenelor” a fost...
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Diana Buzoianu: Din martie, toţi directorii Administraţiilor Bazinale...
Ultimele știri
Radu Burnete: „Trebuie să terminăm cu discursul că nu ne vindem țara”. Capital privat și investiții străine, cheia creșterii României
Explozie a prețului gazelor în Europa după conflictul din Iran. Economist: „Vom simți scumpirile în aproape tot ce consumăm”
Guvernul lansează platforma „Fără hârtie”: Cetățenii pot semnala online birocrația și procedurile greoaie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Eclipsa de Lună plină din Fecioară de pe 3 martie le schimbă viețile. Cele trei zodii care vor avea noroc în...
Cancan
Ce este pata roșie de pe gâtul lui Donald Trump, de fapt. S-a aflat tot adevărul!
Fanatik.ro
El este stelistul care s-a rugat pe stadionul Giulești ca Rapid să câștige titlul în acest sezon: ”O spun în...
editiadedimineata.ro
2025, cel mai sângeros an pentru presă: număr record de jurnaliști uciși
Fanatik.ro
Gigi Becali a reacționat după ultimele declarații ale ministrului Miruță: „Îi caut numărul ca să-l felicit...
Adevărul
Războiul din Iran lovește în investițiile românilor din Dubai. Economist: „E un avertisment că anumite...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Moby, legenda muzicii electronice, de la viața cu 20 de beri pe seară și droguri, la un trai "monastic"...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sorana Cîrstea a plecat din România. Cum arată viața ei, după despărțirea de Alexandru Țiriac
Pro FM
După reușita de la Grammy, Olivia Dean a triumfat și la Brit Awards, unde a câștigat patru premii. „Vă...
Film Now
Reacții ferme după ce s-a spus că regizorul Quentin Tarantino ar fi fost ucis într-un atac al Iranului în...
Adevarul
Războiul dintre SUA și Iran lovește crunt Europa. Vești proaste pentru România: „Tabloul e și mai nefericit”
Newsweek
Ministrul muncii promitea 1.000 lei ajutor la pensie. După 24 ore nu s-au mai găsit bani. Care e motivul?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Tom Holland şi Zendaya s-au căsătorit în secret. Anunţul a fost făcut pe covorul roşu de la SAG Awards