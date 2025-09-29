Live TV

Cât de departe pot zbura dronele rusești Shahed și de ce chiar Spania ar trebui să fie atentă. Singurele capitale europene care „scapă”

Data publicării:
The HESA Shahed 136 in Russian service, is an Iranian loitering munition in the form of an autonomous pusher-prop drone. Drones flying at night.
Drone kamikaze Shahed. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Cu infrastructura actuală de lansare, Federația Rusă poate viza Danemarca, Germania și Italia cu drone Shahed, iar amplasarea unor baze în Belarus i-ar permite să ajungă până la Madrid, argumentează publicația Defense Express.

După atacul Rusiei asupra Poloniei cu drone Gerbera și apariția unor drone necunoscute deasupra aeroporturilor din Norvegia și Danemarca, se pune o întrebare urgentă: cât de departe pot ajunge UAV-urile rusești cu rază lungă de acțiune?

Pentru a răspunde la această întrebare, este important să reamintim raza de zbor a dronelor rusești Shahed/Geran-2. Conform datelor Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, raza de zbor a Geran-2 este de 1.800-2.500 km. În ceea ce privește zonele de lansare, o parte din infrastructura Rusiei utilizată pentru atacurile asupra Ucrainei ar putea viza în mod eficient țările NATO din Europa.

De exemplu, există locuri de lansare în zona Capului Chauda din Crimeea ocupată temporar și în apropierea orașului Bryansk. O altă zonă strategică avantajoasă este Sankt Petersburg, considerată ideală pentru un loc de lansare datorită accesibilității și logisticii sale.

Având în vedere lansările de drone de la aceste locuri, raza de acțiune a dronelor Shahed, de până la 1.800 km, le permite să lovească toate țările scandinave, Olanda, cea mai mare parte a Germaniei și sudul Italiei. Geran-2, cu o rază de acțiune de până la 2.500 km, este capabil să lovească toată Marea Britanie, Italia și cea mai mare parte a Franței.

Este de remarcat faptul că înființarea de noi locuri de lansare a dronelor în Rusia necesită doar câteva luni. Dacă este necesar, pot fi înființate rapid noi locuri de lansare, cum ar fi baza aeriană Osovci din Belarus. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea lansărilor din Kaliningrad.

Din punct de vedere tehnic, acest lucru extinde raza de acțiune cu 700 km, oferind următoarele posibilități:

Cu o rază de acțiune de 2.500 km, dronele rusești Shahed ar putea viza aproape toată Europa, inclusiv Madridul și o mare parte din Spania. Cu alte cuvinte, toate capitalele europene sunt la îndemână, cu excepția Lisabonei, Portugalia.

Trebuie menționat că acestea sunt raze de acțiune maxime ale dronelor, iar Rusia le lansează pe rute complexe pentru a ocoli apărarea aeriană ucraineană. Cu toate acestea, respingerea atacului rus în Polonia a scos la iveală lacune în apărarea aeriană pe flancul estic al NATO.

După ce au străpuns primul eșalon de apărare aeriană la graniță, dronele Shahed pot opera liber, iar mijloacele disponibile țărilor europene pentru a le contracara sunt în prezent de sute de ori mai scumpe.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
ID319885_INQUAM_Photos_Miruna_Turbatu
2
Rezultate alegeri Republica Moldova 2025. Partidul Maiei Sandu obține majoritatea în...
Muncitori federali
3
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din istorie. Peste 100.000 de...
femeie cu un colet in fata
4
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
5
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Digi Sport
Palatul lui Gigi Becali a fost vandalizat! Reacția patronului de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
standul romaniei in china
Ministerul Agriculturii voia să trimită 6 angajați, pe bani publici...
Screenshot 2025-09-28 195249
Atac armat la o biserică mormonă din Michigan: cel puțin 4 morți și 8...
Băsescu avertizează: Preluarea puterii de către proruşi la Chișinău...
donald trump
Donald Trump declară că va participa la reuniunea liderilor militari...
Ultimele știri
De la Germania nazistă la America lui Trump: de ce politicienii autoritari promovează fantezii despre „fericirea domestică” a femeilor
Descoperire remarcabilă în Cehia. Un set de unelte vechi de 30.000 de ani dezvăluie viața unui vânător din Epoca de Piatră
Pașapoarte plătite cu bitcoin: Țările unde crypto-milionarii investesc în „vize de aur”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Tanc rusesc
Vladimir Putin ar putea trimite în prima linie a frontului din Ucraina unitățile de tancuri ale Gărzii Naționale
Pavel Durov
La fel ca la alegerile din România, Pavel Durov susţine că Franţa i-a cerut să cenzureze pe aplicaţia sa unele canale din R Moldova
drona
ANAF, controale cu drone și inteligență artificială. Cum vrea statul să depisteze fraude și construcții ilegale
Lego3
Propagandiștii ruși încearcă să influențeze alegerile din Moldova cu ajutorul unui set fals de joc Lego
Depozite
Pentru a-și proteja depozitele de petrol, rușii folosesc o metodă controversată, utilizată și la tancuri la începutul războiului
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Legătura nebănuită dintre președintele CA al spitalului din Iași, unde au murit șase copii, și un dosar DNA...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cum arată soția lui Florin Prunea. Cei doi sunt împreună de mai bine de 30 de ani
Adevărul
Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate...
Playtech
Distanţa la care 'bat' radarele din România. Poliţia Rutieră a explicat cum funcţionează aparatele
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Decizie radicală! A făcut anunțul, după ce fosta soție s-a plâns public de ce face
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
Războiul asimetric al Kievului. Cum lovește Ucraina „punctul vulnerabil” al Rusiei
Newsweek
Pensionarii au pierdut 610 lei la pensie în 2025. De unde se pot împrumuta pensionarii pentru iarnă?
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...