Cu infrastructura actuală de lansare, Federația Rusă poate viza Danemarca, Germania și Italia cu drone Shahed, iar amplasarea unor baze în Belarus i-ar permite să ajungă până la Madrid, argumentează publicația Defense Express.

După atacul Rusiei asupra Poloniei cu drone Gerbera și apariția unor drone necunoscute deasupra aeroporturilor din Norvegia și Danemarca, se pune o întrebare urgentă: cât de departe pot ajunge UAV-urile rusești cu rază lungă de acțiune?

Pentru a răspunde la această întrebare, este important să reamintim raza de zbor a dronelor rusești Shahed/Geran-2. Conform datelor Serviciului de Informații al Apărării din Ucraina, raza de zbor a Geran-2 este de 1.800-2.500 km. În ceea ce privește zonele de lansare, o parte din infrastructura Rusiei utilizată pentru atacurile asupra Ucrainei ar putea viza în mod eficient țările NATO din Europa.

De exemplu, există locuri de lansare în zona Capului Chauda din Crimeea ocupată temporar și în apropierea orașului Bryansk. O altă zonă strategică avantajoasă este Sankt Petersburg, considerată ideală pentru un loc de lansare datorită accesibilității și logisticii sale.

Având în vedere lansările de drone de la aceste locuri, raza de acțiune a dronelor Shahed, de până la 1.800 km, le permite să lovească toate țările scandinave, Olanda, cea mai mare parte a Germaniei și sudul Italiei. Geran-2, cu o rază de acțiune de până la 2.500 km, este capabil să lovească toată Marea Britanie, Italia și cea mai mare parte a Franței.

Este de remarcat faptul că înființarea de noi locuri de lansare a dronelor în Rusia necesită doar câteva luni. Dacă este necesar, pot fi înființate rapid noi locuri de lansare, cum ar fi baza aeriană Osovci din Belarus. Nu trebuie exclusă nici posibilitatea lansărilor din Kaliningrad.

Din punct de vedere tehnic, acest lucru extinde raza de acțiune cu 700 km, oferind următoarele posibilități:

Cu o rază de acțiune de 2.500 km, dronele rusești Shahed ar putea viza aproape toată Europa, inclusiv Madridul și o mare parte din Spania. Cu alte cuvinte, toate capitalele europene sunt la îndemână, cu excepția Lisabonei, Portugalia.

Trebuie menționat că acestea sunt raze de acțiune maxime ale dronelor, iar Rusia le lansează pe rute complexe pentru a ocoli apărarea aeriană ucraineană. Cu toate acestea, respingerea atacului rus în Polonia a scos la iveală lacune în apărarea aeriană pe flancul estic al NATO.

După ce au străpuns primul eșalon de apărare aeriană la graniță, dronele Shahed pot opera liber, iar mijloacele disponibile țărilor europene pentru a le contracara sunt în prezent de sute de ori mai scumpe.

Editor : Sebastian Eduard