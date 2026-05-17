Live TV

Cât de îngrijorător e focarul de Ebola din Congo? Specialiștii avertizează că epidemia ar putea fi subestimată

Data actualizării: Data publicării:
ebola congo
Un lucrător medical, purtând mască, a fost surprins la spitalul din Rwampara, estul Republicii Democratice Congo, pe 16 mai 2026. Numărul deceselor din focarul de Ebola a ajuns la 87. Foto: Profimedia Images
Din articol
Poziția OMS și riscul global Tulpina Bundibugyo, un tip rar și dificil de tratat Simptomele infecției. Cum se răspândește Măsuri de control și provocări logistice Experiența Congo în gestionarea epidemiilor

Focarul de Ebola din Republica Democratică Congo este îngrijorător, scrie BBC. Acesta se răspândește de câteva săptămâni fără a fi depistat într-o regiune a lumii în care războiul civil îngreunează combaterea virusului, iar tulpina de Ebola implicată este una rară, astfel încât există puține mijloace de a opri un virus care ucide aproximativ o treime dintre persoanele infectate.

Acesta este un moment critic al epidemiei, în care există incertitudine cu privire la amploarea răspândirii, dar există deja aproape 250 de cazuri suspecte și 80 de decese.

Majoritatea epidemiilor de Ebola tind să fie de mică amploare, dar specialiștii sunt bântuiți de epidemia din 2014-2016. Atunci, 28.600 de persoane din Africa de Vest au fost infectate în cea mai mare epidemie a bolii înregistrată vreodată.

Poziția OMS și riscul global

Declararea de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a unei urgențe de sănătate publică de interes internațional nu înseamnă că ne aflăm în primele stadii ale unei pandemii de tipul COVID-19.

Riscul pe care Ebola îl reprezintă pentru întreaga lume rămâne infim. Chiar și în epidemia din 2014-2016, au existat doar trei cazuri în Marea Britanie și toate au fost în rândul personalului medical care s-a oferit voluntar să ajute.

„Dar aceasta reflectă faptul că situația este suficient de complexă pentru a necesita coordonare internațională”, spune dr. Amanda Rojek, de la Institutul de Științe Pandemice al Universității din Oxford.

Citește și: Alertă de Ebola în Africa: OMS declară urgență internațională după cazurile din Uganda și Congo

Ebola este o boală gravă și mortală, deși, din fericire, este rară. Virusurile Ebola infectează în mod natural animalele – în principal liliecii fructivori – dar oamenii se pot infecta dacă intră în contact strâns cu acestea.

Tulpina Bundibugyo, un tip rar și dificil de tratat

Acest focar este provocat de specia Bundibugyo a virusului Ebola – aceasta este una dintre cele trei specii cunoscute ca provocând focare, dar este relativ puțin cunoscută.

Bundibugyo a provocat până acum doar două focare – în 2007 și 2012 – în urma cărora a murit aproximativ 30% dintre persoanele infectate.

Bundibugyo prezintă o serie de provocări. Nu există vaccinuri sau tratamente medicamentoase aprobate pentru Bundibugyo, deși există unele experimentale, spre deosebire de alte specii de virus Ebola.

Iar testele pentru a determina dacă cineva are infecția nu par să funcționeze bine. Rezultatele inițiale ale epidemiei au fost negative pentru virusul Ebola și au fost necesare instrumente de laborator mai sofisticate pentru a confirma implicarea virusului Bundibugyo.

Gestionarea virusului Bundibugyo este „una dintre cele mai importante preocupări” în cadrul acestui focar, afirmă prof. Trudie Lang de la Universitatea din Oxford.

Simptomele infecției. Cum se răspândește

Este considerat că simptomele apar între două și 21 de zile după infectare.

Inițial, acestea seamănă cu simptomele gripei – febră, dureri de cap și oboseală. Însă, pe măsură ce Ebola progresează, duce la vărsături, diaree și disfuncționalitatea organelor corpului. Unii pacienți prezintă hemoragii interne și externe.

În absența unor medicamente aprobate pentru combaterea virusului Bundibugyo, tratamentul se bazează pe „îngrijiri de susținere optimizate”, inclusiv gestionarea durerii, a altor infecții, a hidratației și a nutriției. Îngrijirea timpurie îmbunătățește șansele de supraviețuire.

Ebola se răspândește prin fluide corporale infectate, precum sângele și voma, deși acest lucru nu se întâmplă, de obicei, până la apariția simptomelor.

Primul caz cunoscut a fost cel al unei asistente medicale care a prezentat simptome pe 24 aprilie. De atunci, a fost nevoie de trei săptămâni pentru a confirma existența unui focar.

„Transmiterea virusului are loc de câteva săptămâni, iar focarul a fost detectat foarte târziu, ceea ce este îngrijorător”, a declarat dr. Anne Cori de la Imperial College London.

Aceasta înseamnă că autoritățile sanitare sunt în urmă față de obiectivele pe care și le-au propus în ceea ce privește stoparea focarului, ceea ce, potrivit OMS, indică un „focar potențial mult mai extins decât cel detectat și raportat în prezent”.

Citește și: Virusurile de la animale pot infecta oamenii fără mutații speciale (studiu)

Măsuri de control și provocări logistice

Principala metodă va consta în identificarea rapidă a persoanelor infectate și a celor cărora le-ar fi putut transmite virusul.

De asemenea, se vor depune eforturi pentru a preveni răspândirea virusului Ebola în spitale și în alte centre de tratament, care vor avea de-a face cu pacienții atunci când aceștia sunt cei mai contagioși. Și pentru a se asigura că orice persoană care decedează și al cărei corp rămâne contagios beneficiază de o înmormântare în condiții de siguranță.

Aceasta va fi o provocare din cauza numărului deja mare de persoane infectate, agravată de faptul că are loc într-o zonă a Republicii Democrate Congo devastată de conflicte, unde peste 250.000 de persoane au fost strămutate din casele lor.

„Multe dintre zonele afectate sunt orașe miniere cu populații extrem de mobile și tranzitorii. Această mobilitate crește riscul, deoarece oamenii se deplasează între comunități și peste granițe”, spune Lang.

Experiența Congo în gestionarea epidemiilor

Cu toate acestea, Republica Democratică Congo are o experiență vastă în gestionarea focarelor de Ebola, iar răspunsul este „mult mai puternic astăzi decât era acum zece ani”, afirmă dr. Daniela Manno de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Faptul că acest focar va putea fi stăpânit rapid sau că se va transforma într-o repetare a ceea ce s-a întâmplat cu puțin peste zece ani în urmă va depinde de răspunsul dat în prezent.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni cu umbrela
1
Vremea se va răci și mai mult în următoarele zile. Meteorologii anunță când vom avea din...
N18 PISLARU IN FATA TA-SINCRON 250625_00356
2
Dragoș Pîslaru: „PSD a pregătit împreună cu Banca Mondială principiile reformei...
Kirilo Budanov
3
Omul pe care Putin îl vrea mort și care ar putea obține pacea în Ucraina: „Am avut de-a...
Vladimir Putin face cu ochiul
4
De ce nu poate elita de la Kremlin să-l înlăture de la putere pe Putin și ce poate face...
Trump Xi
5
Așteptări mari, rezultate dezamăgitoare. Summitul cu Xi îl readuce pe Trump la realitate...
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Digi Sport
Cristi Chivu i-a lăsat fără cuvinte pe italieni, după festivitatea de premiere: ”M-au tras și m-au împins. Eu nu am vrut”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ebola Congo
Alertă de Ebola în Africa: OMS declară urgență internațională după cazurile din Uganda și Congo
APTOPIX Spain Hantavirus Ship
Hantavirus, COVID, norovirus: de ce navele de croazieră sunt atât de predispuse la focare de boală
Woman Holding Moist Nicotine Snus Pouch, Tobacco Product, Quit Smoking Concept, Isolated On White Background
Nu urmați exemplul Suediei în privința pliculețelor cu nicotină, avertizează OMS: „Sunt concepute pentru a crea dependență”
Italy: Illustration Hantavirus
„Numărul de cazuri va crește”. Avertismentul OMS privind infectările cu hantavirus
vasul de croazieră MV Hondius
Hantavirusul, comparat cu COVID-19 după alerta de pe vasul de croazieră. Ce spun experții despre riscul unei pandemii
Recomandările redacţiei
Alexandra Capitanescu eurovision 2026 Inquam Photos George Calin  2026-03-04-9469
Alexandra Căpitănescu, primele declarații la întoarcerea acasă...
donald trump
Donald Trump amenință din nou Iranul: „Ceasul ticăie”
nicusor dan face declaratii la palatul cotroceni
Partidele au anunțat delegațiile care participă la consultările de la...
victoria cusnir
„S-a cântat diferit”. O membră a juriului Eurovision din R. Moldova...
Ultimele știri
Trei bărbați din Dâmbovița, reținuți după ce au furat doi cai din Argeș. Animalele, înghesuite într-o mașină de transport cabaline
Cinci secunde până la apocalipsă: Cum s-ar fi simțit de la fața locului impactul cu asteroidul care a dus la dispariția dinozaurilor
Ministrul Culturii din R. Moldova: „Cu toţii avem nevoie de explicaţii” pentru punctajul acordat României de juriul Eurovision
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce se schimbă pentru zodia ta după ce Marte intră în Taur, pe 18 mai. Berbecii atrag ceea ce merită, Racii...
Cancan
Cresc pensiile românilor cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine beneficiază de această mărire și care este...
Fanatik.ro
LIVE / Universitatea Craiova – U Cluj 2-0, live video în etapa a 9-a din play-off-ul SuperLigii. Mendy vede...
editiadedimineata.ro
Utilizarea excesivă a rețelelor sociale îi face pe adolescenți mai nefericiți
Fanatik.ro
Marcel Bîrsan, contestat dur în Universitatea Craiova – U Cluj! Adrian Porumboiu, verdict la golul lui Assad...
Adevărul
Povestea piesei „Bangaranga”, compusă de un constănțean, care a adus trofeul Eurovision în Bulgaria
Playtech
Cât este rezerva de aur a României. Motivul pentru care Mugur Isărescu o ține blocată
Digi FM
Ce ar fi descoperit Brigitte în telefonul lui Emmanuel Macron înainte de momentul viral din avion: "Te găsesc...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Manchester City a bătut palma cu înlocuitorul lui Pep Guardiola!
Pro FM
Ce i s-a întâmplat lui Mihai Trăistariu imediat după ce a cântat în finala Eurovision, acum 20 de ani: "Mama...
Film Now
Secretul strălucirii lui Michelle Pfeiffer la aproape 70 de ani. Cum își menține lookul tineresc. „Mereu...
Adevarul
Politologul Cristian Pîrvulescu explică miza consultărilor de la Cotroceni și scenariul anticipatelor...
Newsweek
Vestea pe care pensionarii nu voiau să o audă. Ce se întâmplă cu pensiile anul acesta? „E ultimul avertisment”
Digi FM
Cine e personajul în alb care a apărut cu Alexandra Căpitănescu pe scena Eurovision 2026. Povestea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 lucruri pe care un cardiolog le face zilnic pentru a reduce principala cauză de infarct: "Schimbări mici...
Digi Animal World
Descoperirea șocantă făcută de un bărbat în propriul dormitor. Ce se ascundea în perna sa: „Așa ceva nu am...
Film Now
Sharon Stone a uimit asistența la Jimmy Kimmel după o absență de 10 ani. Cum arată actrița din „Basic...
UTV
Marilu Dobrescu și Nicole Cherry sunt acuzate că ar fi fost plătite să promoveze Malta la Eurovision. „Sunt...