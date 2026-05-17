Cât de îngrijorător e focarul de Ebola din Congo? Specialiștii avertizează că epidemia ar putea fi subestimată

Focarul de Ebola din Republica Democratică Congo este îngrijorător, scrie BBC. Acesta se răspândește de câteva săptămâni fără a fi depistat într-o regiune a lumii în care războiul civil îngreunează combaterea virusului, iar tulpina de Ebola implicată este una rară, astfel încât există puține mijloace de a opri un virus care ucide aproximativ o treime dintre persoanele infectate.

Acesta este un moment critic al epidemiei, în care există incertitudine cu privire la amploarea răspândirii, dar există deja aproape 250 de cazuri suspecte și 80 de decese.

Majoritatea epidemiilor de Ebola tind să fie de mică amploare, dar specialiștii sunt bântuiți de epidemia din 2014-2016. Atunci, 28.600 de persoane din Africa de Vest au fost infectate în cea mai mare epidemie a bolii înregistrată vreodată.

Poziția OMS și riscul global

Declararea de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a unei urgențe de sănătate publică de interes internațional nu înseamnă că ne aflăm în primele stadii ale unei pandemii de tipul COVID-19.

Riscul pe care Ebola îl reprezintă pentru întreaga lume rămâne infim. Chiar și în epidemia din 2014-2016, au existat doar trei cazuri în Marea Britanie și toate au fost în rândul personalului medical care s-a oferit voluntar să ajute.

„Dar aceasta reflectă faptul că situația este suficient de complexă pentru a necesita coordonare internațională”, spune dr. Amanda Rojek, de la Institutul de Științe Pandemice al Universității din Oxford.

Ebola este o boală gravă și mortală, deși, din fericire, este rară. Virusurile Ebola infectează în mod natural animalele – în principal liliecii fructivori – dar oamenii se pot infecta dacă intră în contact strâns cu acestea.

Tulpina Bundibugyo, un tip rar și dificil de tratat

Acest focar este provocat de specia Bundibugyo a virusului Ebola – aceasta este una dintre cele trei specii cunoscute ca provocând focare, dar este relativ puțin cunoscută.

Bundibugyo a provocat până acum doar două focare – în 2007 și 2012 – în urma cărora a murit aproximativ 30% dintre persoanele infectate.

Bundibugyo prezintă o serie de provocări. Nu există vaccinuri sau tratamente medicamentoase aprobate pentru Bundibugyo, deși există unele experimentale, spre deosebire de alte specii de virus Ebola.

Iar testele pentru a determina dacă cineva are infecția nu par să funcționeze bine. Rezultatele inițiale ale epidemiei au fost negative pentru virusul Ebola și au fost necesare instrumente de laborator mai sofisticate pentru a confirma implicarea virusului Bundibugyo.

Gestionarea virusului Bundibugyo este „una dintre cele mai importante preocupări” în cadrul acestui focar, afirmă prof. Trudie Lang de la Universitatea din Oxford.

Simptomele infecției. Cum se răspândește

Este considerat că simptomele apar între două și 21 de zile după infectare.

Inițial, acestea seamănă cu simptomele gripei – febră, dureri de cap și oboseală. Însă, pe măsură ce Ebola progresează, duce la vărsături, diaree și disfuncționalitatea organelor corpului. Unii pacienți prezintă hemoragii interne și externe.

În absența unor medicamente aprobate pentru combaterea virusului Bundibugyo, tratamentul se bazează pe „îngrijiri de susținere optimizate”, inclusiv gestionarea durerii, a altor infecții, a hidratației și a nutriției. Îngrijirea timpurie îmbunătățește șansele de supraviețuire.

Ebola se răspândește prin fluide corporale infectate, precum sângele și voma, deși acest lucru nu se întâmplă, de obicei, până la apariția simptomelor.

Primul caz cunoscut a fost cel al unei asistente medicale care a prezentat simptome pe 24 aprilie. De atunci, a fost nevoie de trei săptămâni pentru a confirma existența unui focar.

„Transmiterea virusului are loc de câteva săptămâni, iar focarul a fost detectat foarte târziu, ceea ce este îngrijorător”, a declarat dr. Anne Cori de la Imperial College London.

Aceasta înseamnă că autoritățile sanitare sunt în urmă față de obiectivele pe care și le-au propus în ceea ce privește stoparea focarului, ceea ce, potrivit OMS, indică un „focar potențial mult mai extins decât cel detectat și raportat în prezent”.

Măsuri de control și provocări logistice

Principala metodă va consta în identificarea rapidă a persoanelor infectate și a celor cărora le-ar fi putut transmite virusul.

De asemenea, se vor depune eforturi pentru a preveni răspândirea virusului Ebola în spitale și în alte centre de tratament, care vor avea de-a face cu pacienții atunci când aceștia sunt cei mai contagioși. Și pentru a se asigura că orice persoană care decedează și al cărei corp rămâne contagios beneficiază de o înmormântare în condiții de siguranță.

Aceasta va fi o provocare din cauza numărului deja mare de persoane infectate, agravată de faptul că are loc într-o zonă a Republicii Democrate Congo devastată de conflicte, unde peste 250.000 de persoane au fost strămutate din casele lor.

„Multe dintre zonele afectate sunt orașe miniere cu populații extrem de mobile și tranzitorii. Această mobilitate crește riscul, deoarece oamenii se deplasează între comunități și peste granițe”, spune Lang.

Experiența Congo în gestionarea epidemiilor

Cu toate acestea, Republica Democratică Congo are o experiență vastă în gestionarea focarelor de Ebola, iar răspunsul este „mult mai puternic astăzi decât era acum zece ani”, afirmă dr. Daniela Manno de la London School of Hygiene & Tropical Medicine.

Faptul că acest focar va putea fi stăpânit rapid sau că se va transforma într-o repetare a ceea ce s-a întâmplat cu puțin peste zece ani în urmă va depinde de răspunsul dat în prezent.

