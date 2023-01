Cât de periculoasă este „Kraken”, mutația Covid produsă de combinația a două variante, care se răspândește cu viteză în SUA și UK

Numărul deceselor și spitalizărilor provocate de Covid-19 au scăzut puternic în majoritatea țărilor în ultimele luni față de vârfurile pandemice din anul 2020, în ciuda unui semn de întrebare tot mai mare în ce privește numărul infectărilor din China. Totuși, în ciuda faptului că pandemia devine deja un subiect uitat, o nouă subvariantă a mutației Omicron a coronavirusului, provoacă îngrijorare și temeri cu privire la un posibil nou val la nivel global, scrie Euronews.

Noua variantă are numele oficial de XBB.1.5 și este rezultatul combinației dintre două fragmente de variante – ceea ce poartă numele de „subvariantă recombinantă”.

„Două secvențe diferite ale BA.2 Omicron s-au unit pentru a crea această nouă variantă”, explică Sheena Cruickshank, cercetătoare la Institutul de Imunologie și Boli Inflamatorii Lydia Becker de la Universitatea din Manchester.

„Este, de fapt, un descendent al XBB și XBB.1. E ca un nepot al lui XBB, care este, de asemenea, o subvariantă produsă de două versiuni ale BA.2”, a mai spus ea.

Noua mutație se răspândește rapid în SUA și UK

Subvarianta, denumită „Kraken” după legendarul monstru acvatic, ar fi apărut pentru prima oară în SUA în jurul lunilor noiembrie-decembrie 2022, în statul New York sau în apropiere de acesta.

Kraken se află în spatele unei creșteri puternice a numărului de cazuri în Statele Unite, unde se estimează că este responsabil pentru 41% dintre cazurile curente de Covid-19, conform datelor făcute publice de CDC-ul american.

După SUA, noua mutație a fost descoperită și în state din Europa, în Australia și în părți ale Asiei de Sud-Est.

Kraken a fost descoperit și în Regatul Unit. Cruickshank spune că mutația „este responsabilă pentru în jur de 4% dintre cazurile active în acest moment în Regat, dar vedem că numărul crește destul de rapid”.

Cât de periculos este Kraken

Cruickshank spune că este încă prea devreme pentru a ne da seama dacă Kraken este mai periculos decât alte variante de Covid dar că „nu există date care să arate că așa este”.

Deși există acest avantaj, că este foarte probabil ca varianta să nu fie mai virulentă decât cele pe care le cunoaștem deja, numărul de internări cu Covid din SUA continuă să crească accelerat, „iar asta ne arată o primă dovadă cu privire la această variantă”.

„Rămâne de văzut dacă asta se întâmplă pentru că această variantă e mai rea. Nu știm, nu avem dovezile încă”, a mai spus ea.

Cruickshank crede că, în condițiile în care majoritatea populației este vaccinată, multe dintre noile infectări ar trebui să fie mult mai puțin severe pentru că există o formă de protecție în populație.

Noua mutație pare, însă, să provoace îngrijorări pritnre epidemiologi și experți în domeniu. Dr. Maria Van Kerkhove de la OMS a declarat, în timpul unei conferințe de presă la începutul săptămânii, că noua subvariantă este motiv de îngrijorare pentru organizație.

„Suntem îngrijorați cu privire la felul în care crește această subvariantă în unele țări din Europa și în Statele Unite, mai ales în partea de nord-est a SUA, acolo unde XBB.1.5. a înlocuit cu mare viteză alte variante în circulație.

Temerile noastre se referă la cât de transmisibilă este varianta... și la faptul că va avea tot mai multe oportunități de mutație prin această circulație intensă”, a spus ea.

Transmiterea mai rapidă și evitarea răspunsului imun sunt principalele caracteristici cunoscute până acum

Medicul epidemiolog Eric Feigl-Ding, care a scris despre răspândirea lui Kraken pe Twitter pe 29 decembrie, spune că subvarianta este „și mai capabilă de a evada anticorpi, dar și mai eficientă la a infecta decât BQ și XBB”.

Conform lui Feigl-Ding, care a acuzat CDC-ul că nu i-a avertizat pe americani cu privire la această subvariantă mai repede și că ar fi ascuns informațiile cu privire la circulația lui Kraken, „mutația este, cel mai probabil, o variantă locală americană care are la bază o recombinație și se transmite cu 96% mai repede decât vechiul XBB”.

„XBB1.5 a apărut în zona New York în octombrie și face probleme de-atunci. Kraken este în spatele celui mai mare val de spitalizări Covid-19 din aproape un an în New York”, a mai spus el.

„O caracteristică importantă a acestui virus este cantitatea de mutații pe care le-a obținut. Toate virusurile trec prin mutații și obțin noi caracteristici pe măsură ce se replică în celulele noastre. E normal, având în vedere viteza cu care se replică. Aceste mutații se vor acumula.

Vom vedea în timp care sunt mutațiile benefice pentru virus, pentru că ele vor deveni dominante. Vedem că Kraken are abilitatea de a scăpa de anticorpi. Ceea ce înseamnă că imunitatea pe care o avem din vaccinuri sau din infecții precedente va fi și mai puțin eficientă. Kraken are un mecanism de evitare a răspunsului imun”, spune Cruickshank.

Totuși, cercetătoarea mai spune și că există un „cost” abilitatea mai crescută a virusului de a evita răspunsul imun – este mai puțin bun la a pătrunde în celule. Acest lucru nu este valabil și pentru Kraken, care a depășit și acest „inconvenient”.

„Vedem că virusul este și mai capabil la a evita răspunsul imun, dar este și capabil să se replice rapid în celule. Pare că are un avantaj infecțios. Din acest motiv vedem cum se răspândește cu această viteză remarcabilă”, a concluzioant Cruickshank.

