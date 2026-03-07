Dacă Israelul și SUA sperau că atacul lor asupra Iranului va forța țara să capituleze rapid, s-au înșelat. În ciuda morții liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei, și a multor alte personalități importante, Iranul a reușit să continue să lanseze drone și rachete asupra țintelor din Orientul Mijlociu. Acest lucru reprezintă o provocare pentru SUA și aliații săi, inclusiv Israelul și statele din Golf. Provocarea constă în faptul că ar putea rămâne fără sisteme de apărare aeriană înainte ca Iranul să rămână fără proiectile aeriene, scrie The Conversation.

SUA și aliații săi utilizează o serie de platforme de arme pentru a doborî rachetele și dronele inamice. Cele mai importante sunt interceptorii Thaad, sistemele Patriot și rachetele navale din familia SM, în timp ce Israelul utilizează și interceptori Arrow cu rază mai lungă de acțiune. Cu toate acestea, aprovizionarea cu aceste interceptori a fost supusă unei presiuni severe în ultimii ani.

Multe au fost furnizate Ucrainei, care se confruntă cu un atac aerian rus neîncetat. Altele au fost utilizate în Marea Roșie pentru a proteja transportul maritim împotriva atacurilor din partea reblilor Houthi, aliniați cu Iranul. Și altele au fost staționate în Indo-Pacific pentru a apăra Coreea de Sud și Taiwan de posibile atacuri nord-coreene și chineze.

În ciuda importanței lor pentru războiul modern, stocurile americane de astfel de muniții sunt periculos de scăzute. Pur și simplu există prea multe priorități concurente, iar producția a fost crescută abia recent. Se estimează că războiul de 12 zile pe care SUA și Israelul l-au purtat cu Iranul în iunie 2025 a consumat aproximativ un sfert din întregul stoc american de rachete Thaad.

Când stocurile de astfel de muniții se diminuează în timpul unui război, trebuie să se ia decizii cu privire la țintele care trebuie protejate și cele care nu trebuie protejate. Acest lucru înseamnă, de obicei, concentrarea asupra apărării instalațiilor militare strategice, permițând lovirea unor zone civile. Se crede că Israelul a făcut această alegere în timpul războiului de 12 zile.

Acest moment se apropie din nou. Cu toate acestea, de data aceasta nu doar Israelul este în pericol, ci și alte șase țări din Orientul Mijlociu. Principala problemă se află în statele din Golf, care se află în raza de acțiune atât a rachetelor cu rază lungă de acțiune pe care Iranul le lansează asupra Israelului, cât și a proiectilelor cu rază mai scurtă.

Aceste țări arabe pot fi, de asemenea, lovite mai ușor de dronele explozive Shahed ale Iranului. Dronele sunt mult mai ușor de lansat decât rachetele, necesită mai puțin risc pentru a fi lansate și pot atinge unele ținte din Golf în câteva minute. Se estimează că Iranul are 80.000 de astfel de drone.

Ucraina se confruntă de ani de zile cu acest tip de atacuri combinate și a dezvoltat sisteme complexe de apărare aeriană pe mai multe niveluri pentru a le contracara. Acest lucru înseamnă utilizarea unor interceptori scumpi (fiecare rachetă Patriot costă 4 milioane de dolari) pentru a doborî rachetele balistice și utilizarea unei combinații de alte mijloace – chiar și o mitralieră este suficientă – pentru a doborî dronele.

Este un sistem eficient care a menținut Ucraina în luptă și asigură că nu utilizează prea multe rachete de interceptare. Statele din Golf nu au făcut acest lucru. În schimb, se pare că utilizează rachete Patriot și alte rachete extrem de scumpe și rare pentru a doborî totul, de la rachete balistice la drone de 20.000 de dolari.

Sistemele de apărare antirachetă sunt proiectate să lanseze mai multe interceptori la fiecare proiectil care se apropie, ceea ce înseamnă că stocurile lor se pot epuiza rapid. Probabil că în câteva zile, statele din Golf vor trebui să-și schimbe tactica.

Stocurile se epuizează

Chiar dacă statele din Golf sunt cele mai expuse, situația nu este roz nici pentru Israel sau forțele militare americane din regiune. Unele forțe americane se află în raza de acțiune a dronelor Shahed și a rachetelor cu rază scurtă de acțiune ale Iranului. Altele se află în raza de acțiune a rachetelor cu rază lungă de acțiune ale Iranului.

Dimensiunea exactă a stocurilor de apărare antirachetă este clasificată. Dar o privire asupra datelor bugetare și de achiziții sugerează că forțele americane vor fi epuizate în câteva zile sau, cel mult, în câteva săptămâni. În acel moment, SUA vor trebui să înceapă să retragă stocurile de apărare antirachetă din restul lumii.

Potrivit mass-media sud-coreene, sunt deja în curs discuții privind retragerea sistemelor Thaad și Patriot din Coreea de Sud și trimiterea lor în Orientul Mijlociu. Ucraina va primi mai puține. Iar capacitatea de intervenție a armatei americane va fi grav afectată în întreaga lume, invitând la agresiune și la posibila deschidere a unui al doilea front.

Cealaltă parte a ecuației este reprezentată de capacitățile Iranului, care sunt oarecum necunoscute. Rachete cu rază lungă de acțiune sunt tipul de muniție de care dispune cel mai puțin și sunt, de asemenea, cele mai riscante de lansat. SUA și aliații săi pot fi destul de încrezători că, în timp, vor degrada semnificativ capacitatea Iranului de a lansa aceste rachete. Este mai puțin sigur dacă acest lucru se va întâmpla suficient de repede înainte de o penurie critică de interceptori.

Dar rachetele cu rază scurtă de acțiune și dronele Iranului sunt o altă problemă. Dronele, în special, pot fi lansate fără platforme de arme mari și vizibile, care constituie o țintă ușoară pentru atacurile aeriene ale SUA și aliaților săi. În special dacă apărarea aeriană din Golf se deteriorează foarte mult, există o serie de ținte extrem de dăunătoare pe care le pot lovi – de la bazele americane la infrastructura petrolieră și gazieră și transportul maritim.

În cele din urmă, răspunsul la întrebarea cât de pregătite sunt SUA și aliații săi pentru un conflict prelungit pare să fie „nu foarte”. Chiar dacă rămâne fără rachete cu rază lungă de acțiune, Iranul poate probabil să continue atacurile cu drone pentru o perioadă foarte lungă de timp, provocând haos în întreaga regiune și determinând creșterea prețurilor la energie prin perturbarea producției și transportului maritim. Pentru SUA, Israel și restul aliaților din regiune, nu va fi ușor să le roprească.

