Londra este una dintre cele mai captivante capitale europene. Turiștii au de unde alege - de la obiective turistice clasice și evenimente culturale, până la viața de noapte vibrantă. Totuși, orașul s-a trezit prins în dezbaterea politică internațională, din cauza lui Donald Trump. Acesta a pictat o imagine negativă a metropolei britanice, etichetând-o ca nesigură, cu o criminalitate „la cote alarmante.” Autoritățile britanice au respins în mod repetat aceste acuzații. O echipă Deutsche Welle a vrut să afle la fața locului ce stă în spatele acuzațiilor și s-a alăturat unei patrule de noapte.

Londra noaptea: un paradis pentru petrecăreți. Dar într-un oraș de asemenea dimensiuni, cât de sigură poate fi viața de noapte?

-"Ca londonez care trăiește aici, n-am avut niciodată probleme."

- "Dacă ești atent, atunci ești liniștit, nu?"

Totuși, unii politicieni de dreapta spun o altă poveste. Ei susțin că Londra e un focar de criminalitate.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: "Uitați-vă la criminalitatea din Londra."

Nigel Farage, liderul Reform UK: "Cred că trăim într-o Londră fără legi. Cred că unul dintre motivele pentru care oamenii părăsesc orașul nu sunt doar taxele, ci și teama de infracționalitate."

E vreun adevăr în această idee, că se destramă imaginea Londrei de oraș global sigur? O seară alături de Night Stars, o inițiativă din centrul Londrei. Emmanuella Fadire și un mic grup de voluntari ies noaptea ca să-i ajute pe petrecăreți să ajungă acasă în siguranță.

Emmanuella Fadire, voluntară "Night Stars": "Suntem atenți să vedem dacă cineva are nevoie de ajutor. De obicei, ne uităm să vedem dacă cineva e căzut la pământ."

Ei sunt atenți mai ales la femeile care par în stare de ebrietate sau dezorientate.

Emmanuella Fadire, voluntară "Night Stars": "Le putem ajuta să-și revină, oferindu-le apă și un loc sigur unde să se odihnească. Le putem însoți, vorbi cu ele. În același timp, le putem ajuta să-și găsească prietenii sau familia."

Uneori, Emmanuella și echipa ei anunță poliția. Dar de cele mai multe ori, se asigură pur și simplu că femeile ajung acasă fără probleme. Multe călătoresc în grupuri, pentru a fi protejate.

-"Londra este un loc sigur când ești cu prietenii. Dacă ești într-un grup de fete... Mai ales dacă ești cu prieteni bărbați, pentru că sunt mulți oameni dubioși pe aici."

-"Încerc mereu să merg acasă cu cineva. Sau măcar ne trimitem mesaje și ne avertizăm reciproc."

În ultimii ani, atacurile cu cuțitul au făcut frecvent titluri în presa din Londra. Totuși, datele oficiale arată o scădere a nivelului general al infracțiunilor grave. Numărul omuciderilor, de exemplu, a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu.

Alastair Greig, expert în criminalitate organizată: "Londra este mult mai sigură decât multe orașe din Statele Unite. Ce se știe mai puțin e că, în ceea ce privește criminalitatea violentă, Londra e mai sigură decât Paris, Berlin, Madrid sau Bruxelles, raportat la populație. Așa că proasta reputație este adesea nedreaptă."

Totuși, un lucru e în creștere: furturile. Unele supermarketuri au început chiar să adauge dispozitive antifurt pe produse de uz casnic.

Furtul de telefoane a devenit o realitate zilnică. Poliția a înregistrat peste 70.000 de cazuri în 2025. La începutul lui 2026, a fost lansată o campanie de combatere a fenomenului.

Mai multe razii au dus la peste 200 de arestări. Primarul Londrei a lăudat operațiunea.

Sadiq Khan, primarul Londrei: "Dacă vrem ca oamenii să se simtă în siguranță în orașul nostru, pur și simplu nu le putem permite infractorilor să scape nepedepsiți. De aceea, în calitate de primar, am alocat fonduri-record pentru echipamente moderne, astfel încât acești infractori să nu mai aibă unde să se ascundă."

Autoritățile încearcă să crească sentimentul de siguranță al oamenilor. Datorită rețelei extinse de camere de supraveghere, Londra este unul dintre cele mai monitorizate orașe din lume. Autoritățile plănuiesc să trimită încă 13.000 de polițiști pe străzi. Dar aceste măsuri au un cost: riscul reducerii finanțării în alte domenii.

Alastair Greig, expert în criminalitate organizată: "Au fost operațiuni importante împotriva furturilor de telefoane, care au avut succes. Dar ceea ce nu se vede este că mulți dintre polițiștii implicați în aceste cazuri ar lucra, în mod normal, la combaterea traficului de droguri, a infracțiunilor cu cuțitul sau în echipe de investigații. Așadar, resursele sunt luate din alte zone."

În centrul Londrei, Emmanuella Fadire și echipa ei nu se bazează doar pe poliție. Schimbă numere de telefon cu agenții de securitate și cu personalul de pază plătit de firmele locale. Așadar, cât de sigură se simte Emmanuella noaptea în Londra?

Emmanuella Fadire, voluntară "Night Stars": "Comparativ cu alte orașe, da, cred că stăm destul de bine și e un loc plăcut. Sunt foarte multe inițiative, nu doar ale noastre, ci și ale altor organizații care fac tot posibilul ca orașul să fie mai sigur pentru oameni."

Se pare că, în ciuda afirmațiilor unor politicieni, Londra este o metropolă relativ sigură în contextul în care e unul dintre cele mai mari orașe din lume.

Editor : A.P.