Cât din teritoriul Americii ar putea intra în raza de acțiune a rachetelor rusești Oreșnik, dacă Putin le desfășoară în Venezuela

Racheta Oreșnik
Racheta Oreșnik explodând în Ucraina (fără încărcătură nucleară)Foto: Profimedia
Raza de acțiune a rachetelor Oreșnik din Venezuela: ținte potențiale Implicații pentru securitatea SUA și a Americii Latine Obiectivele geopolitice ale Rusiei

După ce a încălcat deja tratatele internaționale prin mutarea armelor nucleare în Belarus, Rusia semnalează acum planuri de a desfășura în Venezuela rachete balistice puternice care pot ajunge în SUA.

Încă de la începutul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei, a fost clar că nu era vorba de un conflict local sau regional. Kremlinul urmărește să demonteze ordinea globală existentă și să-și extindă influența în Europa și în întreaga lume. Alianțele sale cu Coreea de Nord și Iran, transferul de arme nucleare în Belarus și războiul hibrid din Europa confirmă această strategie mai amplă. Acum, Moscova pare pregătită să escaladeze și mai mult conflictul, scrie United24Media.

Rusia ar putea furniza Venezuelei noile rachete Oreșnik și Kalibr, a declarat deputatul rus Alexei Zhuravlyov pentru Gazeta.ru pe 1 noiembrie. Moscova furnizează deja regimului lui Nicolás Maduro cantități mari de armament, de la arme de foc la avioane, a spus el.

„Nu văd niciun obstacol în a furniza unei țări prietene noi dezvoltări precum Oreșnik”, a spus el. „Sau, de exemplu, binecunoscutele rachete Kalibr. Nicio obligație internațională nu limitează Rusia în acest sens.”

Transferul potențial al acestei arme către Venezuela comportă riscuri semnificative. Dar care sunt acestea mai exact?

Raza rachete
Foto United 24 Media

Raza de acțiune a rachetelor Oreșnik din Venezuela: ținte potențiale

Raza exactă de acțiune a rachetei Oreșnik nu este confirmată public, dar majoritatea datelor din surse deschise o estimează la aproximativ 5.500 km (3.400 mile). Este o rachetă balistică intercontinentală cu rază medie de acțiune dezvoltată în Rusia în ultimul deceniu.

În ciuda unui acord de lungă durată între SUA și Rusia de a nu dezvolta astfel de arme – în special Tratatul privind forțele nucleare cu rază intermediară (INF) din 1987 – Moscova a abandonat efectiv acordul. În 2024, Oreșnik ar fi fost lansată împotriva orașului ucrainean Dnipro, deși fără o ogivă nucleară.

Acest tip de armă oferă Rusiei capacitatea de a efectua atacuri nucleare în aproape toată Europa, în timp ce capitalele europene rămân în mare parte neapărate. Sistemele de apărare antirachetă ale SUA sunt amplasate în Polonia și România, existând și câteva alte măsuri de protecție.

Acum, Rusia semnalând intenția sa de a desfășura racheta Oreșnik în Venezuela, amenințarea se extinde și mai mult. De pe teritoriul venezuelean, racheta ar putea viza cea mai mare parte a Americii de Sud, Caraibe, Mexic și porțiuni mari din Statele Unite, Washingtonul fiind probabil printre țintele sale principale, având în vedere relațiile tensionate dintre SUA și regimul Maduro. Chiar și unele părți din Canada ar putea intra în raza sa de acțiune.

Implicații pentru securitatea SUA și a Americii Latine

Cu toate acestea, Rusia ar putea să nu aibă nevoie să trimită în mod special racheta Oreșnik. De peste trei ani, Kremlinul terorizează Ucraina cu drone Shahed fabricate în Iran, care au o rază de acțiune de 2.500 km (1.550 mile) — suficientă pentru a ajunge pe coastele SUA din Venezuela și pentru a paraliza potențial comerțul maritim din regiune. Cu doar câteva zile în urmă, o rachetă rusă Shahed a lovit o navă sub pavilion turcesc în largul coastelor României, forțând evacuarea unui întreg sat.

Sistemul rus de rachete Iskander, o rachetă de croazieră cu o rază de acțiune de 2.500 km, ar putea fi, de asemenea, utilizat pentru a lovi Florida dacă ar fi lansat de pe teritoriul venezuelean.

În plus, Moscova deține o varietate de rachete antinavale care ar putea fi predate Caracasului pentru a fi utilizate împotriva marinei americane.

Obiectivele geopolitice ale Rusiei

Fiecare dintre aceste sisteme de arme reprezintă nu numai o amenințare militară, ci și o manevră geopolitică – consolidarea regimului autoritar al lui Maduro, care se agață de putere. Pentru Rusia, Venezuela oferă mai mult decât un simplu aliat strategic; ea constituie o rampă de lansare pentru influența globală dincolo de Asia, extinzând aria de acțiune a Moscovei în Europa, Orientul Mijlociu, Africa și, acum, America.

