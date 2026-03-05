Live TV

Video Cât îi costă pe americani războiul cu Iranul. SUA au avut cheltuieli uriașe încă din prima zi a atacurilor

Data publicării:
Fumul se ridică din zonă după capitala iraniană a fost ținta unor atacuri, în timp ce o serie de explozii se aud în Teheran, Iran, pe 1 martie 2026. Foto: Profimedia

Administrația Trump a cheltuit mai bine de un miliard de dolari ca să susțină războiul cu Iranul. În această sumă sunt incluse atât operațiunile de pregătire pentru loviturile începute pe 28 februarie, cât și costurile înregistrate numai în prima zi, arată estimări făcute de presa internațională. 

Numai prima zi a atacurilor lansate asupra Iranului de forțele armate americane a costat 779 de milioane de dolari, în jur de 0.1% din bugetul armatei Statelor Unite pentru 2026, arată datele centralizate de Agenția Anadolu. Conform unor estimări citate de Wall Street Journal, pregătirile făcute în regiune, respectiv mutarea de forțe și capacități militare, au costat încă 630 de milioane de dolari.

O cheltuială importantă făcută în primele 24 de ore de lupte este reprezentată de rachetele Tomahawk cu rază lungă de acțiune. Fiecare costă 2 milioane de dolari, iar lansările de până acum sunt estimate la peste 340 de milioane de dolari. Costul e exponențial peste cel al unei drone, cele mai ieftine dispozitive folosite de americani în atacuri.

Costul rachetelor este completat de cel al sistemelor de lansarea HIMARS, care depășește 122 de milioane de dolari. Operarea capabilităților de luptă și apărare americane din regiune e, de asemenea, costisitoare.

SUA au pierdut și trei aeronave de luptă F-15. Numai costul acestor aparate începe de la 300 de milioane de dolari, scrie Forbes. Zborurile desfășurate de celelalte supersonice costă mai bine de 270 de milioane de dolari, în timp ce ridicarea bombardierelor strategice peste 30 de milioane de dolari.

Aceste costuri se adaugă celor militare făcute anul trecut de administrația Trump în Iran - sunt estimate de specialiștii Universității Brown la cel puțin 2 miliarde de dolari, iar specialiștii consultați de Financial Times atrag atenția că prelungirea conflictului din regiune ar putea încetini economia din Statele Unite.

Cea mai mare amenințare este creșterea prețului petrolului Brent. La fiecare majorare cu 10 dolari a costului barilului, PIB-ul SUA pierde între 0,1 și 0,2 puncte procentuale de creștere în următoarele 12 luni.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

