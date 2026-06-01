Cât va dura până ce Marea Neagră va fi sigură: ucrainenii lucrează la deminarea apelor, sub amenințarea dronelor Rusiei

Procesul minuțios de neutralizare a minelor, obuzelor și rachetelor ar fi o misiune destul de riscantă și în timp de pace, însă dronele rusești reprezintă o amenințare suplimentară, scrie The Times care publică un material despre operațiunile de deminare realizate de ucraineni în Marea Neagră. Ar putea dura zeci de ani până ce apele vor fi sigure, după ce se va termina războiul lui Putin, în condițiile în care încă sunt găsite dispozitive explozive din Al Doilea Război Mondial.

Nava militară ucraineană a ieșit în largul coastei Odesei în căutarea minelor rusești, un membru al echipajului fiind în alertă pentru a depista dronele de atac ale Kremlinului. „Marea nu este calmă în acest moment, așa că cine poate spune că o mină nu se îndreaptă spre noi chiar acum?”, a spus comandantul, care s-a identificat doar ca „Master”, indicativul său militar.

Rusia a aruncat mii de mine marine în Marea Neagră, în largul regiunii Odesa, o zonă vitală pentru exporturile de cereale ale țării. Sub suprafață se ascund, de asemenea, un număr necunoscut de obuze de artilerie, mine terestre și rachete care au fost transportate pe râul Dnipro și în mare atunci când forțele ruse suspectate au aruncat în aer barajul Kakhovka în 2023.

Este sarcina echipajelor navale ucrainene, precum cel comandat de „Master”, să le caute și să le neutralizeze. Deși operațiunile de deminare sunt riscante chiar și în timp de pace, desfășurarea unor astfel de misiuni în timpul celui mai mare război din Europa de la 1945 încoace este cu totul altă poveste. În timp ce echipajul lucra, alte nave de patrulare ale marinei ucrainene erau gata să doboare orice drone rusești care se apropiau.

„Dronele inamice ne vânează. Acesta este cel mai mare pericol de aici. De trei ori au fost doborâte chiar în fața noastră”, a spus un membru al echipajului care și-a dat indicativul de apel Vinni. „Dar încercăm să plecăm înainte să se apropie atât de mult.”

Nimeni nu știe exact cât timp va dura până când Marea Neagră va fi din nou sigură. Chiar dacă războiul s-ar termina mâine, membrii echipajului au spus că ar putea dura zeci de ani. „Aici mai există încă mine marine din cel de-al Doilea Război Mondial”, a spus unul dintre ei.

Două obiecte suspecte fuseseră zărite în apă, în apropierea portului din Odesa, iar sarcina echipajului era să le identifice. Pe punte, echipajul se pregătea să lanseze o dronă subacvatică Sea Fox pentru a le examina mai îndeaproape. Dispozitivul german de deminare este conectat la navă printr-un cablu de fibră optică și transmite imagini video în timp real.

„Acestea nu sunt neapărat mine marine — ar putea fi drone Shahed căzute sau rachete. Sau doar resturi”, a spus „Disney”, un alt membru al echipajului, în timp ce drona subacvatică neagră și elegantă era coborâtă în mare. „Avem echipe de scafandri, dar trebuie să îi protejăm pe acești oameni, așa că lucrăm mai des cu drone.”

Echipajul purta măști pentru a-și ascunde identitatea, din cauza temerilor că ei sau membrii familiilor lor ar putea fi vizați de forțele ruse. Comandantul lor a spus că majoritatea erau civili înainte ca președintele Putin să trimită tancuri în Ucraina în 2022.

Vinni, al cărui indicativ de apel este inspirat de Vinni-Pukh, versiunea sovietică a lui Winnie-the-Pooh, a spus că era om de afaceri în industria confecțiilor înainte de a fi mobilizat în 2024. Inițial, el a făcut parte dintr-o unitate care dobora dronele rusești, înainte de a trece la o echipă de deminare.

„Desigur, la început eram nervos”, a spus el, în timp ce studia imaginile transmise de Sea Fox din adâncurile tulburi pe ecranul unui computer din interiorul navei. „Dar am participat la aproximativ 100 de misiuni până acum și știu cum să gestionez situațiile dificile.”

Munca este lentă, dificilă și periculoasă. Dar Ucraina nu are de ales: aproximativ 90% din exporturile agricole ale țării, în valoare estimată de 9 miliarde de lire sterline, sunt transportate pe mare.

Kremlinul încearcă să sugrume această linie de salvare economică. Vineri, o dronă rusă a lovit un cargobot turc care plecase din Odesa, provocând un incendiu și rănind doi membri ai echipajului.

Acest atac a avut loc după ce drone ruse au lovit și o navă de marfă deținută de chinezi care se îndrepta spre portul Pivdennîi din Odesa. Nava a reușit să-și continue călătoria și nu s-au raportat răniți.

Tensiunile implicate în misiunile de deminare sunt ocazional atenuate de vederea delfinilor care înoată în urma bărcilor. „Odată, o familie de delfini cu pui ne-a însoțit înapoi la port”, a spus un membru al echipajului.

Totuși, astfel de întâlniri ar putea deveni din ce în ce mai rare. Ecologiștii spun că zeci de mii de delfini din Marea Neagră au fost uciși de minele navale și alte dispozitive explozive, precum și de poluarea toxică care a fost spălată în mare după distrugerea barajului Kakhovka. Alții au fost uciși după ce au eșuat din cauza perturbărilor acustice cauzate de sonarul submarinelor rusești. Sute de cadavre ale acestora au fost descoperite pe coastă.

În ciuda războiului care face ravagii, plajele din Odesa atrag în continuare înotători. Având în vedere că bărbaților apți de luptă li se interzice să părăsească țara, multe familii nu au altă opțiune decât să-și petreacă vacanța împreună la mare. Pericolele sunt însă mari: vara trecută, trei persoane au murit după ce au fost lovite de mine marine.

Peste patru ani de război au transformat armata Ucrainei în una dintre cele mai experimentate forțe militare din lume. Deși țările occidentale au furnizat echipamente, precum drona antimine Sea Fox, armatele lor nu au experiența necesară pentru a o opera în timp de război.

„Ne-au oferit teoria despre cum funcționează acest lucru. Iar acum le putem oferi exemple practice, bazate pe realitățile de astăzi, despre cum funcționează de fapt în practică”, a spus Master, în timp ce scruta marea de pe puntea navei sale.

Deși Ucraina și-a dezvoltat propria dronă subacvatică de deminare, Toloka, un oficial al marinei ucrainene a declarat că tehnologia occidentală a jucat un rol enorm în eforturile sale. „Dacă nu am fi avut ocazia să folosim tehnologia occidentală pentru acest lucru, lucrurile ar fi fost mult mai dificile pentru noi”, a spus el.

În 2023, Marina Regală a MariiBritanii a donat Ucrainei două nave de vânătoare de mine care ar accelera operațiunile de deminare din Marea Neagră. Cu toate acestea, navele ar trebui să treacă prin Bosfor pentru a ajunge în Ucraina, iar Turcia le-a refuzat permisiunea, invocând un tratat din 1936 care blochează accesul țărilor aflate în război, inclusiv Rusia și Ucraina. Sfârșitul luptelor pare încă îndepărtat.

Deși Ucraina recâștigă acum mai mult teritoriu decât pierde pentru prima dată din 2023, iar atacurile ucrainene de lungă distanță, inclusiv asupra Moscovei, au adus războiul pe teritoriul Rusiei, nu există indicii că Putin se pregătește pentru pace. „Trupele noastre avansează în toate direcțiile în fiecare zi binecuvântată!”, a afirmat el vineri.

Ucraina s-a oferit să-și folosească experiența în deminare pentru a ajuta la curățarea Strâmtorii Ormuz, dar până acum Statele Unite au manifestat puțin interes. „Ei știu că se pot baza pe expertiza noastră în acest domeniu”, a spus președintele Zelenski în martie. „Dar nimeni nu ne-a cerut să venim să ajutăm.”

Înapoi pe navă, obiectele suspecte s-au dovedit a fi roci mari de pe fundul mării. Vremea fiind departe de a fi ideală, echipajul a decis să se întoarcă. Misiunea fără rezultat a subliniat dificultățile implicate de munca lor, dar ei erau hotărâți să continue să iasă în larg.

„Chiar și o singură mină ar putea să ia viața cuiva sau să arunce în aer o navă”, a spus Vinni. „Așa că trebuie să le curățăm pe toate. Indiferent cât timp va dura.”

