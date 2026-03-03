Cât va mai dura războiul din Orientul Mijlociu. Estimările armatei israeliene

Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene, Nadav Shoshani, a declarat marţi că războiul, început împreună cu SUA împotriva regimului iranian, nu va dura mai mult "de câteva săptămâni", deşi a precizat că este prea devreme pentru a spune cât va dura acesta.



În cadrul unei videoconferinţe cu presa internaţională, Shoshani a afirmat că scenariul actual este unul dintre "cele mai pozitive şi eficiente" dintre cele luate în considerare înainte de începerea acestui război, potrivit EFE, transmite Agerpres.



În acest context, purtătorul de cuvânt a menţionat reducerea numărului de rachete lansate de Iran asupra teritoriul israelian, atribuind aceasta unei posibile strategii a "inamicului de a-şi raţionaliza capacităţile" sau slăbirii acestuia, în urma bombardamentelor constante asupra amplasamentelor cu rachete şi lansatoare de rachete de către avioanele israeliene şi americane.



"Raportul rachetă-lansator este de 10 la 1, de aceea ne concentrăm pe acesta din urmă", a spus Shoshani, argumentând că este mai uşor şi mai rapid de distrus un număr mai mare de vehicule de lansare, limitând astfel lansarea de proiectile.



Potrivit Semilunii Roşii, peste 555 de persoane au murit în Republica islamică în urma acestor atacuri, inclusiv 180 într-un atac asupra unei şcoli. Organizaţia iraniană pentru drepturile omului HRANA, cu sediul la Washington, estimează numărul morţilor la cel puţin 742 de civili, inclusiv 176 de copii.



Circa 56 % din atacurile înregistrate au vizat Teheranul, urmat de provinciile Kurdistan (vest) şi Hormozgan (sud), în strâmtoarea Ormuz.



Printre obiectivele atinse figurează instalaţii militare, clădiri rezidenţiale (ale establishment-ului) şi cheiul Shahid Bahonar din Bandar Abbas, oraş portuar din sudul Iranului, situat în provincia Hormozgan, pe malul Golfului Persic şi al Strâmtorii Ormuz.



În urma atacurilor iraniene, în Israel şi-au pierdut viaţa zece persoane (una în Tel Aviv şi alte nouă în Beit Shemesh, ambele în centrul ţării), potrivit datelor serviciilor de urgenţă israeliene.

