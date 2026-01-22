Live TV

Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor

Data publicării:
Președintele rus Vladimir Putin.
Președintele rus Vladimir Putin. Foto: Profimedia

Preţul pus de preşedintele rus Vladimir Putin pe insula arctică Groenlanda, pe care SUA doresc să o cumpere în pofida opoziţiei Danemarcei, este de între 200 de milioane şi un miliard de dolari.

„Suprafaţa Groenlandei este puţin mai mare (decât cea a peninsulei Alaska pe care Rusia a vândut-o SUA în secolul al XIX-lea). Aceasta înseamnă că, dacă o comparăm cu costul cumpărării Alaskăi de către SUA, preţul pentru Groenlanda ar fi de aproximativ 200-250 milioane de dolari", a declarat el în timpul unei întâlniri a Consiliului de Securitate al Rusiei, a doua pe care a convocat-o în această săptămână, potrivit Agerpres.

„Dacă este să comparăm cu preţurile aurului la acel moment, această cifră ar fi mai mare, probabil aproape de un miliard. Cred că Statele Unite pot ajunge la această cifră”, a adăugat el.

Putin a susținut că Rusia are experienţă istorică în acest sens, cu vânzarea Alaskăi, pe care Washingtonul a cumpărat-o în 1867 de la ţarul Alexandru al II-lea pentru suma de 7,2 milioane de dolari, adică 4,73 dolari pe kilometru pătrat, ceea ce ar reprezenta aproximativ 158 de milioane de dolari la rata actuală, potrivit preşedintelui rus.

În plus, dictatorul rus a susținut că Danemarca a tratat întotdeauna Groenlanda ca pe o colonie şi într-un mod „destul de dur, ca să nu spun crud”, informează agenţia TASS.

Cu toate acestea, Putin a dat asigurări că această chestiune „nu priveşte” Rusia şi şi-a exprimat convingerea că Washingtonul şi Copenhaga vor ajunge până la urmă la un acord.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri, la Davos (Elveţia), că Washingtonul lucrează cu NATO la un acord privind Groenlanda care „este cu adevărat fantastic”.

Înalţi funcţionari ruşi s-au abţinut de la criticarea posibilei anexări a Groenlandei de către SUA şi chiar au pus la îndoială faptul că insula ar face parte din Danemarca, sperând ca, astfel, Washingtonul să recunoască cuceririle teritoriale ruse în Ucraina.

Putin a dat asigurări, la momentul respectiv, că planurile actualei administraţii americane de a „anexa” Groenlanda nu sunt „o idee absurdă” a actualului lider de la Casa Albă, ci au „rădăcini istorice”.

El a amintit că Washingtonul a încercat deja să obţină insula autonomă daneză şi Islanda în 1860, dar Congresul nu a susţinut propunerea. Preşedintele american Harry Truman a oferit, de asemenea, 100 de milioane de dolari în 1946.

Putin a reamintit că atunci când SUA au cumpărat Alaska, presa americană a catalogat operaţiunea drept o „nebunie”.

„Dar achiziţia Alaskăi este, probabil, privită acum în SUA într-un mod diferit, la fel ca şi acţiunile preşedintelui Andrew Johnson”, a subliniat Putin.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
1
Lavrov: Groenlanda nu este o parte naturală a Danemarcei, e o cucerire colonială. Faptul...
Maria Zaharova
2
Reacția Rusiei la anunțul retragerii Republicii Moldova din Comunitatea Statelor...
Unrest In Iran As Protesters Demonstrate Over Economic Crisis
3
Hackerii au spart transmisiunea televiziunii iraniene de stat și au difuzat imagini cu...
Oameni pe strada in Bucuresti
4
Cum ar vota românii dacă duminică ar avea loc alegeri parlamentare. Topul preferințelor...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
5
Lavrov: Planurile de unire cu România sunt distructive pentru statalitatea Republicii...
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
Digi Sport
Mireasa a ieșit afară plângând, după ce soacra i-a distrus nunta: "Fața ei era umflată"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
groenlanda protest trump
„Minte”: Anunțul lui Trump, întâmpinat cu neîncredere în Groenlasnda
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
Trump dezvăluie motivul pentru care l-a invitat pe Putin în Consiliul pentru Pace
nicusor dan
Nicuşor Dan participă azi la reuniunea extraordinară a Consiliului European, pe tema Groenlanda
Switzerland Davos Trump
Șeful NATO, Mark Rutte, afirmă că suveranitatea Groenlandei nu a fost discutată cu Trump
President Trump announces new battleships – named after himself
Un amiral de top al Marinei SUA cere dotarea navelor de război din „clasa Trump” cu lasere de mare putere
Recomandările redacţiei
donald trump
De la glume la amenințări. Ironiile lui Trump îi irită pe liderii...
Service
Primăria Capitalei deține un service auto fără utilitate publică, cu...
Trump Groenlanda Danemarca
Deruta din discursul lui Donald Trump de la Davos: cât de adevărate...
dolari sua ue uniunea europeana
Ce ar însemna ca Europa să vândă activele și titlurile de stat care...
Ultimele știri
Caz cutremurător în Timiș: Băiat de 15 ani ucis, incendiat și îngropat de alți 3 adolescenți. Suspecții provin din familii vulnerabile
Primul bilanț oficial al morților din Iran după represiunea împotriva protestatarilor
Curtea de Apel Bucureşti judecă azi cererea de suspendare a reorganizării ANRE. Ce a decis într-o cauză similară
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Top trei zodii care vor avea noroc de bani din 22 ianuarie 2026. Conjuncția dintre Mercur și Pluto aduce...
Cancan
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Fanatik.ro
Cum l-a impresionat Mircea Lucescu pe Rinat Ahmetov: „A rămas mască!”. Miliardarul ucrainean își delecta...
editiadedimineata.ro
Diplomația trollingului: experimentului Franței de a combate dezinformarea prin sarcasm
Fanatik.ro
Alexi Pitu, la Dinamo? Omul care face transferurile în Ștefan cel Mare a răspuns clar: „Am vorbit cu cineva...
Adevărul
O brutărie din Moscova este în pragul falimentului după ce Putin i-a făcut reclamă. Ce il nemulțumește pe...
Playtech
Traian Băsescu a ajuns de nerecunoscut! Imaginile de necrezut au fost date la TV, ce se întâmplă cu fostul...
Digi FM
Horia Brenciu, topit după soția lui. A sărbătorit-o cu emoție și entuziasm: "Ea e Alice și cu ea mă simt ca...
Digi Sport
Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie...
Pro FM
Cum arată soția lui Șerban Copoț. Roxana și fostul membru Animal X sunt căsătoriți de 21 de ani și au trei...
Film Now
Răsturnare de situație în cazul Victoriei Jones. Fiica lui Tommy Lee Jones ar fi fost însărcinată cu trei...
Adevarul
Român din Suedia, surprins de iarna extremă: „Sunt confuz, nu plânge nimeni că drumul e necurățat?”
Newsweek
PSD vrea să dea înapoi pensionarilor banii pierduți la pensie în 2025. Sume între 200 și 750 lei. Sunt șanse?
Digi FM
Ce s-a întâmplat după ce un copil de 9 ani a băgat un termometru în cuptor. A vrut să-și păcălească mama că...
Digi World
"Nu am văzut niciodată asta în casa noastră. Și stăm aici de patru ani". Ce au descoperit doi soți, total...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Rosie Huntington-Whiteley, șic la brațul lui Jason Statham, la premiera „Shelter”. Când intră în...
UTV
Firerose îl acuză pe Billy Ray Cyrus de abuz și publică o înregistrare audio în care este jignită și umilită...