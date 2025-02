Câtă încredere au americanii în Donald Trump după scandalurile din ultima vreme. Surpriză față de mandatul precedent

Care este rata de aprobare a lui Donald Trump după scandalurile din ultimele zile ne arată un sondaj de opinie Reuters/Ipsos.

Conform acestuia, președintele Donald Trump ar avea o rată de aprobare de 44%.

Rating stabil

Sondajul a arătat că Trump a menținut un rating stabil față de săptămâna precedentă, atitudinea americanilor față de președinte fiind practic neschimbată în urma concedierii a zeci de mii de lucrători federali de către nou lansatul său Departament pentru Eficiență Guvernamentală, precum și a criticilor sale la adresa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.

Se estimează că 50% dintre respondenți au dezaprobat activitatea lui Trump, ceea ce reprezintă cu 1% mai puțin decât săptămâna precedentă, procent care, totuși, se încadrează în marja de eroare a sondajului de plus sau minus 3%.

Potrivit Reuters, în mod surprinzător, performanța în muncă a lui Trump în prima sa lună completă a rămas mai mare decât în orice moment în timpul primei sale președinții din 2017 până în 2021 și în întregul mandat de patru ani al fostului președinte Joe Biden.

Bilanț după prima lună

De asemenea, s-a raportat că Trump a avut o rată de aprobare de 52% după prima sa lună în funcție, potrivit celui mai recent sondaj Harvard CAPS/Harris. Sondajul a arătat că 33% dintre respondenți au aprobat puternic performanța lui Trump, în timp ce alți 19% au declarat că au aprobat oarecum prima sa lună în funcție.

Un procent estimat de 43% l-au dezaprobat, dintre care majoritatea au afirmat că îl dezaprobă puternic, în timp ce alți 5% au fost indeciși. Susținerea lui Trump variază semnificativ în funcție de partide, aproximativ 9 din 10 republicani aprobându-l și aproape 8 din 10 democrați dezaprobându-l.

Independenții, cu toate acestea, au fost aproape împărțiți la mijloc.

Trump vs Biden

Un alt sondaj încearcă să facă o „fotografie” între prima lună de mandat a lui Donald Trump și ultima lună de mandat a lui Joe Biden.

Potrivit unui nou sondaj, președintele Donald Trump gestionează probleme precum imigrația, afacerile externe și inflația mai bine decât predecesorul său, fostul președinte Joe Biden, scrie MassLive.

Centrul pentru Studii Politice Americane din cadrul Universității Harvard/Harris Poll a constatat că cel de-al 47-lea președinte este mai bine cotat în cinci probleme-cheie în comparație cu cel de-al 46-lea președinte.

Sondajul, realizat în perioada 19-20 februarie 2025, cu un eșantion de 2 443 de alegători înregistrați și o marjă de eroare de 2%, a constatat că 49% dintre respondenți aprobă gestionarea economiei de către Trump în februarie, comparativ cu 37% care au declarat că au aprobat gestionarea lui Biden pe această temă în ianuarie.

Cu privire la alte probleme, iată cum au răspuns respondenții:

Imigrație - 56% pentru Trump vs. 34% pentru Biden

Afaceri externe - 48% pentru Trump vs. 38% pentru Biden

Administrația guvernamentală - 49% pentru Trump vs. 40% pentru Biden

Gestionarea inflației - 45% pentru Trump vs. 34% pentru Biden.

În plus, 53% dintre respondenți au declarat că aprobă eforturile lui Trump de a reduce costurile guvernamentale.

