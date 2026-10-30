Alegerile anticipate din Spania, programate pentru luna viitoare, nu mai sunt aceeași competiție ca până miercuri, 28 octombrie. După catastrofa feroviară, premierul de stânga Pedro Sánchez se vede nevoit să apere bilanțul guvernului său în materie de siguranță, scrie The Guardian.

Unul dintre cele mai de încredere clișee ale politicii spaniole contemporane este că nu merită niciodată să pariezi împotriva lui Pedro Sánchez. De fiecare dată – atât în calitate de lider al Partidului Socialist al Muncitorilor din Spania (PSOE), cât și în calitate de prim-ministru – Sánchez a demonstrat o abilitate aproape supranaturală de a profita de adversitate, de a contrazice așteptările și de a-și lua adversarii prin surprindere.

Însă alegerile generale anticipate de luna viitoare, convocate de Sánchez după ce partidele de dreapta și de extremă dreapta au respins reformele în domeniul locuințelor pe care guvernul său de coaliție le anunțase ca răspuns la protestele furioase, s-ar putea să nu mai fie brusc aceeași competiție ca înainte.

Accidentul de miercuri, în care au murit cel puțin 69 de persoane, a atenuat, cel puțin pentru moment, o mare parte din limbajul virulent și atitudinile agresive care au caracterizat alegerile recente. Accidentul ar putea submina elanul recent al lui Sánchez, iar problema siguranței feroviare amenință acum să eclipseze încercările sale de a-și apăra bilanțul și de a rămâne la Palatul Moncloa (este rezidența oficială pentru premierul Spaniei și găzduiește birourile Consiliului de Miniștri, fiind echivalentul spaniol al Casei Albe din SUA sau al clădirii 10 Downing Street de la Londra, n.r.)

Alegerile pe care stânga le-a prezentat drept ultima șansă de a împiedica Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare, să-și unească forțele cu partidul de dreapta Vox pentru a da înapoi decenii de progres social – și pe care dreapta le-a prezentat drept o oportunitate de a pune capăt celor opt ani de ceea ce numește disprețuitor „sanchismo” – vor avea loc acum într-o țară afundată în șoc și doliu.

Nu numai că vasta rețea feroviară de mare viteză a Spaniei a fost de mult timp o sursă de mândrie națională, dar este și o rețea de transport de care depind milioane de spanioli pentru muncă, vacanțe și vizite la familie. Accidentul din această săptămână, care a urmat unui altul pe aceeași linie în care au murit 46 de persoane în ianuarie, a lăsat oamenii furioși, dezorientați și îngrijorați.

Titlurile de joi au vorbit de la sine. Prima pagină a ziarului „El Mundo” deplângea „Un alt masacru în trenuri”; „ABC” nota „Cel puțin 68 de morți la nouă luni distanță”, în timp ce „El País” deplângea „A doua catastrofă feroviară de mare viteză în mai puțin de un an”.

Chiar înainte de teribilele evenimente de miercuri de la periferia localității Urda, Sánchez și aliații săi se confruntau deja cu o bătălie. Pe lângă protestele legate de locuințe, prim-ministrul a trebuit să facă față unei serii de acuzații de corupție care îi vizează familia și cercul său apropiat, în timp ce modul în care guvernul său a gestionat traversarea în masă către teritoriul spaniol din Africa de Nord, Ceuta, în timpul verii, a fost aspru criticat atât în țară, cât și în străinătate.

Pablo Simón, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, a subliniat delicatețea momentului, afirmând că oamenii din toată Spania încă se străduiesc să accepte ceea ce s-a întâmplat săptămâna aceasta.

„Există multe fronturi [pentru guvern] aici, și cred că acest accident are un impact dublu”, a spus el. „În primul rând, atrage atenția asupra stării infrastructurii feroviare, sugerând că problema este structurală și indicând un declin mai amplu al serviciilor publice din Spania, în special în ceea ce privește infrastructura.”

Simón a afirmat că guvernul lui Sánchez, aflat la putere din 2018, nu poate da vina pentru această situație pe predecesorul său din Partidul Popular (PP), care a aplicat măsuri de austeritate. „Pur și simplu nu este credibil”, a spus el.

„Dar mai există și o a doua problemă: chiar și înainte de acest incident, guvernul se confrunta cu o luptă dificilă; era deja foarte puțin probabil ca acesta să poată obține sprijinul necesar.”

Sánchez a declarat că este „inacceptabil” ca țara să se confrunte cu două dezastre feroviare de mare viteză în mai puțin de un an și a promis că va consolida măsurile de siguranță „pentru ca așa ceva să nu se mai întâmple niciodată”, dar oponenții săi spun că acest lucru pur și simplu nu este suficient.

Liderul PP, Alberto Núñez Feijóo, a declarat joi că orice politician găsit responsabil pentru accident va fi tras la răspundere, adăugând: „Nu putem continua așa; acest tip de gestionare pur și simplu nu poate continua.” Potrivit PP, spaniolii nu cer „miracole; ei cer doar o Spanie în care lucrurile să funcționeze din nou”.

Vox, pe de altă parte, merge până la capăt, acuzând guvernul că a „ucis” victimele accidentului feroviar, dar și de proastă gestionare sistemică și clientelism. De asemenea, a solicitat Curții Supreme să-l ancheteze pe ministrul spaniol al transporturilor, Óscar Puente, sub suspiciunea de omor din culpă și vătămare corporală prin neglijență gravă. Puente a respins acuzațiile de proastă gestionare, insistând că sistemul feroviar spaniol este „sigur și fiabil”.

Simón a afirmat că reacțiile contrastante ale PP și Vox reflectă diviziunile din cadrul dreptei, întrucât ambele partide se întrec pentru a pune capăt guvernului lui Sánchez: „Întrebarea este ce ton ar trebui adoptat: unul mai instituțional, așa cum încearcă în prezent PP, sau unul mai dur, mai agresiv, așa cum procedează Vox?”

El a sugerat, de asemenea, că atmosfera sumbră la nivel național ar putea face foarte dificil pentru Sánchez să mobilizeze până la 1,2 milioane de alegători „inactivi politic”, dar cu simpatii pentru PSOE, pe care conta. Evenimentul electoral pe care prim-ministrul sperase să-l prezinte ca o confruntare maniheistă între progresiști și reacționari, purtată pe tema locuințelor și a egalității, s-a transformat în altceva.

„O campanie electorală se bazează pe entuziasm și pe un sentiment de optimism”, a spus Simón. „Dar cum poate exista asta când întreaga țară este în doliu din cauza acestei tragedii?”

Editor : B.E.