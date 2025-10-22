„Catastrofa” sanitară din Fâșia Gaza va dura generații întregi, avertizează OMS. „Pacea este cel mai bun medicament”

Gaza se confruntă cu o „catastrofă” sanitară care va dura „generații întregi”, a avertizat directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4 că este nevoie de o creștere masivă a ajutorului pentru a răspunde nevoilor complexe ale populației din Fâșia Gaza, relatează BBC.

Israelul a permis intrarea în Gaza a mai multor materiale medicale și alte ajutoare de când a intrat în vigoare armistițiul cu Hamas, la 10 octombrie, dar dr. Tedros a afirmat că acestea sunt sub nivelul necesar pentru reconstrucția sistemului de sănătate din teritoriu.

Intervenția sa survine în contextul în care SUA încearcă să consolideze armistițiul. Acordul a fost descris de Casa Albă ca fiind prima fază a unui plan de pace în 20 de puncte, care include o creștere a cantității de ajutoare care intră în Gaza și distribuirea acestora „fără interferențe” din partea niciuneia dintre părți.

În cadrul emisiunii Today, directorul general al OMS a declarat că salută acordul de încetare a focului, dar a apreciat că creșterea ajutorului umanitar care a urmat a fost mai mică decât se aștepta.

Întrebat despre situația de pe teren, el a spus că locuitorii din Gaza au suferit de foamete, au avut de-a face cu un număr „copleșitor” de răniți, cu un sistem de sănătate prăbușit și cu epidemii provocate de distrugerea infrastructurii de alimentare cu apă și de canalizare.

„În plus, accesul la ajutorul umanitar este restricționat. Aceasta este o combinație fatală, care face ca situația să fie catastrofală și de nedescris”, a afirmat directorul general al OMS.

„O criză pentru generațiile viitoare”

Întrebat despre perspectivele pe termen lung în ceea ce privește sănătatea în Gaza, el a adăugat: „Dacă luăm în considerare foametea și o combinăm cu problema sănătății mintale, care este foarte răspândită, atunci situația reprezintă o criză pentru generațiile viitoare”.

Tom Fletcher, șeful Oficiului Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare, a declarat la începutul acestei săptămâni că grupurile de ajutor „inversează tendința crizei de foamete”, dar că este nevoie de „mult mai mult”.

Foto: REUTERS/Mahmoud Issa

Marți, Programul Alimentar Mondial al ONU a declarat că, începând cu 10 octombrie, au intrat în Gaza camioane care transportau peste 6.700 de tone de alimente, dar că această cantitate era încă considerabil sub obiectivul de 2.000 de tone pe zi.

Citește și: Hamas este o umbră palidă a ceea ce a fost odată, dar ar putea încă să se reinventeze (BBC)

Șase sute de camioane cu ajutoare umanitare trebuie să sosească zilnic în Gaza, dar media este între 200 și 300, a spus dr. Tedros, care a făcut apel la autoritățile israeliene să „desprindă” ajutorul umanitar de conflictul mai larg.

Duminică, Israelul a suspendat temporar livrările de ajutoare după ce a anunțat că doi soldați israelieni au fost uciși într-un atac al militanților Hamas în Gaza. Gruparea islamistă a susținut la momentul respectiv că nu avea habar de aceste ciocniri.

Armata israeliană a răspuns cu o serie de atacuri aeriene pe întreg teritoriul, ucigând zeci de palestinieni. Livrările de ajutoare au fost reluate a doua zi, în urma presiunilor internaționale intense.

Directorul general al OMS a afirmat că ajutorul umanitar nu ar trebui „folosit ca armă” și a solicitat Israelului să nu impună condiții pentru acordarea acestuia, inclusiv în ceea ce privește returnarea rămășițelor pământești ale ostaticilor decedați care se află încă în Gaza, aspect care a devenit un punct cheie de dispută în timpul încetării focului.

„Armistițiul este foarte fragil”

Hamas s-a angajat să returneze cadavrele, dar până în prezent a predat doar 15 din 28, afirmând că nu a reușit să recupereze restul. Douăzeci de ostatici israelieni în viață au fost eliberați de gruparea islamistă săptămâna trecută în schimbul a aproape 2.000 de prizonieri și deținuți palestinieni din închisorile israeliene.

„Ar trebui să existe acces deplin, nu ar trebui să existe nicio condiție, mai ales după ce toți ostaticii în viață au fost eliberați și o bună parte din rămășițele pământești au fost transferate. Nu mă așteptam să existe restricții suplimentare”, a afirmat dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Foto: REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Întrebat despre rolul pe care ar trebui să îl joace SUA, acesta a răspuns: „Deoarece SUA a negociat acordul de pace, are responsabilitatea de a se asigura că toate părțile îl respectă”.

ONU a estimat anterior că reconstrucția Gazei va costa 70 de miliarde de dolari. Dr. Tedros a afirmat că aproximativ 10% din această sumă ar trebui cheltuită pentru sistemul de sănătate grav afectat.

„Spunem de mult timp că pacea este cel mai bun medicament. Armistițiul pe care îl avem este foarte fragil și unele persoane au murit chiar și după armistițiu, deoarece acesta a fost încălcat de câteva ori.

Ceea ce este foarte trist este că multe persoane au ieșit în stradă să sărbătorească, deoarece erau foarte fericite că s-a ajuns la un acord de pace. Imaginați-vă că unele dintre aceleași persoane sunt moarte după ce li s-a spus că războiul s-a terminat.”, a mai afirmat acesta.

Editor : A.M.G.