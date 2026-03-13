Câte nave au traversat Strâmtoarea Ormuz de la începutul războiului și cui aparțin

Numai aproximativ 77 de nave au tranzitat Strâmtoarea Ormuz de când Statele Unite şi Israelul au început pe 28 februarie războiul împotriva Iranului, majoritatea fiind nave din aşa-numitele „flote fantomă”, conform informaţiilor furnizare vineri de societatea de date maritime Lloyd's List Intelligence.

Iranul afirmă că nu a închis strâmtoarea, dar a avertizat că va ataca acolo orice navă care are legături cu SUA, cu Israelul şi cu aliaţii acestora.

Începând cu 1 martie, 20 de nave comerciale, inclusiv nouă petroliere, au fost atacate ori au raportat incidente în regiune, potrivit agenţiei britanice pentru siguranţă maritimă UKMTO, scrie Agerpres, preluând AFP.

Organizaţia Maritimă Internaţională (OMI) confirmă 16 incidente, dintre care opt au implicat petroliere.

Conform Lloyd's List Intelligence, între 1 şi 11 martie au fost înregistrate 77 de treceri ale unor nave prin Strâmtoarea Ormuz, mai mult de jumătate dintre acestea aparţinând „flotelor fantomă”.

Astfel sunt desemnate de exemplu navele folosite de Rusia sau Iran pentru a ocoli sancţiunile impuse împotriva lor de SUA şi UE, care încearcă prin astfel de măsuri punitive să împiedice nu doar comerţul dintre ele şi ţările împotriva cărora impun sancţiuni, ci şi comerţul dintre acestea din urmă şi statele terţe pe care le ameninţă cu sancţiuni secundare, precum taxe vamale sau interzicerea accesului la sistemele financiare şi de asigurări din UE sau SUA. De pildă, Statele Unite au impus Indiei, un astfel de stat terţ, reducerea achiziţiilor de petrol rusesc după ce au ameninţat-o cu taxe vamale secundare.

În perioada similară a anului trecut, între 1 şi 11 martie, au fost înregistrate 1.229 de treceri ale navelor prin Strâmtoarea Ormuz. Sute de nave, în special petroliere şi metaniere (care transportă gaze naturale lichefiate - GNL) sunt în prezent ancorate în Golful Persic în aşteptare.

„Un mediu complex”

Strâmtoarea Ormuz este „din punct de vedere tactic un mediu complex” de securizat, a explicat vineri la o conferinţă de presă şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, care a recunoscut astfel că, cel puţin pe termen scurt, sunt dificil de prevenit atacurile iraniene împotriva navelor care utilizează această cale navigabilă strategică.

Cât despre ideea escortării navelor comerciale de către nave militare ale SUA, generalul american a estimat că sunt necesare acţiuni militare suplimentare împotriva Iranului înainte de a putea fi luată în considerare această opţiune.

Ankara: o navă aparţinând unui armator turc a traversat „cu permisiunea Iranului”

O navă aparţinând unui armator turc a traversat Strâmtoarea Ormuz „cu permisiunea Iranului”, a declarat vineri ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, citat de presa turcă, relatează AFP.

„Am reuşit să trecem cu o navă după ce am obţinut permisiunea autorităţilor iraniene, deoarece aceasta folosea un port iranian”, a declarat ministrul.

Uraloglu a precizat că „nicio navă sub pavilion turcesc nu este prezentă” în strâmtoarea Ormuz, dar că 14 nave, aparţinând unor companii maritime turceşti, sunt încă blocate acolo.

„Ne străduim să menţinem contactul cu autorităţile iraniene. 14 dintre navele noastre aşteaptă şi în prezent nu întâmpină nicio problemă”, a adăugat el.

Situată între Golful Persic şi Golful Oman, Strâmtoarea Ormuz este o rută strategică pentru exportul de hidrocarburi din ţările din Golf.

Teheranul vizează Strâmtoarea Ormuz ca represalii la atacurile israeliano-americane, cu scopul de a o face impracticabilă - o strategie concepută pentru a paraliza economia globală şi pentru a pune presiune asupra Washingtonului.

