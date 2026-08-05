Câte rachete balistice ar putea lansa Rusia asupra Ucrainei în fiecare lună. Consilier al lui Zelenski: „Atacurile vor continua”

Rusia ar putea lansa aproximativ 100 de rachete balistice asupra Ucrainei în fiecare lună și se preconizează că va continua să atace depozite, fabrici și alte infrastructuri economice, a avertizat un consilier prezidențial ucrainean, relatează Kyiv Post.

Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier independent al președintelui Volodimir Zelenski în domeniul dezvoltării tehnologiilor de apărare, a declarat că forțele ruse au intensificat recent atacurile împotriva unor ținte economice civile, printre care unități de producție, instalații logistice și unități comerciale.

Potrivit lui Beskrestnov, intensitatea actuală ar putea reflecta, în parte, utilizarea de către Rusia a rezervelor de rachete acumulate anterior. El a afirmat, însă, că Moscova va rămâne capabilă să lanseze aproximativ 100 de rachete balistice pe lună după epuizarea acestor stocuri.

„Atacurile asupra întreprinderilor, depozitelor, unităților de producție și altor locații vor continua”, a declarat Beskrestnov.

Estimarea era propria lui evaluare și nu a fost prezentată ca un nou raport oficial al serviciilor de informații.

Avertismentul său a venit după ce Rusia a lansat, în noaptea de marți spre miercuri, 24 de rachete balistice Iskander-M, 4 rachete Zircon sau Oniks și 115 drone de atac asupra Ucrainei. Kievul și regiunea înconjurătoare au fost țintele principale.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, forțele ucrainene au interceptat sau au neutralizat electronic 98 de drone, dar nu au doborât niciuna dintre rachete.

Bombardamentul a provocat moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea altor 44 în Kiev și în regiunea înconjurătoare, a declarat președintele ucrainean. Printre obiectivele avariate s-au numărat depozite, centre logistice, întreprinderi, clădiri rezidențiale și o gară.

Opt persoane au fost ucise la gara Kvitneve din districtul Brovary, potrivit autorităților locale.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a vizat instalații logistice legate de armata ucraineană. Autoritățile ucrainene au afirmat că atacurile au vizat companii și infrastructură civilă, fără nicio utilitate militară.

Beskrestnov a afirmat că unele ținte potențiale nu necesită o supraveghere sofisticată prin satelit pentru a fi identificate, deoarece informațiile privind amplasamentele depozitelor și ale întreprinderilor sunt disponibile public.

„Inamicul știe unde se află obiectivele noastre”, a spus el. „Unele depozite nu sunt un secret. Este vorba de informații complet publice”.

Agenții ruși ar putea, de asemenea, să recruteze localnici pentru a supraveghea depozitele în schimbul unor sume de bani, a afirmat Beskrestnov. Aceste persoane ar putea monitoriza mișcările camioanelor și volumul mărfurilor care trec printr-o unitate, înainte de a transmite informațiile către Rusia, a adăugat el.

Ucraina a anunțat în repetate rânduri că a reținut persoane acuzate că ar fi strâns informații pentru serviciile secrete ruse sau că ar fi ajutat Moscova să identifice ținte.

Avertismentul vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete pentru sistemele Patriot fabricate în SUA, care se numără printre puținele arme capabile să intercepteze rachetele balistice rusești.

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Editor : A.M.G.