Live TV

Câte rachete balistice ar putea lansa Rusia asupra Ucrainei în fiecare lună. Consilier al lui Zelenski: „Atacurile vor continua”

Data publicării:
Rachetă Iskander
Rachetele balistice rusești devin tot mai greu de interceptat, în timp ce stocurile de rachete PAC-3 ale Kievului sunt aproape epuizate. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Rusia ar putea lansa aproximativ 100 de rachete balistice asupra Ucrainei în fiecare lună și se preconizează că va continua să atace depozite, fabrici și alte infrastructuri economice, a avertizat un consilier prezidențial ucrainean, relatează Kyiv Post.

Serhii „Flash” Beskrestnov, consilier independent al președintelui Volodimir Zelenski în domeniul dezvoltării tehnologiilor de apărare, a declarat că forțele ruse au intensificat recent atacurile împotriva unor ținte economice civile, printre care unități de producție, instalații logistice și unități comerciale. 

Potrivit lui Beskrestnov, intensitatea actuală ar putea reflecta, în parte, utilizarea de către Rusia a rezervelor de rachete acumulate anterior. El a afirmat, însă, că Moscova va rămâne capabilă să lanseze aproximativ 100 de rachete balistice pe lună după epuizarea acestor stocuri.

„Atacurile asupra întreprinderilor, depozitelor, unităților de producție și altor locații vor continua”, a declarat Beskrestnov.

Estimarea era propria lui evaluare și nu a fost prezentată ca un nou raport oficial al serviciilor de informații.

Avertismentul său a venit după ce Rusia a lansat, în noaptea de marți spre miercuri, 24 de rachete balistice Iskander-M, 4 rachete Zircon sau Oniks și 115 drone de atac asupra Ucrainei. Kievul și regiunea înconjurătoare au fost țintele principale.

Potrivit Forțelor Aeriene ale Ucrainei, forțele ucrainene au interceptat sau au neutralizat electronic 98 de drone, dar nu au doborât niciuna dintre rachete.

Bombardamentul a provocat moartea a cel puțin 17 persoane și rănirea altor 44 în Kiev și în regiunea înconjurătoare, a declarat președintele ucrainean. Printre obiectivele avariate s-au numărat depozite, centre logistice, întreprinderi, clădiri rezidențiale și o gară.

Opt persoane au fost ucise la gara Kvitneve din districtul Brovary, potrivit autorităților locale.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a vizat instalații logistice legate de armata ucraineană. Autoritățile ucrainene au afirmat că atacurile au vizat companii și infrastructură civilă, fără nicio utilitate militară.

Beskrestnov a afirmat că unele ținte potențiale nu necesită o supraveghere sofisticată prin satelit pentru a fi identificate, deoarece informațiile privind amplasamentele depozitelor și ale întreprinderilor sunt disponibile public.

„Inamicul știe unde se află obiectivele noastre”, a spus el. „Unele depozite nu sunt un secret. Este vorba de informații complet publice”.

Agenții ruși ar putea, de asemenea, să recruteze localnici pentru a supraveghea depozitele în schimbul unor sume de bani, a afirmat Beskrestnov. Aceste persoane ar putea monitoriza mișcările camioanelor și volumul mărfurilor care trec printr-o unitate, înainte de a transmite informațiile către Rusia, a adăugat el.

Ucraina a anunțat în repetate rânduri că a reținut persoane acuzate că ar fi strâns informații pentru serviciile secrete ruse sau că ar fi ajutat Moscova să identifice ținte.

Avertismentul vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o penurie de rachete pentru sistemele Patriot fabricate în SUA, care se numără printre puținele arme capabile să intercepteze rachetele balistice rusești.

Citește și:

Conflictul din Ucraina, două războaie într-unul. Calculul rece pe care se bazează strategia Rusiei: „Se creează lacune peste tot”

Un cunoscut criminal în serie din Rusia cere să fie trimis pe frontul din Ucraina. Cine este „Pescarul din Altai”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Carte electronica de identitate. Inquam Photos, George Calin
1
Până când mai poate fi folosit buletinul vechi. Autoritățile au stabilit pentru cine se...
Nauru Flag
2
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
Major General Mykhailo Drapatyi, commander of the Ground Forces of the Armed Forces of Ukraine.
3
Noul Comandant-șef al Armatei ucrainene solicită demiterea comandantului Forțelor...
Cum setăm aerul condiționat pe caniculă. Foto Getty Images
4
La câte grade trebuie setat aerul condiționat în timpul caniculei. Temperatura...
mii de migranți la granița dintre Ceuta, Spania, și Maroc
5
„Dacă nu plec, nimic nu mă va salva”: Cum se explică exodul migranților din Maroc, deși...
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu, după AC Milan - Inter
Digi Sport
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu, după AC Milan - Inter
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mark Rutte și Volodimir Zelenski
Volodimir Zelenski, discuție cu șeful NATO. Despre ce au vorbit cei doi lideri: „Este bine informat cu privire la amenințări”
Olga Stefanîşina
Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA, Olga Stefanîşina, investigată pentru corupţie
război ucraina lupte
Conflictul din Ucraina, două războaie într-unul. Calculul rece pe care se bazează strategia Rusiei: „Se creează lacune peste tot”
drona
Incident de securitate: o dronă a zburat în apropierea unui avion ucrainean pe aeroportul din Leipzig/Halle
Soldați Coreea de Nord în Rusia
„Rușii încearcă să le ardă literalmente fețele”. Ucraina a capturat mercenari plătiți de Putin din peste 50 de țări și trimiși pe front
Recomandările redacţiei
Energy and Economy conceptual illustration
Problema capacității de stocare a energiei în România: De ce bulgarii...
Nave în Strâmtoarea Ormuz
Iranul susține că a ajuns la un acord cu Omanul privind circulația...
VOT - PARLAMENT - ASIGURARI SOCIALE
Ce schimbări propune Legea Integrității. Digitalizarea declarațiilor...
migranți în Ceuta
Spania se teme pentru exclavele Ceuta și Melilla. Cine ar sări în...
Ultimele știri
Taximetrist din Bucureşti, prins în timp ce vindea materiale pirotehnice suporterilor israelieni pentru meciul de la Ploiești
China extinde controalele fiscale la nivel global. Sunt vizate impozite neachitate de zeci de ani
Incident extrem de grav: Drona care a dat peste cap aeroportul din Leipzig avea explozibil. Suspiciunile se îndreaptă către Rusia
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
"Tratamentul costă aproape jumătate de milion de dolari". Detalii despre starea Alinei Pușcău, diagnosticată...
Cancan
'Din păcate, s-a gravat'. Dan Alexa, dezvăluiri triste despre starea de sănătate a Alinei Pușcău. Ce...
Fanatik.ro
Motivele din culise pentru care Daniel Bîrligea e o „umbră” în acest sezon. Ce se întâmplă cu golgheterul FCSB
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Curtea de Conturi a făcut prăpăd la Federația Română de Taekwondo! Unde s-au evaporat banii de la Agenția...
Adevărul
„Dimineață mi-am pus plapuma”. Disperat de caniculă, un fost sportiv și-a amenajat subsolul blocului și...
Playtech
De ce România nu poate fi apărată doar cu baze militare. Cele trei autostrăzi care au devenit esențiale...
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO România a naturalizat trei jucători
Pro FM
Camila Cabello s-a despărțit de iubitul miliardar, dar nu stă să plângă. A ajuns în Grecia, la plajă, și a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
Orașul european superb de care mulți turiști nu au auzit. Are aproape 900 de ani de istorie, străduțe de...
Newsweek
Pensiile ar urma să crească la 1 ianuarie cu 6-8%. Ce bani în plus ar putea primi pensionarii?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un „intrus” de mărimea planetei Pluto a provocat haos în jurul lui Neptun. Semne ale unui cataclism...
Digi Animal World
Un rechin a regurgitat un arici viu și nevătămat, în fața unor cercetători: „Am reușit să fac o singură poză”
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Alina Pușcău a dezvăluit că se confruntă cu o boală gravă. „Am cinci tumori. Vă rog să vă rugați pentru mine”