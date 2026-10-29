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Câte rachete Patriot primește lunar Zelenski de la americani și câte folosește. „Pot vorbi deschis despre acest lucru”

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Volodimir Zelenski cu un sistem Patriot în fundal
Stocurile de rachete pentru sistemele Patriot la nivel global s-au redus semnificativ din cauza războaielor din Iran și Ucraina. Foto: Profimedia Images
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Din articol
„Am folosit 35 în această lună” „«Singur acasă» este următoarea etapă”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a dezvăluit că, în 2026, Ucraina primește în medie 12 rachete antiaeriene Patriot pe lună din partea Statelor Unite, în timp ce în prezent este atacată cu aproximativ 150 de rachete balistice lunar.

„Pe tot parcursul anului 2026, Ucraina va primi 12 rachete Patriot pe lună din partea Statelor Unite. Întrucât acest an se apropie deja de sfârșit, pot vorbi deschis despre acest lucru. Mai mult, toată lumea și-a dat deja seama de acest lucru - pe baza numărului de rachete doborâte, care, din păcate, este redus.

Desigur, acordurile mele cu alte țări au influențat numărul de rachete Patriot primite de Ucraina. Dar am primit 12 rachete pe lună din America. Motivul a fost Orientul Mijlociu. Și imaginați-vă: puteți conta pe 150 de rachete pe an din America, dar trebuie să doborâți 150 de rachete balistice pe lună”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu, potrivit Ukrainska Pravda.

Președintele ucrainean a mai spus că el caută zilnic rachete interceptoare și este nevoit să alcătuiască săptămânal noi pachete de ajutor pentru a proteja Ucraina de rachetele balistice rusești.

Între timp, transferurile de rachete din alte țări necesită aprobarea SUA.

„Am folosit 35 în această lună”

Zelenski a explicat că Pete Hagseth a semnat documentele pentru pachetul american de 12 rachete, dar rămâne problema coordonării rachetelor pe care Ucraina le-a găsit în alte țări.

„Există un pachet din Statele Unite care conține 12 rachete, iar el l-a semnat. Excelent. Dar am folosit 35 în această lună. Iar întrebarea se referă la cele 23 pe care le-am găsit în alte direcții.”

Liderul de la Kiev a dezvăluit, de asemenea, că în timpul unei conversații cu Donald Trump la New York, a solicitat aprobarea unui „pachet de iarnă” de rachete. Potrivit lui Zelenski, el a specificat cantitatea necesară și a declarat că, dacă Ucraina le-ar primi, nu ar ataca rafinăriile rusești.

Când Trump l-a întrebat de unde să obțină aceste rachete, Zelenski a numit țările care le dețineau. Potrivit președintelui ucrainean, Trump a răspuns că SUA vor depune toate eforturile, dar aveau nevoie și ele de rachete, întrucât numărul acestora era limitat.

„«Singur acasă» este următoarea etapă”

Zelenski a menționat, de asemenea, funcționarea sistemelor Starlink și Starshield, informațiile secrete și coordonarea livrărilor de rachete interceptoare.

„Astfel, când la un moment dat vor converge diverși factori: aspectele legate de Starlink/Starshield, informațiile, rachetele interceptoare împotriva rachetelor balistice rusești, semnăturile și chiar și o anumită «afacere cu motorină» aruncată în ecuație, atunci vom înțelege încotro se îndreaptă totul.

«Singur acasă» este următoarea etapă. Este o provocare, o provocare dificilă”, a mai spus Zelenski.

El a reamintit că Ucraina a acordat asistență la cererea părții americane, în special în ceea ce privește bazele în care se află cetățeni americani în Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și alte țări.

Pe 26 octombrie, Zelenski a anunțat că Ucraina aștepta de aproape o lună semnătura lui Pete Hagseth pentru rachetele destinate sistemelor de apărare aeriană Patriot și NASAMS și a dispus ca această chestiune să fie discutată din nou cu partea americană.

Editor : B.P.

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