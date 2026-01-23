Live TV

Câți bani a cheltuit Rusia pentru atacul masiv care a cufundat Kievul în întuneric

Data publicării:
Kiev
Foto: Profimedia

Serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) a calculat care au fost costurile Rusiei legate de atacul care a întrerupt sistemul electric și cel de termoficare din Kiev.

Rusia a cheltuit peste 10,2 miliarde de ruble (131 de milioane de dolari) pentru atacul aerian din 20 ianuarie care a distrus rețelele electrice și de încălzire din Kiev în plină iarnă, a declarat serviciul de informații militare al Ucrainei (HUR) pe 23 ianuarie, informează Kyiv Independent.

Kiev, oraș cu peste 3 milioane de locuitori, încă se confruntă cu consecințele atacului din 20 ianuarie, în care Rusia a lansat 33 de rachete și 339 de drone împotriva Ucrainei. Atacurile au distrus infrastructura energetică, lăsând mii de locuitori ai capitalei fără încălzire, în condițiile în care temperaturile rămân sub zero grade.

Printre cele 372 de arme cu rază lungă de acțiune utilizate de Rusia în atac s-au numărat rachete balistice Iskander, rachete de croazieră X-101, rachete navale Zirkon reconvertite și rachete false RM-48U utilizate inițial în antrenamentul sistemelor rusești de apărare antiaeriană, precum S-400, potrivit HUR.

Atacul din 20 ianuarie a implicat și mai multe drone cu rază lungă de acțiune bazate pe modelul Shahed fabricat în Iran.

„Pentru a continua să finanțeze mașina de război, Moscova este forțată să majoreze impozitele și accizele și să reducă cheltuielile în sfera socială și în proiectele de investiții guvernamentale”, a declarat HUR.

Atacul a lăsat vaste zone din Ucraina fără energie electrică și încălzire, în mijlocul celei mai reci perioade de la începutul războiului pe scară largă.

Situația de urgență energetică continuă. Cea mai mare companie privată de energie din Ucraina, DTEK, a anunțat pe 23 ianuarie întreruperi de urgență în regiunile Odesa și Dnipropetrovsk. Astfel de întreruperi afectează în prezent cea mai mare parte a Ucrainei, inclusiv regiunile Cernihiv, Jitomir, Sumi, Harkov, Kiev, Kirovohrad, Poltava și Cerkasî.

Operatorul rețelei electrice de stat din Ucraina, Ukrenergo, a scris pe 23 ianuarie că situația s-a înrăutățit din cauza necesității de a opri mai multe centrale electrice pentru reparații.

Operatorul a îndemnat locuitorii să utilizeze energia electrică cu moderație, în contextul presiunii asupra infrastructurii energetice și al amenințării unor noi atacuri rusești.

Reparațiile și reconectările sunt în curs de desfășurare în toată țara.

 

Editor : Sebastian Eduard

