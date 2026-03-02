Câți dintre ucraineni cred că negocierile cu SUA și Rusia pot aduce o pace durabilă. Ce arată rezultatele unui sondaj recent

Aproximativ 70% dintre ucraineni nu cred că negocierile în curs dintre Ucraina, SUA și Rusia vor duce la o pace durabilă, potrivit unui sondaj realizat de Institutul Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS), care a fost publicat luni și citat de Kyiv Independent.

Doar 25% dintre respondenți au declarat că au încredere în succesul discuțiilor, în timp ce 5% s-au declarat indeciși. De mai multe luni, Statele Unite joacă rolul de mediator în încercarea de a intermedia un acord între Kiev și Moscova, în contextul războiului declanșat de Rusia, ajuns în al cincilea an.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat în februarie că Washingtonul ar putea face presiuni atât asupra Ucrainei, cât și asupra Rusiei pentru a ajunge la un acord până în vară, făcând legătura cu dinamica politică internă din SUA.

Potrivit lui Zelenski, Statele Unite ar avea capacitatea de a pune capăt războiului, însă doar prin intensificarea presiunilor asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, prin sancțiuni și prin furnizarea de armament avansat Ucrainei.

Chestiunea teritorială rămâne cel mai dificil punct al negocierilor. Ucraina susține că înghețarea actualelor linii ale frontului reprezintă cea mai realistă bază pentru un armistițiu, în timp ce Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din regiunea Donețk ca precondiție pentru orice acord, solicitare respinsă în mod repetat de Kiev.

Despre trupele din Donețk

Potrivit sondajului KIIS, 57% dintre ucraineni se opun retragerii trupelor din regiunea Donețk în schimbul unor garanții de securitate. Alți 29% consideră această opțiune „dificilă, dar în general acceptabilă”, iar 7% spun că ar fi dispuși să o accepte.

Cele mai recente contacte dintre Kiev și Washington au inclus o convorbire telefonică între Zelenski și președintele american Donald Trump, pe 25 februarie, urmată de o întâlnire a unor oficiali de rang înalt la Geneva. Discuțiile din Elveția au vizat reconstrucția Ucrainei după război și pregătirea unei noi runde de negocieri trilaterale cu Rusia.

Următoarea rundă de negocieri dintre Ucraina, SUA și Rusia era programată pentru 5 sau 6 martie, la Abu Dhabi. Zelenski a declarat luni că locația ar putea fi schimbată din cauza tensiunilor în creștere din Orientul Mijlociu, însă întâlnirea nu a fost anulată.

Sondajul KIIS a fost realizat în perioada 12–24 februarie, pe un eșantion de 1.003 persoane din întreaga Ucraină, cu excepția teritoriilor aflate sub ocupație rusă.

Editor : C.S.