Câți militari americani au fost răniţi de la începutul războiului împotriva Iranului

Armata americană a anunțat, vineri, că peste 300 de militari americani au fost răniţi, majoritatea uşor, de la începutul războiului purtat de SUA împreună cu Israelul împotriva Iranului, relatează AFP, citată de Agerpres.

La numărul de răniţi se adaugă 13 soldaţi ucişi, precizează agenţia franceză de presă.

„De la începutul Operaţiunii Epic Fury, 303 militari americani au fost răniţi. Marea majoritate a acestor răni au fost minore, iar 273 de soldaţi s-au întors la datorie”, a declarat pentru AFP Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Dintre aceştia, zece rămân grav răniţi, a declarat un oficial american sub protecţia anonimatului.

G7, apel pentru „încetarea” atacurilor în Orientul Mijlociu

Între timp, miniştrii de externe din G7, reuniţi în apropiere de Paris, au făcut apel vineri, într-un comunicat comun, la „încetarea imediată a atacurilor împotriva populaţiei şi a infrastructurii civile” din Orientul Mijlociu, transmite France Presse.

„Nu poate exista nicio justificare pentru atacarea deliberată a civililor în situaţii de conflict armat, nici pentru atacurile împotriva instalaţiilor diplomatice”, continuă textul.

De asemenea, miniştrii au „reafirmat necesitatea absolută de a restabili în mod permanent libertatea de navigaţie liberă şi sigură în Strâmtoarea Ormuz”.

Într-o conferinţă de presă la finalul reuniunii, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a estimat că există un consens „foarte larg în cadrul comunităţii internaţionale pentru a păstra un bun comun, şi anume libertatea de navigaţie”.

„Este exclus să trăim într-o lume în care apele internaţionale sunt închise navigaţiei”, a adăugat ministrul, care a prezidat această reuniune de două zile organizată la Abaţia Vaux-de-Cernay, în apropiere de Paris.

El a anunţat, de asemenea, că miniştrii „au convenit, în principiu, asupra organizării unei întâlniri între miniştrii de externe ai G7 şi cei ai Consiliului de Cooperare al Statelor Arabe din Golf”.

Războiul din Orientul Mijlociu şi consecinţele sale economice, legate de blocarea aproape totală a Strâmtorii Hormuz provocată de Iran, au constituit tema centrală a acestei întâlniri.

Celălalt subiect important a fost Ucraina.

„Suntem hotărâţi să continuăm să sprijinim Ucraina în rezistenţa sa împotriva invadatorului”, a declarat Barrot.

Editor : C.L.B.