Câți militari americani au fost răniţi de la începutul războiului împotriva Iranului

G7, apel pentru „încetarea” atacurilor în Orientul Mijlociu

Armata americană a anunțat, vineri, că peste 300 de militari americani au fost răniţi, majoritatea uşor, de la începutul războiului purtat de SUA împreună cu Israelul împotriva Iranului, relatează AFP, citată de Agerpres. 

La numărul de răniţi se adaugă 13 soldaţi ucişi, precizează agenţia franceză de presă.

„De la începutul Operaţiunii Epic Fury, 303 militari americani au fost răniţi. Marea majoritate a acestor răni au fost minore, iar 273 de soldaţi s-au întors la datorie”, a declarat pentru AFP Tim Hawkins, purtător de cuvânt al Comandamentului Central al SUA (CENTCOM).

Dintre aceştia, zece rămân grav răniţi, a declarat un oficial american sub protecţia anonimatului.

G7, apel pentru „încetarea” atacurilor în Orientul Mijlociu

Între timp, miniştrii de externe din G7, reuniţi în apropiere de Paris, au făcut apel vineri, într-un comunicat comun, la „încetarea imediată a atacurilor împotriva populaţiei şi a infrastructurii civile” din Orientul Mijlociu, transmite France Presse.

„Nu poate exista nicio justificare pentru atacarea deliberată a civililor în situaţii de conflict armat, nici pentru atacurile împotriva instalaţiilor diplomatice”, continuă textul.

De asemenea, miniştrii au „reafirmat necesitatea absolută de a restabili în mod permanent libertatea de navigaţie liberă şi sigură în Strâmtoarea Ormuz”.

Într-o conferinţă de presă la finalul reuniunii, ministrul francez de externe, Jean-Noel Barrot, a estimat că există un consens „foarte larg în cadrul comunităţii internaţionale pentru a păstra un bun comun, şi anume libertatea de navigaţie”.

„Este exclus să trăim într-o lume în care apele internaţionale sunt închise navigaţiei”, a adăugat ministrul, care a prezidat această reuniune de două zile organizată la Abaţia Vaux-de-Cernay, în apropiere de Paris.

El a anunţat, de asemenea, că miniştrii „au convenit, în principiu, asupra organizării unei întâlniri între miniştrii de externe ai G7 şi cei ai Consiliului de Cooperare al Statelor Arabe din Golf”.

Războiul din Orientul Mijlociu şi consecinţele sale economice, legate de blocarea aproape totală a Strâmtorii Hormuz provocată de Iran, au constituit tema centrală a acestei întâlniri.

Celălalt subiect important a fost Ucraina.

„Suntem hotărâţi să continuăm să sprijinim Ucraina în rezistenţa sa împotriva invadatorului”, a declarat Barrot.

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
mirabela gradinaru
3
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
pompa carburanti
4
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
5
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Digi Sport
Florin Tănase, PATRU cuvinte după acuzațiile ”șocante” din Turcia!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
marco rubio profimedia
Marco Rubio susține că războiul din Iran „se va încheia în câteva săptămâni, nu luni”
donald tusk sustine o alocutiune
Donald Tusk avertizează cu privire la o escaladare a războiului din Orientul Mijlociu: Am motive să cred asta
nava care arde in stramtoarea ormuz
Teroare în Strâmtoarea Ormuz: O navă cargo a luat foc după un atac al iranienilor
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Rubio spune că SUA îşi pot atinge obiectivele în Iran și fără trupe terestre
Iran Supreme Leader Son Mojtaba Khamenei
Ultimele date despre starea de sănătate a liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului și cea a bugetului...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
Sorin Grindeanu acuză Guvernul că a întârziat măsurile privind...
intrarea in sala CCR
DOCUMENT De ce a respins CCR contestația AUR la legea bugetului...
Ultimele știri
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
PMB inventariază clădirile de patrimoniu după 35 de ani. Ciucu avertizează: „Așa nu mai putem sta, pică orașul pe noi”
Ora Pământului 2026: Data la care se sting luminile timp de 60 de minute în întreaga lume. Ce semnificație are această inițiativă
Citește mai multe
