Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Sîrski tocmai a făcut publice, pe Facebook, numărul soldaților ruși „neutralizați” de armata sa de la începutul anului.

Astfel, de la începutul anului, forțele ucrainene au neutralizat peste 307.000 de militari ruși.

„Numai în ultimele șapte zile, au avut loc peste 1.300 de angajamente de luptă pe front. Aproape o treime dintre acestea au avut loc în sectorul Pokrovsk. Forțele de apărare provoacă pierderi grave personalului inamic: de la începutul anului, peste 307.000 de ocupanți au fost neutralizați”, a menționat Sîyrski.

Generalul și-a exprimat recunoștința față de apărătorii ucraineni pentru profesionalismul lor în luptă.

După cum s-a raportat anterior, pierderile totale în luptă ale trupelor ruse de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, pe 24 februarie 2022, până pe 18 septembrie 2025, se ridică la aproximativ 1.098.380 de soldați, dintre care 930 în ultimele 24 de ore.

Editor : Sebastian Eduard