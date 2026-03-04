Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar

Numărul oamenilor care și-au pierdut viața în conflictul care a cuprins Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie nu este stabilit cu precizie, însă - potrivit rapoartelor preliminare - a depășit pragul de 1.000 de victime. Cele mai multe morți s-au înregistrat în Iran, însă și alte state din regiune, inclusiv Israelul, au suferit pierderi umane în urma bombardamentelor.

În Iran, peste 1.000 de civili, inclusiv copii, ar fi fost ucişi în cele patru zile câte au trecut de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului din SUA, Hrana, preluată de News.ro.

Organizaţia pentru drepturile omului a declarat că, până marţi seară, cel puţin 1.097 de civili au fost ucişi, inclusiv 181 de copii.

Organizaţia a declarat că raportul său este preliminar şi că verifică alte sute de decese raportate.

165 de eleve şi membri ai personalului şcolar au fost ucişi într-un atac cu rachete asupra unei şcoli primare din Minab, în sudul ţării, în prima zi a războiului, potrivit organizaţiei umanitare non-profit Iranian Red Crescent Society. Nu este clar dacă numărul victimelor include şi victimele militare ale Gărzii Revoluţionare Islamice, notează Reuters.

În Israel, 10 civili au fost ucişi, dintre care nouă persoane într-un atac cu rachete iraniene asupra Beit Shemesh, lângă Ierusalim, pe 1 martie, potrivit serviciului de ambulanţă israelian Magen David Adom. Forţele de Apărare Israeliene nu au raportat victime militare.

Şase membri ai armatei SUA au fost ucişi într-un atac asupra unei instalaţii din Kuweit, potrivit Comandamentului Central al SUA. Numele a patru dintre aceşti soldaţi au fost anunţate marţi de Pentagon.

În Liban, cel puţin 50 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban.

În Bahrain, o persoană a fost ucisă după ce a izbucnit un incendiu în oraşul industrial Salman din Bahrain în urma interceptării unei rachete, potrivit Ministerului de Interne.

În Kuweit, trei persoane, dintre care doi soldaţi kuweitieni, au fost ucise în atacurile iraniene asupra ţării, potrivit ministerelor sănătăţii şi de externe din Kuweit.

Miercuri dimineaţa devreme, Kuweitul a interceptat „mai multe ţinte aeriene ostile”, resturile căzând pe o casă şi provocând răniţi, potrivit agenţiei de ştiri de stat Kuwait News Agency, care citează Ministerul Apărării. Într-o postare ulterioară, agenţia de ştiri a citat Ministerul Sănătăţii din ţară, care a declarat că o fetiţă de 11 ani „a murit din cauza rănilor suferite când şrapnelul a căzut într-o zonă rezidenţială”, iar patru membri ai familiei sale erau supuşi „evaluării medicale”.

Kuweitul a respins sute de drone şi rachete de la începutul ultimului conflict, atacurile vizând infrastructura energetică şi ambasada SUA.

Trei avioane de vânătoare F-15 americane au fost doborâte accidental luni de apărarea aeriană kuweitiană, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Piloţii au reuşit să se catapulteze.

În Oman, o persoană a fost ucisă după ce un proiectil a lovit petrolierul MKD VYOM, sub pavilionul Insulelor Marshall, în largul coastelor Muscatului.

În Emiratele Arabe Unite, trei persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Apărării din EAU.

