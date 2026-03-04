Live TV

Câți oameni au fost uciși până acum în războiul dus de SUA şi Israel împotriva Iranului. Bilanț preliminar

Data publicării:
five-storey building in the Tebbaneh neighborhood of Tripoli, collapsed
Echipele de salvatori caută supraviețuitori sub dărâmături. Foto: Profimedia

Numărul oamenilor care și-au pierdut viața în conflictul care a cuprins Orientul Mijlociu de când SUA şi Israelul au atacat Iranul pe 28 februarie nu este stabilit cu precizie, însă - potrivit rapoartelor preliminare - a depășit pragul de 1.000 de victime. Cele mai multe morți s-au înregistrat în Iran, însă și alte state din regiune, inclusiv Israelul, au suferit pierderi umane în urma bombardamentelor.

În Iran, peste 1.000 de civili, inclusiv copii, ar fi fost ucişi în cele patru zile câte au trecut de la începutul războiului, potrivit unui raport al unei organizaţii pentru drepturile omului din SUA, Hrana, preluată de News.ro.

Organizaţia pentru drepturile omului a declarat că, până marţi seară, cel puţin 1.097 de civili au fost ucişi, inclusiv 181 de copii.

Organizaţia a declarat că raportul său este preliminar şi că verifică alte sute de decese raportate.

165 de eleve şi membri ai personalului şcolar au fost ucişi într-un atac cu rachete asupra unei şcoli primare din Minab, în sudul ţării, în prima zi a războiului, potrivit organizaţiei umanitare non-profit Iranian Red Crescent Society. Nu este clar dacă numărul victimelor include şi victimele militare ale Gărzii Revoluţionare Islamice, notează Reuters.

În Israel, 10 civili au fost ucişi, dintre care nouă persoane într-un atac cu rachete iraniene asupra Beit Shemesh, lângă Ierusalim, pe 1 martie, potrivit serviciului de ambulanţă israelian Magen David Adom. Forţele de Apărare Israeliene nu au raportat victime militare.

Şase membri ai armatei SUA au fost ucişi într-un atac asupra unei instalaţii din Kuweit, potrivit Comandamentului Central al SUA. Numele a patru dintre aceşti soldaţi au fost anunţate marţi de Pentagon.

În Liban, cel puţin 50 de persoane au fost ucise în atacurile israeliene, potrivit Ministerului Sănătăţii din Liban.

În Bahrain, o persoană a fost ucisă după ce a izbucnit un incendiu în oraşul industrial Salman din Bahrain în urma interceptării unei rachete, potrivit Ministerului de Interne.

În Kuweit, trei persoane, dintre care doi soldaţi kuweitieni, au fost ucise în atacurile iraniene asupra ţării, potrivit ministerelor sănătăţii şi de externe din Kuweit.

Miercuri dimineaţa devreme, Kuweitul a interceptat „mai multe ţinte aeriene ostile”, resturile căzând pe o casă şi provocând răniţi, potrivit agenţiei de ştiri de stat Kuwait News Agency, care citează Ministerul Apărării. Într-o postare ulterioară, agenţia de ştiri a citat Ministerul Sănătăţii din ţară, care a declarat că o fetiţă de 11 ani „a murit din cauza rănilor suferite când şrapnelul a căzut într-o zonă rezidenţială”, iar patru membri ai familiei sale erau supuşi „evaluării medicale”.

Kuweitul a respins sute de drone şi rachete de la începutul ultimului conflict, atacurile vizând infrastructura energetică şi ambasada SUA.

Trei avioane de vânătoare F-15 americane au fost doborâte accidental luni de apărarea aeriană kuweitiană, potrivit Comandamentului Central al SUA (CENTCOM). Piloţii au reuşit să se catapulteze.

În Oman, o persoană a fost ucisă după ce un proiectil a lovit petrolierul MKD VYOM, sub pavilionul Insulelor Marshall, în largul coastelor Muscatului.

În Emiratele Arabe Unite, trei persoane au fost ucise, potrivit Ministerului Apărării din EAU.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
avion Boeing KC-135 „Stratotanker”
1
SUA își mută avioanele militare dintr-o țară europeană care nu i-a permis folosirea...
profimedia-1079236515
2
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 3. Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz și amenință cu...
Iran highlighted on political map under magnifying glass
3
Emiratele Arabe Unite și Qatarul îndeamnă aliații să-l convingă pe Trump să oprească...
avion f-15 in kuwait
4
Trei avioane americane de luptă F-15 s-au prăbușit în Kuweit. Ce explicație au dat...
Strait of Hormuz
5
China pune presiune asupra Iranului pentru a lăsa deschisă Strâmtoarea Ormuz, vitală...
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Digi Sport
A lansat o ipoteză ”cumplită”, după ce Trump a amenințat deschis Spania și a numit-o ”un partener groaznic”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Strait of Hormuz, a strait between the Persian Gulf and the Gulf of Oman, seen from space - Elements of this image furnished by NASA
Gardienii Revoluției din Iran anunță că au preluat controlul asupra Strâmtorii Ormuz, arteră vitală pentru comerțul mondial
Teheran
Sfidare, teamă și speranță pe străzile din Teheran. Autoritățile au avertizat: cine iese în stradă e considerat agent israelian
Secretary Pete Hegseth speaks at a memorial event at the Pentagon, drapel pe fundal, batista cu stars&stripes la piept
„Cred că are nevoie de o schimbare de atitudine”. Șeful Pentagonului, criticat dur de un fost consilier al lui Trump
iran-teheran - 3 martie 2026
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 5. SUA au lovit peste 2.000 de ținte în Iran. Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul său natal
mateiu
Comandorul Sandu Valentin Mateiu explică de ce blocarea strâmtorii Ormuz e o misiune atât de dificilă. „Apar mai multe probleme”
Recomandările redacţiei
Quds Day protests in Tehran
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului: legături...
Strait of Hormuz
Donald Trump, după ce Iranul a închis Strâmtoarea Ormuz: „Dacă va fi...
Yemen Mideast Wars
„Axa Rezistenței”. Aliații Iranului care joacă un rol-cheie în...
avion militar al SUA pe un portavion
Demonstrația de forță din Iran a expus o slăbiciune mare a armatei...
Ultimele știri
Cancelarul german i-a cerut lui Donald Trump să introducă Europa în negocierile privind Ucraina. „Știe foarte bine acest lucru”
Rețelele sociale ale lui Nicki Minaj, susținute de 18.000 de boți. Sprijinul a „coincis” cu susținerea ei pentru mișcarea MAGA și Trump
Virusul prezent la 95% dintre oameni, asociat cu scleroza multiplă și cancer, poate fi blocat de un nou anticorp
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii sunt transformate de intrarea lui Marte în Pești. Nu e vremea confruntărilor inutile sau a...
Cancan
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
Fanatik.ro
Ce gest a făcut Dan Șucu imediat după ce a aflat de accidentul lui Kader Keita. Miliardarul a fost înștiințat...
editiadedimineata.ro
SUA, în alertă maximă cu privire la posibile atacuri cibernetice, pe fondul războiului cu Iran
Fanatik.ro
Budi-gol își anunță întoarcerea în SuperLiga. „De ce să nu revin la FCSB?”
Adevărul
„Lucrurile stau considerabil mai rău decât în 1977" - Avertismentul dur al unui inginer constructor cu...
Playtech
Îl mai ţii minte pe Andrei Zaharescu? Meseria neaşteptată pe care o are acum, s-a mutat în celălalt capăt al...
Digi FM
Ce se va întâmpla cu cele 2,3 milioane de dolari strânse pentru Andreea Anița, după moartea tinerei: "O lună...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Comunicat de urgență, după fake news-ul din Iran: ”Nu reflectă realitatea”
Pro FM
Andreea Bălan, surpriză de proporții pe scenă. Îmbrăcată în rochie de mireasă, a făcut "nuntă" cu Victor...
Film Now
Fanii au ajuns să spună că e o sosie după ce l-au văzut pe Jim Carrey la Paris. Adevărul din spatele...
Adevarul
Probleme la pasajul peste Autostrada A0, lângă Berceni, la 2 ani de la inaugurare. Cum explică CNAIR
Newsweek
Care români primesc vechime la pensie dacă îngrijesc vârstnici, fără să fie rude? Une trăiesc? În ce condiții?
Digi FM
Zara Larsson spune că nu ascultă piese ale artiștilor "abuzatori": "Cu siguranță nu veți găsi nimic de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Luna Sângerie”. Eclipsă totală de Lună în 3 martie. Unde va putea fi urmărită în direct online
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Jim Carrey, apariție publică alături de iubita lui, după ani de speculații. Cu ce se ocupă Minzi, mai tânără...
UTV
Cum arată vila istorică în care locuiește Iulia Albu alături de fiica ei, Mikaela. Vedeta a păstrat fiecare...