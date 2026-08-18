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Câți soldați ruși uciși în Ucraina au fost identificați până acum. Cifrele reale ar putea fi mult mai mari

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soldat în Rusia
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Rusia, pierderi mai mari decât Ucraina

Publicația independentă din Rusia Mediazona, în colaborare cu serviciul în limba rusă al BBC, a confirmat până acum identitatea a 239.354 de militari ruși uciși în Ucraina, scrie Kyiv Post.

Cea mai recentă numărătoare acoperă decesele militare confirmate din 24 februarie 2022 până pe 13 august 2026.

Printre cei decedați și identificați se numără 87.749 de voluntari, 26.416 de deținuți recrutați și 19.778 de soldați mobilizați. De asemenea, a fost confirmată moartea a 7.530 de ofițeri, potrivit sursei citate.

Cifra reală a deceselor este probabil semnificativ mai mare, deoarece verificarea este un proces extrem de lent, ce se bazează pe surse precum necrologuri, postări pe rețelele sociale ale rudelor, articole din presa locală și declarații ale autorităților locale.

Mediazona a atribuit întârzierea raportărilor, în parte, utilizării sporite a dronelor și schimbării tacticii militare către tentative de infiltrare cu unități mici, ceea ce poate face ca trupurile celor uciși să rămână nerecuperate pentru perioade lungi de timp, întârziind identificarea și emiterea certificatelor oficiale de deces.

Potrivit surselor citate, data decesului este cunoscută în 221.500 de cazuri, reprezentând 93% din pierderile confirmate.

Rusia, pierderi mai mari decât Ucraina

Deși estimările privind pierderile au variat, evaluările occidentale independente au concluzionat în mod constant că pierderile Rusiei le depășesc semnificativ pe cele ale Ucrainei.

Pe 31 iulie, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit estimări care arătau că forțele ruse au suferit aproximativ 1,6 milioane de pierderi militare de la începutul invaziei pe scară largă, inclusiv aproximativ 700.000 de morți.

Zelenski a adăugat că aproximativ 50.000 de militari ucraineni au fost uciși și aproximativ 400.000 au fost răniți.

Marele Stat Major al Forțelor Armate ale Ucrainei estimează că, până la data de 17 august, Rusia a pierdut în jur de 1.467.320 de soldați în Ucraina începând cu 22 februarie 2022. Cifrele nu specifică numărul de morți sau răniți, deși consensul general este că acestea includ morți, răniți, dispăruți și prizonieri de război.

Kyiv Independent precizează nu a putut verifica în mod independent aceste raportări.

Editor : B.P.

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