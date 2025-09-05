Câți soldați străini vrea Ucraina drept garanții de securitate. Anunțul lui Volodimir Zelenski

„Mii” de soldaţi occidentali ar putea fi dislocaţi în Ucraina, în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţi Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aceşti militari ar urma să fie „de ordinul miilor”, a precizat Zelenski.

Este un fapt, dar este încă puţin cam devreme pentru a vorbi despre asta în detaliu, a spus preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, susţinută în vestul Ucrainei, relatează AFP şi Reuters, potrivit news.ro.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că 26 de ţări s-au angajat să ofere garanţii de securitate postbelice Ucrainei, inclusiv o forţă internaţională terestră, maritimă şi aeriană. Macron a declarat iniţial că aceste ţări vor avea desfăşurări în Ucraina, dar ulterior a precizat că unele dintre ele vor oferi garanţii rămânând în afara Ucrainei, de exemplu prin ajutorul acordat pentru instruirea şi echiparea forţelor Kievului.

„Este important să discutăm toate aceste aspecte...vor fi cu siguranţă mii, nu doar câteva”, a declarat Zelenski după întâlnirea cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la Ujhorod.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat vineri că orice trupe occidentale dislocate în Ucraina sunt ţinte legitime pentru Moscova.

La Ujhorod, Zelenski a declarat că a „coordonat cu Costa paşii” în negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Kievul consideră că aderarea la UE este esenţială pentru securitatea şi redresarea sa după război.

