Live TV

Câți soldați străini vrea Ucraina drept garanții de securitate. Anunțul lui Volodimir Zelenski

Data publicării:
zelesnki
Volodimir Zelenski / Sursa foto: Profimedia Images

„Mii” de soldaţi occidentali ar putea fi dislocaţi în Ucraina, în cadrul garanţiilor de securitate oferite de aliaţi Kievului pentru a preveni o nouă invazie rusă în cazul încheierii unui acord de pace, a declarat vineri preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Aceşti militari ar urma să fie „de ordinul miilor”, a precizat Zelenski.

Este un fapt, dar este încă puţin cam devreme pentru a vorbi despre asta în detaliu, a spus preşedintele ucrainean în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, susţinută în vestul Ucrainei, relatează AFP şi Reuters, potrivit news.ro.

Preşedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi că 26 de ţări s-au angajat să ofere garanţii de securitate postbelice Ucrainei, inclusiv o forţă internaţională terestră, maritimă şi aeriană. Macron a declarat iniţial că aceste ţări vor avea desfăşurări în Ucraina, dar ulterior a precizat că unele dintre ele vor oferi garanţii rămânând în afara Ucrainei, de exemplu prin ajutorul acordat pentru instruirea şi echiparea forţelor Kievului.

„Este important să discutăm toate aceste aspecte...vor fi cu siguranţă mii, nu doar câteva”, a declarat Zelenski după întâlnirea cu preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, la Ujhorod.

Liderul rus Vladimir Putin a declarat vineri că orice trupe occidentale dislocate în Ucraina sunt ţinte legitime pentru Moscova.

La Ujhorod, Zelenski a declarat că a „coordonat cu Costa paşii” în negocierile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Kievul consideră că aderarea la UE este esenţială pentru securitatea şi redresarea sa după război.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
4
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
gara
5
Fată de 15 ani din Elveția, agresată sexual în Gara de Nord din București. Individul a...
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs satanic”! ”Șterge aia”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dragos pislaru face declaratii
Angajații MIPE, atenționați pentru ținuta la birou: „Nu poți să vii...
modi trump putin
Rusia şi India par „pierdute în bezna cea mai adâncă a Chinei”...
RALIUL MASINILOR DE LUX - GUMBALL 3000 - PIATA CONSTITUTIEI
Taxa pe lux pregătită de Guvern nemulțumește mediul de afaceri. „Nu e...
soldați marina sua
Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o...
Ultimele știri
Trafic feroviar blocat pe linia București - Craiova, din cauza unui vagon de marfă deraiat la Drăgănești Olt. Când se reia circulația
Incendiu puternic la turlele unei biserici din Suceava. Flăcările amenință întregul lăcaș de cult
Guvernul Merz cere aprobarea Parlamentului pentru zeci de proiecte militare. Pe listă se află achiziția de Eurofighter
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Crossed arms Latvian soldier with national waving flag on background - Latvia Military theme.
Letonia ia în considerare introducerea serviciului militar obligatoriu pentru femei începând cu 2028
Donald Trump și Vladimir Putin
Donald Trump anunță o nouă discuție cu Vladimir Putin. Reacția Kremlinului
Vladimir Putin își pune o pereche de căști pe urechi
Putin plusează și îl asigură pe Zelenski de „condiții de securitate 100%” dacă liderul de la Kiev va merge la Moscova pentru negocieri
Putin și Kim Jong Un
Putin anunţă construirea unui pod între Rusia şi Coreea de Nord. Când va fi gata
vladimir putin
Putin amenință, după ce Macron a anunțat că țările din Occident ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
Cum decurge, de fapt, un concurs de angajare la o companie de stat: vechii șefi devin noii șefi. Motivul...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Alex Dobre și Louis Munteanu, titulari în amicalul România – Canada! Surprize în primul 11 al lui Mircea...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Actul fără de care nu se poate face succesiunea la notar. Totul se complică dacă nu îl ai
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat răspunsul pe loc lui Nick Kyrgios
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Când vor crește pensiile militare? Bolojan vrea să le adopte pe „modelul” pensiilor speciale
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică