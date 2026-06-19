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Câți ucraineni și moldoveni vor ca țările lor să adere la UE. Rezultatele celui mai recent sondaj publicat de Comisia Europeană

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oameni pe strada
Foto: Shutterstock
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Un procent de 65% dintre ucraineni şi de 58% dintre cetăţenii moldoveni sprijină aderarea ţărilor lor la Uniunea Europeană (UE), potrivit unui sondaj publicat vineri de Comisia Europeană, în urma deschiderii oficiale, luni, a primului bloc tematic (cluster) cu ambele ţări.

Sondajul, care include toate ţările candidate (sau potenţial candidate) la aderare, a chestionat o mie de persoane pentru fiecare stat între februarie şi aprilie 2026, informează EFE, preluată de Agerpres. 

Rezultatele arată un sprijin inegal între diferitele ţări, care includ parteneri din Balcanii de Vest, Ucraina, Republica Moldova, Georgia şi Turcia, Albania (92%) şi Kosovo (83%) bucurându-se de cele mai înalte niveluri de sprijin public.

În restul Balcanilor de Vest, peste 60% dintre respondenţii din Muntenegru, Macedonia de Nord şi Bosnia şi Herţegovina văd cu ochi buni intrarea ţării lor în UE, procent care s-a înjumătăţit în Serbia, cu un sprijin de doar 31%.

În Ucraina şi Republica Moldova, unde cel mai semnificativ progres în procesul de aderare de la lansarea oficială din iunie 2024 a fost realizat în această săptămână, odată cu deschiderea oficială a primului cluster, sprijinul s-a situat la 65%, respectiv 58%.

În ciuda acestui progres, statele membre au temperat aşteptările joi, în prima zi a summitului european, cu privire la deschiderea clusterelor rămase pentru a face progrese în ceea ce priveşte aderarea Ucrainei înainte de vară, aşa cum declaraseră preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi şeful statului ucrainean, Volodimir Zelenski, la sosirea lor la summit.

Continuând cu vecinătatea estică, sprijinul pentru aderarea la UE a fost de 71% în Georgia, în timp ce în Turcia, unde negocierile rămân blocate, opinia pozitivă s-a situat la 46%.

Per total, rezultatele au arătat că cetăţenii care au susţinut aderarea au asociat apartenenţa la UE cu pacea şi securitatea, oportunităţile economice şi perspective mai bune pentru generaţiile tinere, conform textului. 

Editor : C.S.

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