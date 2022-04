O familie de americani a provocat panică pe principalul aeroport din Israel după ce a adus în incintă un obuz neexplodat de artilerie, informează BBC.

Ei luaseră obuzul în timpul unei vizite în zona Înălțimile Golan, unde s-au desfășurat lupte între Israel și Siria în timpul Războiului de Șase Zile.

Imaginile apărute pe rețelele de socializare arată oamenii care fug panicați în aeroportul Ben Gurion.

Americanii au primit permisiunea să se îmbarce la bordul unui avion după ce au fost interogați de forțele de securitate și apoi eliberați.

Israelul a obținut controlul asupra zonei Înălțimile Golan (Platoul Golan) de la Siria, în timpul Războiului de Șase Zile, desfășurat în 1967. Multe rămăsițe ale conflictului încă pot fi găsite în zonă.

Potrivit site-ului YNet News, incidentul de joi noapte a avut loc după ce un membru al familiei a scos obuzul dintr-un rucsac și a întrebat un agent de securitate dacă îl poate pune în bagaj.

Agentul a ordonat imediat eliberarea zonei, însă un alt pasager a auzit greșit ordinul și a început să strige "atac terorist", declanșând panică.

Imaginile publicate de televiziunea israeliană de stat arată zeci de oameni țipând și fugind din zona de check-in, în timp ce alții încearcă să se adăpostească sau se întind pe jos.

În haosul creat, un bărbat de 32 de ani s-a rănit în timp ce fugea și a fost transportat la spital. "Am stat o oră la coadă ca să ajung la ghișeul de check-in, iar deodată oamenii au început să fugă și să-și abandoneze bagajele", a declarat el pentru YNet. "Exista teama că cineva trage, am înțeles că trebuie să scap, am fugit către ghiseul de check-in și m-am împiedicat de banda pentru bagaje".

Aeroportul Ben Gurion are unul dintre cele mai înalte niveluri de securitate din lume. Pasagerii și mașinile trec prin controale de securitate înainte să ajungă la terminal și zona de check-in.

