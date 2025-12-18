Live TV

Video Câțiva locuitori din Bruxelles au venit să culeagă cartofii de pe marginea drumului, după ce protestatarii îi aruncaseră din tractoare

Data actualizării: Data publicării:
Scene neobișnuite la Bruxelles. Foto Instagram
Scene neobișnuite la Bruxelles. Foto Instagram/@weirdthingsinbrussels

Manifestația fermierilor care a traversat Bruxellesul joi a dat naștere mai multor scene cel puțin neobișnuite pe bulevardul Louise, în timp ce tractoarele părăseau centrul orașului, relatează bruxellestoday.be.

Printre imaginile marcante ale zilei, una prezenta o mașină care a rămas blocată după ce fermierii au vărsat o remorcă de cartofi pe carosabil. Blocat în mijlocul mormanelor, șoferul a coborât din mașină și a încercat să îndepărteze cartofii pentru a putea pleca, sub privirile uimite ale trecătorilor.

Ulterior, o altă scenă neobișnuită a fost distribuită pe rețeaua socială X de jurnalistul Luc Auffret. În ea se vede cum locuitori din Bruxelles vin să culeagă cartofi de pe marginea drumului, după ce tractoarele și-au golit încărcătura pe carosabil. Înarmați cu sacoșe și coșuri, unii locuitori au profitat de ocazie pentru a recupera cartofii abandonați.

Aceste scene au avut loc în timp ce aproape 950 de tractoare erau prezente în capitală și ciocniri între manifestanți și forțele de ordine au provocat daune importante pe bulevardul Louise și împrejurimi. Deși manifestația s-a dispersat la sfârșitul zilei, poliția a denunțat pagubele materiale și comportamentele periculoase, reamintind că au fost necesare mai multe intervenții pentru a împiedica tractoarele să forțeze barajele.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
President Donald Trump Awards Mexican Border Defense Medal in Oval Office
4
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din...
Călin Georgescu.
5
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Digi Sport
”Se zbârlește pielea pe mine”. A vorbit deschis despre starea lui Dan Petrescu: ”Am aflat că e foarte grav”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1060135383
Ursula von der Leyen a anunțat că amână semnarea acordului Mercosur, care a declanșat protestele violente ale fermierilor la Bruxelles
Alimente care au puține calorii. Foto Shutterstock
Eurostat: „Preţurile produselor agricole din UE au crescut cu 3% în 2025”. Creșteri mari sunt la bovine şi ouă 
nicusor dan la consiliul european
Nicușor Dan, mesaj de la ultima reuniune a Consiliului European din 2025. Cel mai important subiect pentru România: bugetul UE
Ursula von der Leyen / Donald Trump
Arma secretă în lupta cu SUA: Cele două „gloanțe” cu care UE poate sparge „bula AI” de care depinde supraviețuirea politică a lui Trump
proteste slovacia avertizori integritate
Curtea Constituţională din Slovacia suspendă legea care desființează biroul avertizorilor de integritate, după proteste în toată țara
Recomandările redacţiei
explozie pod ucraina
Dronele rusești au lovit un pod ucrainean în apropierea R. Moldova. O...
radu miruta ministrul economiei
Ce salariu încasează Radu Miruță ca parlamentar şi ministru. Cazarea...
cabinet medical
Cumulul pensiei cu salariul prelungit de Guvern și în 2026, cu...
donald trump in biroul oval
Trump cere Ucrainei „să se mişte rapid” în negocierile pentru...
Ultimele știri
Guvernul danez acuză Rusia de două atacuri cibernetice „distructive și perturbatoare”, o „dovadă foarte clară” a războiului hibrid
Uniunea Europeană a sancționat alte 41 de nave din flota fantomă a Rusiei
Au fost publicate noi fotografii din dosarul infractorului sexual Jeffrey Epstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
GESTUL făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției
Fanatik.ro
La aproape 4 luni de când a fost cerută în căsătorie de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez face un anunț...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ce prime se plătesc în marile companii de stat cu profituri de miliarde. Unde s-au tăiat bonusurile...
Adevărul
„Gata să fie împușcat”. Cum s-a opus unul dintre principalii „locotenenți” ai lui Putin războiului din...
Playtech
Dacă numele tău de familie este pe această listă, eşti român 100%. Care este cel mai des întâlnit
Digi FM
Radu Paraschivescu, despre prietenia pierdută cu Lia Savonea: „Era unul dintre foarte puținii...
Digi Sport
”Sunt șocată”. O româncă, prinsă în haosul din Columbia: 59 de răniți! Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
Cauza morții regizorului Rob Reiner şi a soţiei ale. Ce arată raportul legistului din Los Angeles
Adevarul
Motivele pentru care unor bărbați nu le crește barba. 5 factori care influențează părul facial
Newsweek
RECORD 100.000.000€ strânși din pensii la asigurările de sănătate în octombrie. Pensionarii au pierdut 270 lei
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
„Am fost devastaţi când am pierdut-o”. Tigrul malaezian, aflat în pericol critic de dispariţie, tot mai...
Film Now
Ceilalți doi copii ai lui Michele și Rob Reiner, primele cuvinte despre șocul și durerea lor: "Au fost cei...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...