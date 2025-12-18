Manifestația fermierilor care a traversat Bruxellesul joi a dat naștere mai multor scene cel puțin neobișnuite pe bulevardul Louise, în timp ce tractoarele părăseau centrul orașului, relatează bruxellestoday.be.

Printre imaginile marcante ale zilei, una prezenta o mașină care a rămas blocată după ce fermierii au vărsat o remorcă de cartofi pe carosabil. Blocat în mijlocul mormanelor, șoferul a coborât din mașină și a încercat să îndepărteze cartofii pentru a putea pleca, sub privirile uimite ale trecătorilor.

Ulterior, o altă scenă neobișnuită a fost distribuită pe rețeaua socială X de jurnalistul Luc Auffret. În ea se vede cum locuitori din Bruxelles vin să culeagă cartofi de pe marginea drumului, după ce tractoarele și-au golit încărcătura pe carosabil. Înarmați cu sacoșe și coșuri, unii locuitori au profitat de ocazie pentru a recupera cartofii abandonați.

Aceste scene au avut loc în timp ce aproape 950 de tractoare erau prezente în capitală și ciocniri între manifestanți și forțele de ordine au provocat daune importante pe bulevardul Louise și împrejurimi. Deși manifestația s-a dispersat la sfârșitul zilei, poliția a denunțat pagubele materiale și comportamentele periculoase, reamintind că au fost necesare mai multe intervenții pentru a împiedica tractoarele să forțeze barajele.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : M.C