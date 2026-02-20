Live TV

„Caută acum un plan B”. Avertisment după decizia Curții Supreme a SUA privind tarifele: „Are la dispoziție mai multe temeiuri juridice”

Data publicării:
President Donald Trump announces "Liberation Day" tariffs on nearly all U.S. trading partners
Donald Trump a anunțat tarifele impuse țărilor cu care SUA fac comerț. Foto: Profimedia

Deși partenerii comerciali ai Americii și-au exprimat ușurarea în tăcere față de respingerea de către Curtea Supremă a tarifelor impuse de președintele Donald Trump vineri, aceștia se pregătesc deja pentru următoarea sa ofensivă comercială. Într-o hotărâre surprinzătoare, cu 6 voturi la 3, cea mai înaltă instanță din SUA a anulat tarifele „reciproce” impuse de liderul american partenerilor comerciali anul trecut, când a impus o taxă de bază de 15% asupra majorității mărfurilor din UE și o taxă de 10% asupra exporturilor din Regatul Unit, notează Politico.

Decizia — care se aplică tarifelor impuse în temeiul Legii privind competențele economice de urgență internaționale — nu afectează taxele specifice sectoarelor precum oțelul, aluminiul și industria auto.

Uniunea Europeană s-a grăbit să facă apel la stabilitatea comerțului în urma hotărârii, solicitând „previzibilitate în relațiile comerciale”.

Bruxellesul a declarat că este în contact cu administrația Trump, deoarece dorește „claritate cu privire la măsurile pe care intenționează să le ia ca răspuns la această hotărâre”, a declarat într-un comunicat purtătorul de cuvânt adjunct al Comisiei Europene, Olof Gill.

Regatul Unit — care, împreună cu Australia, a fost afectat de cea mai mică rată tarifară reciprocă — a minimizat impactul, afirmând că se așteaptă ca „poziția sa comercială privilegiată cu SUA să continue”, în ciuda hotărârii. 

„Este o chestiune care ține de SUA, dar vom continua să sprijinim întreprinderile britanice pe măsură ce vor fi anunțate detalii suplimentare”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului britanic, adăugând că lucrează cu administrația Trump pentru a „înțelege modul în care hotărârea va afecta tarifele pentru Regatul Unit și restul lumii”.

Reacțiile inițiale din alte capitale au reflectat dorința comună de a evita orice nouă escaladare după ce ofensiva tarifară din primul an al mandatului lui Trump a răsturnat ordinea comercială postbelică și a zguduit încrederea celor mai apropiați aliați ai Americii. De asemenea, a existat îngrijorarea că hotărârea Curții Supreme nu a oferit prea multă claritate cu privire la posibilitatea și modul în care ar putea fi rambursate miliardele plătite sub formă de tarife.

Decizia a fost „un semn pozitiv că sistemul de control și echilibru funcționează în continuare în SUA. Cu toate acestea, este puțin probabil să conducă la o cooperare mai puțin eratică și mai rațională”, a declarat pentru POLITICO Roland Theis, un legislator senior din partidul de centru-dreapta al cancelarului german Friedrich Merz.

Partenerii comerciali se așteaptă însă, în general, ca Trump să găsească o modalitate de a impune tarife de înlocuire prin mijloacele legale de care dispune – de exemplu, prin așa-numitele investigații din secțiunea 232, care în trecut au fost utilizate pentru a impune tarife asupra oțelului și aluminiului străin.

„Am monitorizat într-adevăr această decizie. Cu toate acestea, ne așteptăm ca administrația SUA să utilizeze alte instrumente legale pentru a reinstaura tarifele”, a declarat un diplomat francez pentru POLITICO.

Un diplomat asiatic cu sediul la Washington a declarat că guvernul său urmărește cu atenție posibilitatea ca administrația să impună noi tarife în temeiul secțiunilor 301 și 232.

Această opinie a fost împărtășită și de Bernd Lange, principalul legislator în domeniul comerțului din Parlamentul European.

„Sunt sigur că administrația caută acum un plan B, astfel încât să utilizeze alte temeiuri juridice, cum ar fi secțiunile 232 sau 301”, a declarat social-democratul german, care prezidează comisia pentru comerț a camerei. 

Negociatorii europeni, conștienți că tarifele drastice impuse de Trump în „Ziua Eliberării” din aprilie anul trecut erau susceptibile de a fi contestate în instanță, au încercat să facă acordul comercial încheiat în stațiunea sa de golf din Scoția în iulie anul trecut rezistent la riscurile juridice. Acesta includea un tarif maxim „all-inclusive” de 15% aplicat de SUA asupra majorității exporturilor.

Însă incertitudinea persistă în privința acordului, în temeiul căruia UE ar renunța la taxele vamale asupra produselor industriale americane. Acesta este încă blocat în Parlamentul European, urmând ca la începutul săptămânii viitoare să aibă loc un vot cu miză mare. 

Pentru Canada, hotărârea întărește poziția sa conform căreia tarifele impuse de Trump sunt „nejustificate”, a declarat ministrul comerțului Canada-SUA, Dominic LeBlanc.

„Deși Canada are cel mai bun acord comercial cu Statele Unite dintre toți partenerii comerciali, recunoaștem că ne așteaptă o muncă importantă pentru a sprijini întreprinderile și lucrătorii canadieni care rămân afectați de tarifele impuse în temeiul secțiunii 232 asupra sectoarelor oțelului, aluminiului și automobilelor”, a declarat LeBlanc într-un comunicat.

El a adăugat că relația Canadei cu America traversează în prezent o „perioadă de transformare”.

Pentru companiile care desfășoară activități comerciale în Statele Unite, cea mai mare preocupare este incertitudinea.

William Bain, șeful departamentului de politică comercială al Camerei de Comerț Britanice, care reprezintă peste 50.000 de întreprinderi britanice, a declarat că hotărârea „nu contribuie prea mult la clarificarea situației pentru întreprinderi”, subliniind că, teoretic, președintele ar putea utiliza Legea comerțului din 1974 pentru a impune tarife și mai mari Regatului Unit.

„Decizia instanței ridică, de asemenea, întrebări cu privire la modul în care importatorii americani pot recupera taxele deja plătite și dacă exportatorii britanici pot primi, de asemenea, o parte din orice rambursare, în funcție de condițiile comerciale”, a adăugat el.

Un grup de lobby care reprezintă industria germană de inginerie — un important exportator către Statele Unite — a salutat hotărârea Curții Supreme, dar a afirmat că incertitudinea persistă.

„Președintele Trump are la dispoziție mai multe temeiuri juridice alternative pentru a impune tarife globale”, a declarat Oliver Richtberg, șeful departamentului de comerț exterior al Federației Germane de Inginerie (VDMA).

„Prin urmare, ne temem că în curând va fi reintrodusă o taxă vamală de 15 % asupra importurilor din UE”.

Tarifele lui Trump, în urma deciziei Curții Supreme: semnal pozitiv pentru partenerii comerciali ai SUA, dar blocaj pentru companii

China a depăşit SUA, devenind din nou cel mai mare partener comercial al Germaniei, în 2025

