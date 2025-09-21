Live TV

Căutătorii de ciuperci au găsit bucăți de dronă într-o pădure din Polonia

Fragmente de dronă găsite în trei locuri din Polonia. Foto- TVPWorld
Culegătorii de ciuperci au dat peste ceea ce par să fie părți dintr-o dronă într-o pădure din centrul-estul Poloniei, la câteva zile după ce o incursiune a unor drone rusești de mari dimensiuni au șocat țara. Descoperirea din satul Wodynie, la aproximativ 75 de kilometri est de Varșovia, este unul dintre cele trei cazuri separate raportate de poliție duminică, două în regiunea Mazovia și unul în provincia Lublin, informează TVPWorld.

Căutătorii de ciuperci au alertat autoritățile, care au izolat zona și au securizat fragmentele.

„Astăzi, în jurul orei 9 dimineața, în orașul Wodynie, județul Siedlce, culegătorii de ciuperci au descoperit părți dintr-un obiect asemănător unei drone într-o porțiune de pădure lungă de câteva zeci de metri, la aproximativ 1 kilometru distanță de clădiri”, a postat poliția din Mazovia pe X.

„Au fost notificate și alte agenții, precum poliția militară și procurorul regional din Siedlce.”

După 20 de minute, același cont a postat o nouă actualizare, spunând că un bărbat care se plimba prin pădurea din județul Białobrzegi, la aproximativ 65 de kilometri sud de Varșovia, a făcut o descoperire similară.

Fragmentele suspectate a fi ale unei drone au fost găsite după ora 9 dimineața, la aproximativ 6 kilometri de satul Biała Góra, au declarat oficialii, adăugând că locul a fost securizat și că agențiile relevante au fost contactate.

A treia descoperire a fost făcută în jurul orei 10 dimineața în Sulmice, un sat din provincia Lubelskie din est, la aproximativ 75 de kilometri sud-est de capitala regională, Lublin. Un culegător de ciuperci a găsit obiectul zăcând pe pământ într-o pădure, a raportat poliția din Lublin.

În noaptea de 9 septembrie, aproximativ 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, determinând aliații NATO să lanseze avioane de vânătoare și să doboare până la patru dintre ele.

Dronele nu erau înarmate cu focoase, iar incidentul a implicat mai multe drone Gerbera ieftine, adesea fabricate din spumă și placaj, care sunt utilizate în mare parte în Ucraina ca momeli.

Obiectul găsit duminică în Sulmice este una dintre aceste drone, a declarat poliția agenției de știri publice poloneze PAP.

De la incursiune, resturi de drone au fost găsite în mai multe părți din estul și centrul Poloniei. Sâmbătă, un fermier a găsit un astfel de obiect pe un teren mlăștinos, la aproximativ 50 de metri de casa sa din orașul Korsze, din nordul țării.

Procuratura locală a declarat la momentul respectiv că „considerăm că este ultima dintre dronele care au intrat în Polonia în noaptea de 9-10 septembrie”.

 

