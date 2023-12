Cauza morții actorului Matthew Perry a fost dezvăluită: Un accident cauzat de „efectele acute ale ketaminei”

Moartea actorului Matthew Perry a fost un accident cauzat de „efectele acute ale ketaminei”, au declarat medicii legiști din Los Angeles, potrivit BBC.

Matthew Perry, îndrăgitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing în ”Friends”, a murit în octombrie, la vârsta de 54 de ani.

Perry a murit după ce s-ar fi înecat accidental la locuinţa sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times.

Raportul autopsiei mai consemnează înecul, boala coronariană şi efectele buprenorfinei ca fiind factori care au contribuit, dar care nu au legătură cu cauza imediată a morţii.

Modul în care a survenit moartea a fost declarat accident.

Perry urma o terapie ce presupunea infuzie de ketamină, fiind de dată recentă, efectuată cu o săptămână şi jumătate înainte de deces, potrivit raportului de autopsie. El avea un nivel ridicat de ketamină în sânge şi probabil că a leşinat şi apoi a intrat sub apă, se arată în raportul de autopsie.

Potrivit raportului, ar fi primit perfuzii cu ketamină pentru depresie şi anxietate, dar medicul legist scrie că ketamina din organismul său la momentul morţii nu ar fi putut proveni de la acea terapie administrată prin perfuzii, deoarece timpul de înjumătăţire al ketaminei este de trei până la patru ore sau mai puţin. Metoda de administrare a ketaminei pe care o avea în sânge la momentul morţii rămâne necunoscută.

La domiciliul său au fost găsite medicamente eliberate pe bază de reţetă şi pastile care se dau la liber, dar nimic în apropierea căzii în care a fost găsit mort.

Debutul

Născut în Williamstown, Massachusetts, şi având tatăl actor şi mama jurnalistă, Perry s-a mutat cu ea în Ottawa, Canada, când era copil, după ce părinţii săi s-au despărţit. Perry şi-a urma pasiunea pentru tenis şi a devenit un jucător de top în Canada. Ca şi tatăl său, tânărul Perry a fost interesat de actorie după ce s-a mutat la Los Angeles când era adolescent, pentru a locui cu acesta. Primul rol atribuit lui Perry a fost unul mic, în drama ”240-Robert”, în 1979. Ulterior, alte roluri mici i-au fost oferite în show-uri precum “Charles in Charge,” “Silver Spoons” şi “The Tracey Ullman Show”.

Primul său rol de film l-a primit când era încă în liceu, jucând alături de River Phoenix în filmul din 1988 “A Night in the Life of Jimmy Reardon”. În anul dinaintea lansării acestui film, Perry a jucat în sitcom-ul ”Second Chances” (ulterior redenumit ”Boys Will Be Boys”), despre un bărbat care moare şi se întoarce pe pământ pentru a-I deveni mentor versiunii mai tinere a sa, jucată de Perry. Serialul nu a reuşit să capteze audienţa, dar Perry a continuat să obţină roluri mai însemnate în proiecte de televiziune, între care “Growing Pains,” “Who’s The Boss” şi “Beverly Hills, 90210.”

Faima din ”Friends”

Distribuirea lui în rolul amabilului şi sarcasticului Chandler din sitcom-ul ”Friends”, în 1994, l-a făcut celebru. Rolul neconvenţional i-a adus o nominalizare la premiile Primetime Emmy în 2002. El a primit alte patru nominalizări la prestigiosul premiu pentru televiziune, inclusiv pentru rolul Joe Quincy din “The West Wing”.

În “Friends,” Perry a jucat alături de Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Jennifer Aniston şi Lisa Kudrow , în comedia despre un grup unit de prieteni care trăiesc în New York. Grupul a cunoscut un nivel de celebritate rareori întâlnit.

În afara ecranului, actorii au devenit la fel de apropiaţi ca şi personajele din serial şi sunt celebri pentru că au negociat împreună pentru a deveni unii dintre cei mai bine plătiţi actori dintr-un serial de televiziune la acea vreme. Show-ul a sprijinit cariera lui Perry şi în curând a primit roluri pe marele ecran, în ”Fools Rush In” din 1997, ”Almost Heroes” din 1998 şi “The Whole Nine Yards” din 2000. Deşi ”Friends” a fost cel mai cunoscut serial al său, Perry a mai jucat în “Studio 60 on the Sunset Strip,” “Mr. Sunshine” şi “The Odd Couple”.

Memoriile lui Perry

În noiembrie 2022, el şi-a publicat memoriile, intitulate ”Friends, Lovers and the Big Terrible Thing: A Memoir” (”Friends, iubiri şi marele lucru teribil”). În această carte, Perry a dezvăluit că abuzul său de opioide a dus la o ruptură de colon, când avea 49 de ani.

Medicii i-au dat doi la sută şanse de supravieţuire, a scris el, şi s-a aflat în comă timp de două săptămâni, după care a petrecut mai multe luni în spital.

Actorul a avut nevoie de 14 intervenţii chirurgicale pentru rezolvarea problemelor abdominale şi a recunoscut că s-a dus la reabilitare de 15 ori de-a lungul anilor, cu speranţa de a scăpa de dependenţa de droguri. ”Ceea ce mă surprinde cel mai mult este rezistența mea”, a declarat el pentru People anul trecut, referindu-se la carte.

”Felul în care îmi pot reveni după toată această tortură şi chestie îngrozitoare. Vrând să îmi spun povestea, chiar dacă e puţin înfricoşător să îţi spui toate secretele într-o carte, nu am lăsat nimic pe dinafară. Totul este aici”.

Perry a fost sincer în ceea ce priveşte lupta sa cu dependenţa, cu care s-a confruntat chiar şi la apogeul carierei sale.

”Luam 55 de pastile de Vicodin pe zi, aveam 58 de kilograme, jucam în «Friends», urmărit de 30 de milioane de oameni – şi de asta nu mă pot uita la serial, pentru că eram îngrozitor de slab”, a afirmat Perry într-un interviu la CBC, anul trecut.

”Nu mă uitam la serial şi nu m-am uitat la serial pentru că puteam spune: băutură, opioide, băutură, cocaină”, a spus el. ”Puteam să spun, de la un sezon la altul, după felul în care arătam. De asta nu vreau să mă uit, pentru că asta văd”, a adăugat el, scrie BBC.

Perry a avut o relaţie cu managerul literar Molly Hurwitz începând din 2018 şi cuplul s-a logodit în 2020. Ei şi-au încheiat logodna în 2021, Perry declarând la acel moment: ”Uneori, lucruri pur şi simplu nu funcţionează şi acesta este unul dintre ele. Îi doresc tot binele lui Molly”.

