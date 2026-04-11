Caz cutremurător în Franța: copil de 9 ani, subnutrit și incapabil să meargă, ținut de tată într-o dubă din 2024

Un băiat de 9 ani a fost salvat de polițiști în estul Franței, după ce ar fi fost ținut închis de propriul tată într-o dubă încă din 2024. Copilul a fost găsit subnutrit, incapabil să meargă și trăind în condiții insalubre, după ce un vecin a alertat autoritățile că aude zgomote venind din vehicul, scrie The Guardian.

Un vecin a alertat autoritățile după ce a auzit „sunete de copil” provenind dintr-un vehicul din localitatea Hagenbach, situată în apropierea granițelor cu Elveția și Germania.

După ce au forțat deschiderea dubei, luni, polițiștii au găsit copilul „întins în poziție fetală, dezbrăcat, acoperit cu o pătură, deasupra unui morman de gunoaie și lângă excremente”, a declarat procurorul Nicolas Heitz.

Acesta a adăugat că băiatul era subnutrit și nu mai putea merge, după ce a stat așezat atât de mult timp.

Tatăl, în vârstă de 43 de ani, le-a spus polițiștilor că și-a ținut copilul în vehicul din noiembrie 2024 pentru a-l „proteja” de partenera sa, în vârstă de 37 de ani, care „voia să-l interneze într-o unitate psihiatrică”, potrivit procurorului.

Cei doi locuiau într-un bloc de apartamente împreună cu ceilalți copii, o fată de 12 ani și o soră vitregă de 10 ani.

Băiatul le-a declarat polițiștilor că tatăl său îi aducea mâncare de două ori pe zi și îi lăsa sticle cu apă, potrivit publicației Le Parisien.

El a spus că era nevoit să urineze în sticle de plastic și să își facă nevoile în saci de gunoi, adăugând că ultima dată când a făcut duș a fost la finalul anului 2024.

Potrivit tatălui, partenera sa nu știa că băiatul se află în dubă.

Bărbatul a fost pus sub acuzare pentru „sechestrarea și privarea ilegală de libertate a unui minor”, precum și pentru privarea acestuia de hrană adecvată și îngrijire medicală, și a fost arestat preventiv.

Partenera sa a fost acuzată de „neacordarea de ajutor unui minor aflat în pericol” și „nedenunțarea relelor tratamente aplicate unui minor” și a fost eliberată sub control judiciar.

Cei trei copii au fost plasați în grija autorităților, până la o decizie a instanței pentru minori.

Vecinii le-au spus polițiștilor că băiatul părea să fi dispărut brusc la finalul anului 2024, însă au înțeles de la părinți că fusese plasat în grija statului.

Unii locuitori din zonă au spus că au mai auzit uneori zgomote venind din dubă, dar li s-a spus că ar fi vorba despre o pisică.

O vecină, Danielle, a descris situația drept „cu adevărat devastatoare”, potrivit Sky News.

„Nu înțelegem. Este îngrozitor, nu există cuvinte. Nu am observat niciodată nimic, nu am auzit nimic... E ca și cum am trăi într-un film sau într-un vis și ne tot spunem: «Mâine mă voi trezi și poate nu e real». Pur și simplu nu putem înțelege”, a spus aceasta.

