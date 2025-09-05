Live TV

Caz terifiant în Canada: O tânără de 18 ani a fost ucisă de propriul frate și alte 7 persoane au fost rănite. Agresorul a murit şi el

Data publicării:
canada crima
Atac sălbatic în Canada: un bărbat și-a ucis sora de 18 ani, apoi a murit după un impact cu mașina poliției. Foto: cbc.ca

Atac sălbatic în Canada: un bărbat și-a ucis sora de 18 ani, apoi a murit după un impact cu mașina poliției. Alți șapte oameni au fost răniți în urma șirului de atacuri.



O fată de 18 ani a murit şi alte şapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul într-o comunitate indigenă izolată din Canada, potrivit Poliţiei citate de BBC și News.ro. Suspectul a murit şi el în atacul care a avut loc într-o comunitate a primelor naţiuni din provincia Manitoba, potrivit Poliţiei Regale Canadiene (RCMP).

Incidentul a avut loc în Hollow Water First Nation, la aproximativ 200 km nord-est de oraşul Winnipeg.

Poliţia a declarat că suspectul fugea de la locul faptei când a murit într-o coliziune cu o poliţistă RCMP, care a fost rănită grav.

Familia uneia dintre victime a declarat că acesta a fost trezit în mijlocul nopţii şi a fost înjunghiat în torace.

Anchetatorii au declarat că femeia ucisă era sora suspectului şi că bărbatul era ”cunoscut de poliţie”.

Într-o conferinţă de presă, poliţia federală a declarat că ofiţerii se aflau la faţa locului, în Hollow Water First Nation, şi ”continuau să meargă din casă în casă pentru a se asigura că comunitatea este în siguranţă şi că nu există alte victime”.

”Transmitem sincere condoleanţe tuturor membrilor comunităţii Hollow Water First Nation şi tuturor celor afectaţi de acest act de violenţă fără sens”, a transmis RCMP.

Poliţia a declarat că a fost chemată pentru prima dată în comunitate joi, la ora locală 03:45, după ce un ofiţer de securitate tribal a raportat că, cu 30 de minute mai devreme, avusese loc o agresiune.

Când Poliţia a sosit, a fost alertată cu privire la o a doua scenă a crimei. Potrivit anchetatorilor, victime înjunghiate au fost găsite în ambele locaţii.

Comandantul unităţii de crime majore a RCMP, Rob Lasson, a refuzat să dezvăluie orice motiv suspect pentru atac, dar a spus că ”victimele se cunoşteau între ele în comunitate”.

Suspectul, Tyrone Simard, în vârstă de 26 de ani, a fugit într-o maşină furată şi se pare că se îndrepta spre Winnipeg când a intrat în coliziune cu maşina Poliţiei.

Poliţista, al cărei nume nu a fost dezvăluit, a fost transportată la spital cu ”leziuni grave, dar care nu îi pun viaţa în pericol”, potrivit lui Lasson, şi se aşteaptă să se recupereze complet.

Premierul provinciei Manitoba, Wab Kinew, a lăudat poliţista, spunând: ”Ea a oprit un om care se dezlănţuise”.

Şeful comunităţii Hollow Water First Nation, Larry Barker, a vorbit şi el la conferinţa de presă, cu vocea tremurândă de emoţie.

”Rog comunitatea să se roage şi să se sprijine reciproc”, a spus Barker.

”Familiile erau foarte apropiate de mine şi le transmit condoleanţele mele sincere”, a continuat el.

Comunitatea Anishinaabe are o populaţie de câteva sute de persoane.

Unul dintre cei răniţi în atac a fost identificat de membrii familiei ca fiind Michael Raven, potrivit CBC News. Copiii lui au spus că a fost înjunghiat în plămân de cineva care a pătruns în casa lui în timp ce dormea.

”Comunitatea este complet şocată. Nu este ceva ce se întâmplă în Hollow Water”, a declarat fiica sa, Christy Williams, pentru CBC.

Atacul a avut loc la trei ani de la un atac cu cuţitul în masă în James Smith Cree Nation şi în satul vecin Weldon, din provincia Saskatchewan, în care 11 persoane au fost ucise şi multe altele rănite.

Suspectul în acel atac a murit la scurt timp după ce Poliţia l-a arestat în urma unei urmăriri de trei zile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
nastase profimedia
2
Ce scrie presa occidentală despre imaginile de la parada dictatorilor, unde a aparut și...
viorica dancila
3
Cum explică Viorica Dăncilă prezența ei la parada militară de la Beijing. Răspunsul...
elevi in clasa
4
Mama a doi copii care au plecat din România din cauza sistemului de educație: În Spania...
copil
5
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Digi Sport
Ce răsturnare de situație! Ianis Hagi s-a răzgândit, pe ultima sută de metri
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
fake news cu pandemie
Rețelele sociale, inundate de fake news despre o nouă pandemie, după...
femeie carea arunca frunze de toamna
Cum va fi vremea în septembrie și la început de octombrie. Estimările...
tanar la ghidonul unei trotinete electrice
Pericolul trotinetelor electrice în trafic: „Prind viteză mare în...
romsilva sigla
Guvernul pregătește reorganizarea Romsilva prin modificarea Codului...
Ultimele știri
Presa austriacă anunță că OMV va face concedieri, în special la Petrom. Restructurările vor afecta și Austria, Germania, Slovacia
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a întâmplat
Decizie a justiției împotriva ordinului lui Trump: pașapoartele cu genul X pentru persoanele transgender trebuie emise din nou în SUA
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Margaret Atwood profimedia-0867607883
„Îmi pare rău, ministrul vostru al Educaţiei crede că sunteţi proşti”. Reacția virală a scriitoarei Margaret Atwood
Avioane poloneze și aliate, în apărarea teritoriului Poloniei. Foto- Profimedia
Aeronave poloneze și aliate, activate pentru a asigura siguranța spațiului aerian al Poloniei. Rusia ataca vestul Ucrainei
Belgium: POLITICS NUCLEAR ENERGY SUMMIT IAEA
Urme de uraniu, descoperite de AIEA într-o clădire din Siria distrusă de un atac israelian în 2007
Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi
Prim-ministrul autoproclamat al rebelilor Houthi din Yemen a fost ucis într-un atac israelian
Mircea Lucescu. Foto: Getty Images
Lotul convocat de Mircea Lucescu pentru „dubla” cu Canada și Cipru. Surprizele din selecționata României
Partenerii noștri
Pe Roz
Vladimir Putin ar avea doi fii care-i seamănă leit, de 6 și 10 ani. Cum arată copiii crescuți în lux, dar...
Cancan
Vine iarna mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în România...
Fanatik.ro
Gigi Becali a dezvăluit secretul care îl ține într-o formă de zile mari: „Nu mai mănânc asta de 3 ani! Am...
editiadedimineata.ro
Carnea ar putea proteja împotriva cancerului
Fanatik.ro
Cât de periculoase sunt, în realitate, antenele 5G? E sigură amplasarea lor în preajma școlilor sau...
Adevărul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat...
Playtech
Kate Middleton, mai grav decât se credea! Ultima apariţie a Prinţesei a şocat, nu a mai putut ascunde boala
Digi FM
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul nu avea copii
Digi Sport
Surpriză de proporții: l-ar fi părăsit pe Lamine Yamal după doar 13 zile pentru marele rival!
Pro FM
Oana Radu s-a căsătorit cu Șerban Balaban, toboșarul din trupa ei. Nuntă pe malul mării, emoții, mirii în...
Film Now
Soția lui Bruce Willis, despre impactul diagnosticului asupra căsniciei: „E greu să știi unde se termină...
Adevarul
Muți de uimire. Reacția unor jurnaliști japonezi după ce un tren a trecut pe lângă ei cu 500 de km/h
Newsweek
Ministrul muncii schimbă regulile pentru pensiile de handicap. Cum vor fi evaluați 930.000 români?
Digi FM
Prinţesa Leonor a Spaniei, în salopeta de zbor, la Academia Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ”. A...
Digi World
Cum vor arăta creatorii de conținut peste 25 de ani și cu ce probleme de sănătate s-ar putea confrunta...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Rebecca Ferguson și soțul ei, magnetici la Veneția. Sunt căsătoriți de șapte ani, dar abia acum au pășit...
UTV
Salma Hayek, apariție spectaculoasă la 59 de ani. Actrița și-a sărbătorit ziua în costum de baie roșu, pe un...