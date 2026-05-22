Live TV

Video Caz tulburător: doi copii, de 3 și 5 ani, au fost abandonați de mama lor pe o șosea în Portugalia. Le-a lăsat biscuiți, nu și acte

Data publicării:
Traffic on the road, Lisbon, Portugal
Șosea din Portugalia. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Mama copiilor, găsită într-un bar

Un caz tulburător de abandon face turul lumii. Doi copii francezi, în vârstă de 3 și 5 ani, au fost abandonați pe marginea unui drum la sud de Lisabona, în Portugalia. Cei doi frați au fost găsiți, speriați și plângând, de un șofer, care a alertat autoritățile.  Un bărbat și o femeie, despre care presa locală a relatat că ar fi mama și tatăl vitreg al celor doi băieți au fost arestați, relatează France Info și BBC.

Zacharie și Barthélémy au 3 și 5 ani. Cei doi frați francezi au fost predați jandarmilor portughezi de către un brutar care circula cu mașina pe șoseaua respectivă. „Mi-au făcut semn, plângeau, păreau agitați. M-am uitat în oglinda retrovizoare și am oprit pentru a încerca să înțeleg ce se întâmplă. La început am crezut că e o capcană, apoi mi-am dat seama că erau singuri. Am făcut atunci cale întoarsă; cel mic continua să plângă, era foarte agitat. L-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a spus la început că s-a rătăcit în pădure”, mărturisește Alexandre Quintas, brutar în Monte Novo do Sul (Portugalia).

Brutarul i-a dus pe cei doi copii în casa familiei și i-a așezat la o masă, le-a dat o hârtie și câteva creioane colorate, în așteptarea jandarmilor. „I-am așezat aici. Au băut Coca-Cola, au mâncat croissante și le-am pregătit spaghete și pește pane. Erau fericiți”, își amintește Eugénia Quintas, mama brutarului.

Conform primelor elemente citate de media locale portugheze, femeia şi partenerul său i-ar fi abandonat pe copii lăsându-le rucsacuri în care se aflau apă, biscuiţi, fructe şi haine de schimb, nu însă şi documente de identitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestor informaţii, cei doi adulţi i-ar fi legat la ochi pe băieţi, făcându-i să creadă că jucau un joc, după care au plecat cu maşina.

Cel mai mare dintre băieți a povestit scenariul imaginat de mama lor și de partenerul acesteia. „Ei spun că au fost lăsați în pădure, că li s-au legat ochii și li s-a spus să caute o jucărie ascunsă. Când cel mai mare și-a dat jos legătura de la ochi, mașina mamei nu mai era acolo. Dispăruse”, continuă Eugénia Quintas.

Faptele s-au petrecut marți, 19 mai, între stațiunea balneară Comporta și Alcácer do Sal.

Jandarmii au fost cei care i-au preluat ulterior. „Ofițerul le-a oferit îngrijire de bază, hrană, alinare și un mediu sigur pentru a-i liniști. Acest lucru a fost deosebit de important, având în vedere natura fragilă a acestor copii”, a declarat Joao Gaspar, purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale Republicane din Portugalia.

Cei doi băieți au fost încredințați serviciilor sociale portugheze, unde vor rămâne până la repatrierea lor. Mama și partenerul ei au fost arestați joi, 21 mai, după-amiaza, la Fatima, la 200 de kilometri de locul abandonului.

Tatăl copiilor, care este despărţit de mama lor, s-a prezentat spontan la poliţie şi a depus plângere pentru răpire de minori. „Şi el, la fel ca toată lumea, nu înţelege ce s-a întâmplat”, a spus procurorul Jean Richert pentru AFP.

Tatăl băieților a anunțat dispariția lor de la domiciliul lor din Colmar, în estul Franței, pe 11 mai, iar Franța a emis o cerere de ajutor la nivel european.

Ancheta a stabilit că mama plecase cu maşina. „Am putut să o localizăm succesiv în sudul Franţei, în Spania şi în Portugalia, dar nu am putut să intrăm în contact cu ea”, a relatat procurorul Richert.

Mama copiilor, găsită într-un bar

Mama copiilor a fost găsită împreună cu partenerul ei într-un bar din Fátima. Poliția a declarat că a primit o sesizare conform căreia un cuplu cu comportament suspect fusese văzut în Fátima.

Ofițerii s-au deplasat la un bar din oraș, unde au confirmat că era vorba de mama copiilor abandonați și de partenerul acesteia. Vehiculul cu care călătoreau se afla în apropiere, potrivit publicației locale Publico.

În Portugalia, de asemenea, a fost deschisă joi dimineaţă o procedură judiciară urgentă pe lângă tribunalul pentru familie şi minori din Santiago di Cacem, în sudul ţării, a indicat pentru AFP parchetul general.

Potrivit Expresso, autorităţile portugheze încearcă acum să încredinţeze copiii unui tutore sau unei familii de plasament, înainte de revenirea lor probabilă în Franţa în familia tatălui lor.

Conform informațiilor publicate de France Info, mama copiilor se numește Marine R. și lucrează în domeniul medical. Noul ei partener are „un profil de adept al teoriilor conspirației”, potrivit unei surse judiciare franceze citate de France Télévisions.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
mario iorgulescu
1
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Screenshot 2026-05-21 131214
2
Cinci răniți după ce un lift a căzut în gol la Ministerul Transporturilor. Cablurile...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
3
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
umbrela in ploaie
4
Meteorologii anunță ploi în jumătate de țară. Care sunt județele vizate de cod galben de...
Steaguri Ucraina UE
5
Ajutorul de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina nu vine gratuit: Condițiile puse de...
A văzut lotul României și a făcut praf selecția lui Gică Hagi: "Să meargă pe burtă!"
Digi Sport
A văzut lotul României și a făcut praf selecția lui Gică Hagi: "Să meargă pe burtă!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N15 FRANTA EXCLUSIV VALI-FAKE_VO_00942
„Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța
Brüssel, Belgien, 19.03.2026: Europa-Gebäude: EU-Gipfel: Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich *** Brussels, Belgium
Macron susţine abrogarea unor edicte regale din secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. Ce este „Codul Negru”
harta cu stramtoarea ormuz
Franța respinge o posibilă misiune NATO pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: „Poziţia noastră este clară”
ahmed al sharaa
Premieră pentru Damasc. Ahmed al-Sharaa, președintele Siriei, va participa la summitul G7 din Franța
Gardă Palatul Elysee
Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee
Recomandările redacţiei
adrian tutuianu_govro
Finanțarea partidelor, între propagandă și manipulare online. Șeful...
Sweden NATO Foreign Ministers
Marco Rubio: Campania Rusiei împotriva ţărilor baltice este...
TIMISOARA - CONGRES NATIONAL DRUMURI SI PODURI - 22 SEPT 2022
„Coincidență sau strategie?” Șeful CNAIR reacționează după...
miruta 2
Radu Miruţă, atac la şeful Romarm, pe care îl acuză că a ocupat...
Ultimele știri
Primele concluzii ale anchetei în cazul elevului mort la școală în Bacău. Raed Arafat: „Telefoanele au arătat clar că e un caz urgent”
Pentagonul publică noi documente despre OZN-uri şi mărturii despre posibile întâlniri cu civilizații extraterestre
Ilie Bolojan: „Orice guvern care ignoră problemele structurale ale României nu are nicio şansă să redreseze ţara”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A devenit mamă la 12 ani și a fost umilită de o țară întreagă. Adevărul cumplit spus după 20 de ani: "Sunt...
Cancan
Mihai Neșu primește o pensie colosală de la olandezi. Cât încasează lunar fostul fotbalist
Fanatik.ro
Cine sunt motocicliștii români care s-au luat la bătaie cu ucrainenii în Centrul Vechi al Capitalei. Legătura...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Mâncarea favorită a lui Mihai Rotaru! Mitică Dragomir, uimit: “Nu știam! E cea mai bună bucătărie din lume la...
Adevărul
„Hai, hai, dați înapoi!” Momentul în care o femeie a coborât din tramvai și a pus ordine în traficul blocat...
Playtech
Poți refuza accesul în apartament pentru verificări? Ce prevede legea
Digi FM
Alex Dobrescu, aflat în închisoare, declarații surprinzătoare despre relația cu Cristina Cioran: „Nu s-a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Pep Guardiola a semnat, imediat după plecarea de la Manchester City: "Voi fi acolo"
Pro FM
Cum trăiesc astăzi cei 11 copii ai lui Bob Marley. Unii au devenit staruri mondiale după moartea artistului
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Scene cutremurătoare în Portugalia: doi copii de 4 și 5 ani, abandonați de părinți într-o pădure. Le-au lăsat...
Newsweek
Casa de Pensii, în corzi. Pensionarii câștigă procese în instanță pe bandă rulantă. Se judecă 360 spețe pe zi
Digi FM
Ploi torențiale şi vânt puternic în România până sâmbătă seara. Ce zone sunt vizate de noua informare emisă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât de des ar trebui, de fapt, să îți speli pijamaua. Dacă ai piele sensibilă sau probleme dermatologice...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...