Un caz tulburător de abandon face turul lumii. Doi copii francezi, în vârstă de 3 și 5 ani, au fost abandonați pe marginea unui drum la sud de Lisabona, în Portugalia. Cei doi frați au fost găsiți, speriați și plângând, de un șofer, care a alertat autoritățile. Un bărbat și o femeie, despre care presa locală a relatat că ar fi mama și tatăl vitreg al celor doi băieți au fost arestați, relatează France Info și BBC.

Zacharie și Barthélémy au 3 și 5 ani. Cei doi frați francezi au fost predați jandarmilor portughezi de către un brutar care circula cu mașina pe șoseaua respectivă. „Mi-au făcut semn, plângeau, păreau agitați. M-am uitat în oglinda retrovizoare și am oprit pentru a încerca să înțeleg ce se întâmplă. La început am crezut că e o capcană, apoi mi-am dat seama că erau singuri. Am făcut atunci cale întoarsă; cel mic continua să plângă, era foarte agitat. L-am întrebat ce s-a întâmplat. Mi-a spus la început că s-a rătăcit în pădure”, mărturisește Alexandre Quintas, brutar în Monte Novo do Sul (Portugalia).

Brutarul i-a dus pe cei doi copii în casa familiei și i-a așezat la o masă, le-a dat o hârtie și câteva creioane colorate, în așteptarea jandarmilor. „I-am așezat aici. Au băut Coca-Cola, au mâncat croissante și le-am pregătit spaghete și pește pane. Erau fericiți”, își amintește Eugénia Quintas, mama brutarului.

Conform primelor elemente citate de media locale portugheze, femeia şi partenerul său i-ar fi abandonat pe copii lăsându-le rucsacuri în care se aflau apă, biscuiţi, fructe şi haine de schimb, nu însă şi documente de identitate.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit acestor informaţii, cei doi adulţi i-ar fi legat la ochi pe băieţi, făcându-i să creadă că jucau un joc, după care au plecat cu maşina.

Cel mai mare dintre băieți a povestit scenariul imaginat de mama lor și de partenerul acesteia. „Ei spun că au fost lăsați în pădure, că li s-au legat ochii și li s-a spus să caute o jucărie ascunsă. Când cel mai mare și-a dat jos legătura de la ochi, mașina mamei nu mai era acolo. Dispăruse”, continuă Eugénia Quintas.

Faptele s-au petrecut marți, 19 mai, între stațiunea balneară Comporta și Alcácer do Sal.

Jandarmii au fost cei care i-au preluat ulterior. „Ofițerul le-a oferit îngrijire de bază, hrană, alinare și un mediu sigur pentru a-i liniști. Acest lucru a fost deosebit de important, având în vedere natura fragilă a acestor copii”, a declarat Joao Gaspar, purtătorul de cuvânt al Gărzii Naționale Republicane din Portugalia.

Cei doi băieți au fost încredințați serviciilor sociale portugheze, unde vor rămâne până la repatrierea lor. Mama și partenerul ei au fost arestați joi, 21 mai, după-amiaza, la Fatima, la 200 de kilometri de locul abandonului.

Tatăl copiilor, care este despărţit de mama lor, s-a prezentat spontan la poliţie şi a depus plângere pentru răpire de minori. „Şi el, la fel ca toată lumea, nu înţelege ce s-a întâmplat”, a spus procurorul Jean Richert pentru AFP.

Tatăl băieților a anunțat dispariția lor de la domiciliul lor din Colmar, în estul Franței, pe 11 mai, iar Franța a emis o cerere de ajutor la nivel european.

Ancheta a stabilit că mama plecase cu maşina. „Am putut să o localizăm succesiv în sudul Franţei, în Spania şi în Portugalia, dar nu am putut să intrăm în contact cu ea”, a relatat procurorul Richert.

Mama copiilor, găsită într-un bar

Mama copiilor a fost găsită împreună cu partenerul ei într-un bar din Fátima. Poliția a declarat că a primit o sesizare conform căreia un cuplu cu comportament suspect fusese văzut în Fátima.

Ofițerii s-au deplasat la un bar din oraș, unde au confirmat că era vorba de mama copiilor abandonați și de partenerul acesteia. Vehiculul cu care călătoreau se afla în apropiere, potrivit publicației locale Publico.

În Portugalia, de asemenea, a fost deschisă joi dimineaţă o procedură judiciară urgentă pe lângă tribunalul pentru familie şi minori din Santiago di Cacem, în sudul ţării, a indicat pentru AFP parchetul general.

Potrivit Expresso, autorităţile portugheze încearcă acum să încredinţeze copiii unui tutore sau unei familii de plasament, înainte de revenirea lor probabilă în Franţa în familia tatălui lor.

Conform informațiilor publicate de France Info, mama copiilor se numește Marine R. și lucrează în domeniul medical. Noul ei partener are „un profil de adept al teoriilor conspirației”, potrivit unei surse judiciare franceze citate de France Télévisions.

Editor : M.C