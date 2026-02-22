Live TV

Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață”

Data publicării:
Organs donated for transplant over Christmas Eve and Christmas Day
Foto: Profimedia

Un băiețel din Italia în vârstă de doi ani a murit sâmbătă, la două luni după un transplant de inimă. Organul fusese deteriorat de gheața carbonică, în timpul transplantului, relatează BBC.

Domenico a murit după ce a suferit o „înrăutățire bruscă și ireversibilă a stării sale clinice”, au spus reprezentanții Spitalului Monaldi, unde era tratat băiețelul.

Inima care i-a fost transplantată lui Domenico la sfârșitul lunii decembrie ar fi fost transportată la spital în contact direct cu gheața carbonică, provocând leziuni severe țesuturilor.

Procurorii au deschis o anchetă cu privire la incident, iar șase medici au fost plasați sub investigație oficială într-un caz care a stârnit indignare în Italia.

Avocatul familiei, Francesco Petruzzi, a spus că organul a ajuns „ars de gheață” după ce a fost transportat peste 800 de kilometri de la Bolzano la Napoli într-un recipient nepotrivit, fără un termometru care să alerteze echipa medicală cu privire la temperatura scăzută.

Copilul de doi ani a fost conectat la aparate de respirat artificial în Napoli timp de aproape două luni. Mama sa, Patrizia Mercolino, a făcut apel la Papa Leon să-l ajute pe fiul ei.

„S-a terminat. Domenico a plecat”, a declarat Mercolino sâmbătă.

Ea a spus că o fundație va fi înființată în numele său.

Avocatul familiei a declarat că fundația va fi destinată „tuturor copiilor care nu pot beneficia de un transplant și va ajuta toate victimele malpraxisului și neglijenței medicale”.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că „întreaga țară jelește pierderea micuțului Domenico, un războinic care nu va fi uitat niciodată”.

„În numele meu și al guvernului, transmit cele mai sincere condoleanțe și cea mai profundă simpatie mamei sale, Patrizia, tatălui său, Antonio, și tuturor celor dragi. Sunt sigură că autoritățile competente vor face lumină asupra acestui incident teribil”, a scris Meloni pe X.

Miercuri, un grup de specialiști pediatri a concluzionat că starea lui Domenico „nu era compatibilă” cu un alt transplant.

Medicii au avertizat că utilizarea prelungită a sistemului de susținere a vieții ar fi putut compromite plămânii, ficatul și rinichii.

Petruzzi a declarat la momentul respectiv că familia vrea să vadă toate dosarele medicale ale cazului.

„Dacă timpul speranței s-a încheiat, atunci a început timpul responsabilității”, a spus el.

Ministrul italian al Sănătății, Orazio Schillaci, a declarat la începutul acestei săptămâni că „trebuie absolut să clarificăm ce s-a întâmplat”.

„Îi datorăm asta copilului, familiei, dar și tuturor italienilor,” a spus el.

„Avem un serviciu național de sănătate excelent, care a fost capabil să gestioneze și aproape întotdeauna să rezolve situații complexe. Așadar, cred că cetățenii nu ar trebui să-și piardă încrederea”, a mai spus ministrul.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
zelenski-scaled
2
Zelenski și-a informat consilierii că negocierile au intrat în impas, iar războiul va mai...
Atac
3
Dronele ucrainene au distrus peste noapte trei sisteme de apărare aeriană rusești Tor-M1...
moneda veche roman expusa la muzeul bnr
4
Cum a primit moneda românească denumirea de „leu”. Trebuia inițial să se numească „român”
Sahara
5
Ce cred ucrainenii despre noua rachetă de croazieră românească Sahara, prevăzută cu...
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Digi Sport
S-a aflat! Motivul pentru care Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac s-au despărțit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png (68)
Giorgia Meloni și Emmanuel Macron au amânat primul lor summit la nivel înalt. Relația dintre cei doi, marcată de tensiuni
dronă rusească în Herson
Cinci aliați NATO s-au angajat să producă drone „low-cost” în decurs de un an. „Europa este motivată să avanseze în domeniul apărării”
caine gunoi catania
„Comportament pe cât de viclean, pe atât de greșit”. Un italian și-a dresat câinele să arunce ilegal gunoiul, ca să evite amenzile
E5 Group Meeting In Poland, Kraków - 20 Feb 2026
E5 prinde contur la Cracovia: Cinci puteri europene semnează declarația pentru un „NATO mai european”
captura italia
Explicație halucinantă a românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Cum și-a justificat gestul în fața polițiștilor
Recomandările redacţiei
raed arafat
Arafat explică schimbarea sunetelor RO-Alert. „Dacă vine viitura, nu...
gazoducte
Discuții secrete despre o posibilă relansare a Nord Stream, sub...
Sanae Takaichi
„Cea mai puternică femeie din lume” vrea un loc în jocul geopolitic...
INSTANT_ZAPADA_BUCURESTI_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Primăria Capitalei cere sectoarelor să deszăpezească: Zona centrală...
Ultimele știri
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra
ICE utilizează un software de urmărire a telefoanelor produs de o firmă asociată serviciilor secrete ruse FSB
Proxenetism în două saloane de masaj erotic din Capitală. Nouă persoane reținute, printre care și văduva unui celebru artist
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a reacționat Kate Middleton când prințul Harry a decis să părăsească familia regală: „Știa că nu va mai...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Cine este călugărița din România care a devenit celebră în Italia, după ce a dirijat circulația într-o...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Andrei Borza semnează! Giovanni Becali a făcut anunţul: “Ne-am întâlnit, oferta este civilizată!”. Exclusiv
Adevărul
Războiul improbabil al lui Putin. De ce Ucraina și țările europene au ignorat avertismentele CIA și MI6...
Playtech
Ascensiunea politică a Elenei Udrea! Fostul ministru, declaraţii neaşteptate despre Traian Băsescu
Digi FM
Dan Negru, declarații ferme despre Eurovision: „Nu mai e de mult timp despre muzică!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ocolit de UEFA, Istvan Kovacs a primit vestea
Pro FM
Fiul lui Elizabeth Hurley aprobă relația ei cu Billy Ray Cyrus: "Îl ador". Actrița și unicul ei copil sunt...
Film Now
Brendan Fraser este Eisenhower, în „Pressure”. Andrew Scott, Damien Lewis și Kerry Condon completează...
Adevarul
Cum pot fi furate mașinile cu ajutorul calculatoarelor de bord. Avertismentul specialiștilor în securitate...
Newsweek
Un ministru spune că legea pensiilor nu este corectă. „Le-au luat pensionarilor, banii și anii”. Ce propune?
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este scleroza laterală amiotrofică, boala care l-a ucis pe Eric Dane din "Anatomia lui Grey"
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Jane Seymour sfidează cu ușurință cei 75 de ani proaspăt împliniți. Actrița, sclipitoare într-o salopetă care...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...