Cazul care a revoltat Italia. Un băiețel de 2 ani a murit în urma unui transplant cu o inimă „arsă de gheață”

Un băiețel din Italia în vârstă de doi ani a murit sâmbătă, la două luni după un transplant de inimă. Organul fusese deteriorat de gheața carbonică, în timpul transplantului, relatează BBC.

Domenico a murit după ce a suferit o „înrăutățire bruscă și ireversibilă a stării sale clinice”, au spus reprezentanții Spitalului Monaldi, unde era tratat băiețelul.

Inima care i-a fost transplantată lui Domenico la sfârșitul lunii decembrie ar fi fost transportată la spital în contact direct cu gheața carbonică, provocând leziuni severe țesuturilor.

Procurorii au deschis o anchetă cu privire la incident, iar șase medici au fost plasați sub investigație oficială într-un caz care a stârnit indignare în Italia.

Avocatul familiei, Francesco Petruzzi, a spus că organul a ajuns „ars de gheață” după ce a fost transportat peste 800 de kilometri de la Bolzano la Napoli într-un recipient nepotrivit, fără un termometru care să alerteze echipa medicală cu privire la temperatura scăzută.

Copilul de doi ani a fost conectat la aparate de respirat artificial în Napoli timp de aproape două luni. Mama sa, Patrizia Mercolino, a făcut apel la Papa Leon să-l ajute pe fiul ei.

„S-a terminat. Domenico a plecat”, a declarat Mercolino sâmbătă.

Ea a spus că o fundație va fi înființată în numele său.

Avocatul familiei a declarat că fundația va fi destinată „tuturor copiilor care nu pot beneficia de un transplant și va ajuta toate victimele malpraxisului și neglijenței medicale”.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a declarat că „întreaga țară jelește pierderea micuțului Domenico, un războinic care nu va fi uitat niciodată”.

„În numele meu și al guvernului, transmit cele mai sincere condoleanțe și cea mai profundă simpatie mamei sale, Patrizia, tatălui său, Antonio, și tuturor celor dragi. Sunt sigură că autoritățile competente vor face lumină asupra acestui incident teribil”, a scris Meloni pe X.

Miercuri, un grup de specialiști pediatri a concluzionat că starea lui Domenico „nu era compatibilă” cu un alt transplant.

Medicii au avertizat că utilizarea prelungită a sistemului de susținere a vieții ar fi putut compromite plămânii, ficatul și rinichii.

Petruzzi a declarat la momentul respectiv că familia vrea să vadă toate dosarele medicale ale cazului.

„Dacă timpul speranței s-a încheiat, atunci a început timpul responsabilității”, a spus el.

Ministrul italian al Sănătății, Orazio Schillaci, a declarat la începutul acestei săptămâni că „trebuie absolut să clarificăm ce s-a întâmplat”.

„Îi datorăm asta copilului, familiei, dar și tuturor italienilor,” a spus el.

„Avem un serviciu național de sănătate excelent, care a fost capabil să gestioneze și aproape întotdeauna să rezolve situații complexe. Așadar, cred că cetățenii nu ar trebui să-și piardă încrederea”, a mai spus ministrul.

